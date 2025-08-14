"אחרי ההפסד לשבדיה לא ישנתי לילות שלמים"

כמעט שנתיים חלפו מאז שג’ורג'יו קייליני תלה את נעליו ופרש ממשחק פעיל. הבלם האגדי של נבחרת איטליה מכהן כיום בתפקיד ניהולי ביובנטוס, במדיה שיחק במשך 17 עונות ברציפות וזכה עמה במעל ל-20 תארים. בראיון לערוץ הטלוויזיה של הגברת הזקנה, קייליני שיתף חוויות מהתקופה יחד עם לאונרדו בונוצ’י ואנדראה ברצ’אלי, וציין במיוחד את הזכייה ביורו 2020 כמאושרת בחייו.

“כילד, זה הרגיש חלום ללבוש איזו שהיא חולצת נבחרת, גם אם זה בסגל של הנוער עד 15”, התחיל הבלם, “אחרי 117 הופעות, זכיתי להניף את הגביע כקפטן ב-2021”. על האכזבות בנבחרת הלאומית אמר: “כשהפסדנו בפלייאוף לשבדיה ב-2017 לא יכולתי לישון כמה לילות”.

על אף הזכייה ב-2021 מול אנגליה, צרוב במיוחד במוחו אי ההעפלה של למונדיאל ב-2010 ו-2014: “במחשבה על המונדיאל הבא, אני חושב שהנבחרת מוכרחים להעפיל בשביל הילדים שעדיין לא זכו לראות את איטליה במעמד הזה. החלום שלי הוא שנגיע לגמר מול ברזיל של קרלו אנצ’ולטי, שלצערי לא הספקתי לעבוד איתו”.

ג'ורג'יו קייליני (רויטרס)

השחקן לשעבר נשאל גם על חוויות שונות בקופתו בביאנקורי, וסיפק כמה הצהרות מפתיעות: “החלוץ החזק ביותר מולו התמודדתי? זלטאן איברהימוביץ’. גם לשתף עמו פעולה היה דבר מיוחד. השחקן שלימד אותי הכי הרבה הוא ללא ספק כריסטיאנו רונאלדו”.

“התקופה שעמדתי בחוליית ההגנה יחד עם ברצאלי, בונוצ’י ובופון בשער עדיין זכורה עד היום כמשמעותית בכדורגל האיטלקי, אבל אני לא יכול להשוות אותנו לבארזי, מלדיני, נסטה או קנבארו. תדמית “הלוחם” שקיבלתי הצטיירה כאילו שאני צריך למצוטא לי אויב, ועברתי הרבה כדי לנער את התפיסה הזו”.