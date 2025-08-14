זר חדש: מרקוס וויליאמס מצטרף למכבי ראשל"צ

מכבי ראשון לציון הודיעה על החתמתו של הגארד מרקוס וויליאמס (1.88 מ’, 23) בוגר הקבוצה מכללת סן פרנסיסקו המשחקת בדיוויזן 1. בעונתו הראשונה נבחר לפרשמן השנה, ובעונת 2023/24 נבחר לחמישייה הראשונה בקונפרנס. כמו כן, נכנס לעשרת הראשונים בהיסטוריה של האוניברסיטה באסיסטים וחטיפות.

בעונה החולפת נבחר שוב לחמישייה הראשונה בקונפרנס עם ממוצעים של 15.2 נקודות למשחק (41.4 אחוז לשלוש), 3.6 ריבאונדים, 4.2 אסיסטים ו-1.4 חטיפות למשחק.

שרון דרוקר, מאמן הקבוצה אמר על השחקן החדש: ״מרקוס הוא השחקן שחיפשנו, עם פרופיל שמתאים לצרכים המקצועיים של הקבוצה ופוטנציאל משמעותי להצלחה בכדורסל האירופי. נעשה כל שנדרש כדי שיתחבר במהירות לסגל ויביא את האנרגיות והאיכויות שלו, כשחקן וכאדם, להצלחת הקבוצה״.

מרקוס וויליאמס בזריקה (IMAGO)

וויליאמס מצטרף לזרים שהמשיכו מהעונה שעברה קווה גרנט ודי ג'יי ברנס, בנוסף לאמין סטיבנס שחתם גם הוא אחרי ששיחק בעונה החולפת בעירוני מכבי רמת גן. בנוסף, הקבוצה החתימה בקיץ הנוכחי את גולן גוט וג'יי ג'יי קפלן.