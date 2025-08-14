יום שבת, 22.11.2025 שעה 04:25
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

עומרי שיף ניפץ את שיא ישראל ב-400 משוכות

אחרי 34 שנים: שיף, שקבע תוצאה של 49.82 שניות וזכה במדליית הארד, ניפץ את שיאו של אלכסיי בזרוב מ-1991. בלסינג אפריפה לא הופיע לריצת ה-100 מ'

|
עומרי שיף (צילום: גלעד קוולרצ׳יק)
עומרי שיף (צילום: גלעד קוולרצ׳יק)

אחרי 34 שנה, עומרי שיף ניפץ את שיא ישראל ב-400 משוכות במסגרת גראנד סלאם ירושלים באתלטיקה שנערך הערב (חמישי) באצטדיון גבעת רם. במקביל, בלסינג אפריפה לא הופיע לריצת ה-100 מטר בגלל עייפות מצטברת.

בריצת 400 משוכות, עומרי שיף זכה במדליית הארד בתחרות ועל הדרך ניפץ את שיא ישראל כשקבע תוצאה של 49.82 שניות, שיא לאומי חדש לראשונה מאז שיאו של אלכסיי בזרוב מ-1991 שעמד על 49.87 שניות. כלומר, שיפור של 5 מאיות אחרי 34 שנה.

גם זמנו מוצ׳ה קבע את התוצאה הטובה ביותר בישראל ב-2000 מכשולים כשעצר את השעון על 5:41.49 דקות, שיפור של 25 שנים מהתוצאה שקבע איתי מגידי משנת 2000. זמנו סיים במקום השלישי בתחרות הבינלאומית.

בלסינג אפריפה לא הופיע לתחרות ב-100 מטר בגלל עייפות מצטברת, כך שהאצן לא ניסה לשפר את שיא ישראל שוב. כזכור, לפני כשבועיים בלסינג קבע שיא ישראלי חדש ב-100 מטר במסגרת אליפות ישראל שנערכה בדיוק באותו האצטדיון בעיר הבירה, כך שניפץ את שיא ישראל לראשונה מזה 26 שנה והציב אותו על 10.09 שניות.

בריצת ה-200 מטר, בלסינג אפריפה סיים במקום השני בתחרות כשחצה את קו הסיום בזמן של 20.34 שניות, הזמן המהיר ביותר שקבע השנה אך הרוח הייתה מעט מעל המותר. המנצח היה טיימיר ברונט ההולנדי שסיים ב-20.19 שניות.

בריצת 2,000 מכשולים לנשים, אדוה כהן סיימה במקום השני ולא הצליחה לשפר את שיאה האישי, לאחר שקבעה זמן של 6:15.20 דקות.

הקופץ לגובה יונתן קפיטולניק הצליח לעבור 2.21 מטר בלבד, אחרי שפסל את כל הקפיצות ברף של 2.24 מטר. זו לא הייתה תחרות מרשימה שלו, אך זה הספיק לישראלי לניצחון ומדליית זהב בגראנד סלאם. בנוסף, בקפיצה לרוחק, ישי איפראימוב סיים במקום השני עם 7.94 מטר אבל הרוח לא הייתה חוקית.

