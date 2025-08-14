חוזר לארץ: טי ג'יי קליין חתם בעירוני נס ציונה

עירוני נס ציונה מתחזקת. הקבוצה הודיעה היום (חמישי) כי החתימה את טי ג’יי קליין לעונה הקרובה. הגבוה הישראלי-אמריקאי (31, 2.06) החל את קריירת המכללות שלו באוניברסיטת ניאגרה, ולאחר עונה אחת עבר לריצ'מונד, בה שיחק במשך שלוש שנים.

טי ג'יי שיחק בליגת העל במשך 5 עונות - 3 עונות בהפועל חולון, עונה אחת במכבי ת"א ועונה אחת בהפועל ירושלים, וזכה באליפות אחת ו-3 גביעים. במדי ירושלים בעונת 2022/23 רשם 6.8 נקודות ו-4.8 ריבאונדים למשחק. בנוסף שיחק בגלאטסראיי הטורקית, ברשיה האיטלקית ואנדורה הספרדית. קליין היה חבר בנבחרת ישראל והופיע במדיה במוקדמות גביע העולם ובמוקדמות היורובאסקט.

טי ג'יי קליין אמר לאחר החתימה: "אני מתרגש להצטרף לנס ציונה. בכל המשחקים שלי בלב המושבה הרגשתי כמה האוהדים הכתומים תומכים ודוחפים את הקבוצה, ואני שמח שאוכל לחוות את זה איתם. אייצג את המדים הכתומים בכבוד, ונעשה הכל כדי שנעמוד במטרות שלנו ונרשום עונה מיוחדת. יאללה נס ציונה!"

המנהל המקצועי של המועדון, מאיר טפירו, אמר: "שמחים לצרף את טי ג'יי למשפחה הכתומה, שחקן ורסטילי שמשחק בשתי עמדות הפנים ומביא איתו ניסיון בליגה. בטוחים שישתלב בקבוצה שנבנית ומאחלים לו בהצלחה!"

בתוך כך, אליצור נתניה עיבתה את הסגל באביב הנקין (1.97, 19), בוגר מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, שחקן חמישייה בנבחרות ישראל לנוער ועד גיל 19. הנקין השיג באליפות העולם עד גיל 19 בשווייץ נתונים מרשימים של 37% מהשלוש (מקום שני בנבחרת) ו-85% מהקו (מקום ראשון).