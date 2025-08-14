יום שלישי, 24.02.2026 שעה 18:32

עבדולאי סק בפעולה (ראובן כהן, מכבי חיפה)

נעלמה בהונגריה: מכבי חיפה הודחה מהקונפרנס

הירוקים לא הגיעו לדברצן. היתרון מהמשחק הראשון נמחק עם הפסד 2:0 מאכזב לראקוב בדרך להדחה במוקדמות, עיסאת הורחק. פלורס נותר ללא קמפיין אירופי

מערכת ONE | 14/08/2025 21:00
יום חמישי, 14/08/2025, 21:00אצטדיון נאגירדיקונפרנס ליג - סיבוב מוקדמות שלישי
ראקוב צ'נסטוחובה
הסתיים
0 2
שופט: ג'רום בריסארד (ציון: 6)
כרטיס אדום ליסב עיסאת (55)
מכבי חיפה
קונפרנס ליג 25-26
דעת המבקר
השחקן המצטיין
פטר בארת', ציון: 8
כבש את הראשון וגם אחר כך המשיך להיות דומיננטי ולאיים על השער
השחקן המאכזב
ליסב עיסאת, ציון: 4
הותיר את חבריו בחיסרון מספרי בשלב מוקדם, יכול היה להימנע מכך
הרכבים וציונים
 
 

מכבי חיפה לא תעשה קמפיין אירופי העונה, זו השורה התחתונה. אלא שמעליה, יש עוד המון מה לומר. למרות 0:1 מהמשחק הראשון, הירוקים פשוט לא הגיעו הערב (חמישי) לגומלין מול ראקוב במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג – והודחו מהמפעל לאחר שנכנעו 2:0 (2:1 בסיכום) על אדמה הונגריה כ”מארחים”.

עשר הדקות הראשונות דווקא הבטיחו טובות מבחינת החבורה של דייגו פלורס, שניסתה לשלוח כדורים ארוכים כדי להשיג שער מהיר מול הלחץ הפולני. אך מהר מאוד השליטה עברה ליריבה, שסיכנה פעם אחר פעם את שערו של גאורגי ירמקוב כולל בעיטה שהוסטה ופגעה בקורה.

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, המסגרת כבר לא הייתה שם כדי להציל את הצפוניים, שספגו בדקה קריטית. קרן פולנית מוצלחת מצאה את ראשו של פטר בארת’, שהזיז את הרשת החיפאית (46’) בדרך לשוויון בתוצאה הכוללת. אפשר להגיד שכאן הרוח של מכבי חיפה נשברה, כי גם אחרי ההפסקה לא ראינו כל שינוי – ואפילו להפך.

שחקני מכבי חיפה, ערב לא קל (ראובן כהן, מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה, ערב לא קל (ראובן כהן, מכבי חיפה)

לא הרבה זמן לאחר שספגו, הירוקים נותרו בעשרה שחקנים. ליסב עיסאת, שספג צהוב בחלק הראשון של המפגש, קיבל את הצהוב השני (54’) בגלל עבירה מסוכנת והכפיל את הצרות של חבריו. יילה בטאי, הבלגי שהגיע הקיץ לכרמל, לא עזר גם הוא כשהכשיל את שחקן ראקוב ברחבה וגרם לפנדל בדקה ה-76. אותה בעיטת עונשין נוצלה היטב על ידי לאמין דיאבי ומכאן הדרך חזרה נראתה בלתי אפשרית.

השופט הוסיף 11 דקות לתשעים וזה כמעט עזר לקבוצה של פלורס, כשקני סייף עלה מהספסל, אבל נתקל בהצלה גדולה של שוער היריבה קצפר טרלובסקי ממרחק קצר. שריקת הסיום בישרה כאמור כי מכבי חיפה הולכת הביתה ותתרכז העונה בזירה המקומית בלבד – ובעיקר בליגת העל, שם היא רוצה לרשום יכולת טובה יותר מ-2024/25.

כזכור, כל המשחק הזה גם לווה בתקרית שהתרחשה אתמול כאשר שחקני ראקוב עלו לדשא בדברצן בזמן ששחקני מכבי חיפה עוד שם מסיימים את האימון שלהם. הדבר גרר עימותים בין שחקנים ואנשי צוות והביא להרגשה של כעס באוויר. בסוף ההתמודדות, אותן תחושות בצד הירוק יצאו החוצה והביאו למיני עימותים נוספים לאור ההפסד המאכזב.

