כ-900 כרטיסים נמכרו לקהל הישראלי ליורובאסקט

נבחרת ישראל נמצאת בשיא הכנותיה לקראת טורניר היורובאסקט, כאשר היא תפתח אותו בפולין בעוד שבועיים בדיוק במשחק מול איסלנד.

על פי הנתונים הרשמיים, הקהל הישראלי רכש 800 כרטיסים לכל חמשת המשחקים, כאשר חברת איסתא תוציא לחלק השני של האליפות מטוס מלא אוהדים מהארץ. הצפי הוא שיהיו עוד כמה מאות אוהדים נוספים בכל משחק אשר רכשו כרטיסים באופן עצמאי וכן ישראלים המתגוררים באירופה שיבואו לתמוך בנבחרת.

מחר (שישי) תצא הנבחרת למשחק ההכנה האחרון שלה כשתפגוש את מונטנגרו ביום ראשון.