יום חמישי, 14.08.2025 שעה 23:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מתקרבים לעסקה: דור תורג'מן בדרך לניו אינגלנד

האמריקאים הגדילו את ההצעה על החלוץ לכ-5 מיליון דולר והתקרבו לדרישות של גולדהאר בנוגע לכישרון הצעיר. נציגים שלהם נפגשו עם אנגלידיס בפאפוס

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

חלוץ מכבי תל אביב, דור תורג’מן, בדרך לניו אינגלנד רבולושן מה-MLS. כשבוע לפני סיום מועד ההעברות בארה”ב (21.8), האמריקאים הגדילו את ההצעה על הכישרון הצעיר של הצהובים ומוכנים לשלם עליו כ-5 מיליון דולר, ובכך הם מתקרבים לדרישה של מיץ’ גולדהאר עבור השחקן. 

תורג’מן עלה הערב (חמישי) כמחליף במחצית מול חאמרון בניצחון 1:3 של האלופה בדרך לפלייאוף הליגה האירופית, וזאת כאשר המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, ביקש להשאיר את השחקן – אך אחרי שהאמריקאים הגדילו את ההצעה עליו, נראה כי הכיוון הוא לעסקה. 

נציגיה של ניו אינגלנד הגיעו למעשה לצפות בשחקן במשחק של הצהובים מול פאפוס בקפריסין, שם הם נפגשו עם נציג הבעלים, ג’ק אנגלידיס, דנו איתו על העסקה ומשם המשא ומתן נכנס להילוך גבוה יותר עד הגדלת ההצעה על השחקן. 

מיץמיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס ביציע. יאשר את העסקה? (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהנחה וגולדהאר לא מכין כאן הפתעה של הרגע האחרון ויסרב להצעה, נראה כי תורג’מן ערך הערב את משחקו האחרון במדים הצהובים, שכן כדי להשלים מעבר לארה”ב לפני סגירת החלון שם הוא יצטרך לצאת כבר בתחילת השבוע על מנת לעבור בדיקות רפואיות בזמן. 