מחצית שניה
  • '90+11
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! מכבי חיפה נכנעה 2:0 לראקוב (2:1 בסיכום) והודחה ממוקדמות הקונפרנס ליג
  • '90+10
  • החמצה
  • אין הגנה לירוקים. ראקוב שלחה כלים קדימה, בלגן בהגנת חיפה הביאה את דיאבי לבעיטה מחוץ לרחבה, ירמקוב דחה את הקץ עם עצירה טובה
  • '90+9
  • כרטיס צהוב
  • שון גולדברג לא אהב שריקה של השופט וקיבל את הכרטיס הצהוב. המון לחץ ועצבים במכבי חיפה
  • '90+5
  • החמצה
  • ואוו! כמה זה היה קרוב לשוויון חיפאי. סק סחט הצלה מהשוער הפולני אחרי נגיחה חזקה מכדור קרן, קני סייף הגיב מהר לריבאונד - אבל קצפר טרולבסקי היה שם שוב בין הקורות בשביל ראקוב עם עוד הדיפה מדהימה
טריבאנט סטיוארט במרדף (ראובן כהן, מכבי חיפה)טריבאנט סטיוארט במרדף (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '90+3
  • חילוף
  • חילוף אחרון בראקוב: בארת' בחוץ, קרול סטרוסקי בפנים
  • '87
  • חילוף
  • לפלורס אין מה להפסיד: יילה בטאי יצא, גיא מלמד נכנס. חילוף סופר התקפי
  • '78
  • חילוף
  • ליאור קאסה החליף את גוני נאור
  • '78
  • חילוף
  • דולב חזיזה יצא גם כן, עלי מוחמד נכנס אל הדשא
  • '78
  • חילוף
  • חילוף משולש בחיפה: יצא פייר קורנו, נכנס קני סייף
דולב חזיזה, יציל את חיפה? (ראובן כהן, מכבי חיפה)דולב חזיזה, יציל את חיפה? (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '76
  • שער בפנדל
  • שער! ראקוב עלתה ל-0:2: לאמין דיאבי שעלה מהספסל ניגש לבעיטת העונשין מ-11 המטרים, ובקלות יתרה זרק את ירמקוב כדי לקבוע מהפך בסיכום המשחקים (1:2)
  • '73
  • החלטת שופט
  • פנדל לראקוב! יילה בטאי הכשיל את פינקו כשניסה להגיע לפניו לכדור, השופט הצביע בלי היסוס על הנקודה הלבנה
  • '60
  • אחר
  • האבוקות של הקהל הפולני יצרו מסך עשן באצטדיון, המשחק נעצר וחודש לאחר כמה דקות
  • '59
  • חילוף
  • חילוף גם במכבי חיפה: ג'ורג'ה יובאנוביץ' פינה את מקומו, איאד חלאילי נכנס במקומו
  • '57
  • חילוף
  • חילוף ראשון אצל ראקוב: מקוץ' יצא, לאמין דיאבי נכנס
דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '55
  • אחר
  • דייגו פלורס קיבל כרטיס צהוב על המחאות
  • '54
  • כרטיס צהוב שני
  • מכבי חיפה נותרה ב-10 שחקנים! עיסאת גלש בצורה מסוכנת וקיבל את הצהוב השני שלו, הוא הורחק והשאיר את חבריו בחיסרון מספרי על הדשא בהונגריה
  • '50
  • החמצה
  • המחצית הראשונה נסגרה מצוין מבחינת ראקוב, המחצית השנייה המשיכה באותו האופן - לפחות בינתיים. בארת' שוב הגיע למצב כשנותר פנוי לבעיטה מחוץ לרחבה, הפעם זה הלך מחוץ למסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • שער
  • שער! ראקוב עלתה ל-0:1: קרן פולנית מצד שמאל עלה רחוק ומצאה את ראשו של פטר בארת', שהגיע מהקו השני ללא שמירה של שחקן ירוק ועלה מעל כולם כדי לנגוח פנימה
דולב חזיזה (ראובן כהן, מכבי חיפה)דולב חזיזה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
ליסב עיסאת עם העבירה (ראובן כהן, מכבי חיפה)ליסב עיסאת עם העבירה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '40
  • כרטיס צהוב
  • דולב חזיזה ביצע עבירה מאוחרת באזור מסוכן וקיבל גם הוא את הצהוב
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • עיסעת תיקל עם המרפק את פטריק מקוץ', השופט לא התעלם והוציא לבלם החיפאים את הכרטיס הצהוב
  • '19
  • החמצה
  • החבורה של דייגו פלורס ניצלה שוב. כדור חוזר הגיע לפינקו ברחבה, הוא בעט בעוצמה וזה הוסט מעיסאת והטעה את ירמקוב - אך פגע רק בקורה
יובאנוביץ' מול אויטאנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)יובאנוביץ' מול אויטאנו (ראובן כהן, מכבי חיפה)
  • '17
  • החמצה
  • מזל למכבי חיפה. תומש פינקו שלח נהדר את אריק אוטיאנו, אך עבודלאי סק היה שם כדי לבלום בגלישה לוחמנית לקרן
  • '12
  • אחר
  • המשחק נעצר בשביל טיפול בליסב עיסאת שנפגע בראשו וגם בגאורגי ירמקוב שהרגיש אי נוחות
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט ג'רום בריסארד הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני מכבי חיפה (ראובן כהן, מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
שלט למען החזרת החטופים (ראובן כהן, מכבי חיפה)שלט למען החזרת החטופים (ראובן כהן, מכבי חיפה)
אוהדי מכבי חיפה שהגיעו להונגריה (ראובן כהן, מכבי חיפה)אוהדי מכבי חיפה שהגיעו להונגריה (ראובן כהן, מכבי חיפה)
מכבי חיפה בתמונה קבוצתית (ראובן כהן, מכבי חיפה)מכבי חיפה בתמונה קבוצתית (ראובן כהן, מכבי חיפה)
גאורגי ירמקוב מתכונן (ראובן כהן, מכבי חיפה)גאורגי ירמקוב מתכונן (ראובן כהן, מכבי חיפה)
שחקני מכבי חיפה מתחממים (ראובן כהן, מכבי חיפה)שחקני מכבי חיפה מתחממים (ראובן כהן, מכבי חיפה)
הוספת תגובה 



