נעלמה בהונגריה: מכבי חיפה הודחה מהקונפרנס

השחקן המצטיין פטר בארת', ציון: 8

השחקן המאכזב ליסב עיסאת, ציון: 4

הותיר את חבריו בחיסרון מספרי בשלב מוקדם, יכול היה להימנע מכך ליסב עיסאת, ציון: 4הותיר את חבריו בחיסרון מספרי בשלב מוקדם, יכול היה להימנע מכך

מכבי חיפה לא תעשה קמפיין אירופי העונה, זו השורה התחתונה. אלא שמעליה, יש עוד המון מה לומר. למרות 0:1 מהמשחק הראשון, הירוקים פשוט לא הגיעו הערב (חמישי) לגומלין מול ראקוב במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג – והודחו מהמפעל לאחר שנכנעו 2:0 (2:1 בסיכום) על אדמה הונגריה כ”מארחים”.

עשר הדקות הראשונות דווקא הבטיחו טובות מבחינת החבורה של דייגו פלורס, שניסתה לשלוח כדורים ארוכים כדי להשיג שער מהיר מול הלחץ הפולני. אך מהר מאוד השליטה עברה ליריבה, שסיכנה פעם אחר פעם את שערו של גאורגי ירמקוב כולל בעיטה שהוסטה ופגעה בקורה.

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, המסגרת כבר לא הייתה שם כדי להציל את הצפוניים, שספגו בדקה קריטית. קרן פולנית מוצלחת מצאה את ראשו של פטר בארת’, שהזיז את הרשת החיפאית (46’) בדרך לשוויון בתוצאה הכוללת. אפשר להגיד שכאן הרוח של מכבי חיפה נשברה, כי גם אחרי ההפסקה לא ראינו כל שינוי – ואפילו להפך.

שחקני מכבי חיפה, ערב לא קל (ראובן כהן, מכבי חיפה)

לא הרבה זמן לאחר שספגו, הירוקים נותרו בעשרה שחקנים. ליסב עיסאת, שספג צהוב בחלק הראשון של המפגש, קיבל את הצהוב השני (54’) בגלל עבירה מסוכנת והכפיל את הצרות של חבריו. יילה בטאי, הבלגי שהגיע הקיץ לכרמל, לא עזר גם הוא כשהכשיל את שחקן ראקוב ברחבה וגרם לפנדל בדקה ה-76. אותה בעיטת עונשין נוצלה היטב על ידי לאמין דיאבי ומכאן הדרך חזרה נראתה בלתי אפשרית.

השופט הוסיף 11 דקות לתשעים וזה כמעט עזר לקבוצה של פלורס, כשקני סייף עלה מהספסל, אבל נתקל בהצלה גדולה של שוער היריבה קצפר טרלובסקי ממרחק קצר. שריקת הסיום בישרה כאמור כי מכבי חיפה הולכת הביתה ותתרכז העונה בזירה המקומית בלבד – ובעיקר בליגת העל, שם היא רוצה לרשום יכולת טובה יותר מ-2024/25.

כזכור, כל המשחק הזה גם לווה בתקרית שהתרחשה אתמול כאשר שחקני ראקוב עלו לדשא בדברצן בזמן ששחקני מכבי חיפה עוד שם מסיימים את האימון שלהם. הדבר גרר עימותים בין שחקנים ואנשי צוות והביא להרגשה של כעס באוויר. בסוף ההתמודדות, אותן תחושות בצד הירוק יצאו החוצה והביאו למיני עימותים נוספים לאור ההפסד המאכזב.