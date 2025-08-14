יום שבת, 22.11.2025 שעה 04:25
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
42%1017-98012אנדולו אפס13
42%990-93512באיירן מינכן14
42%1075-107212פאריס15
42%1056-103112דובאי16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

חוזר ליורוליג: תומא הרטל חתם בווילרבאן

אגדת המפעל, אשר בשנים האחרונות עבר ברוסיה, סין ובקורוניה הקטנה מספרד, שב בגיל 36 אל הבמה הגדולה באירופה, ויצטרף לקבוצה הצרפתית לעונה אחת

|
תומא הרטל (IMAGO)
תומא הרטל (IMAGO)

חוזר אל הבמה הגדולה: הגארד תומא הרטל, ששיחק לאורך הקריירה בבאסקוניה, ברצלונה, אנדולו אפס וריאל מדריד, שב ליורוליג בגיל 36 וישחק במדיה של ווילרבאן ליון.

הגארד, שחתם לעונה אחת בקבוצה הצרפתית, עבר בשנים האחרונות בזניט סנט פטרסבורג הרוסית, שנז’ן ליאופארד הסינית וסיים את העונה החולפת במדי קורוניה הספרדית, ולמעשה יציין בכורה מחודשת במפעל לראשונה מאז עונת 2021/22 בה שיחק במדי הבלאנקוס.

הצרפתי רשם לאורך 17 עונותיו 9.7 נקודות ו-5.1 אסיסטים בממוצע למשחק בכל המסגרות, וזכה מספר תארים אישיים, ביניהם מלך האסיסטים של היורוליג בעונת 2015/16, פעמיים ה-MVP של הגביע הספרדי ומלך האסיסטים של הליגה הטורקית.

תומא הרטל במדי צרפת (רויטרס)תומא הרטל במדי צרפת (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */