מי יערכו בכורה? ההרכבים המשוערים בלה ליגה

ליגת החלומות של ONE חוזרת ורגע האמת מגיע. כל מי שרוצה להשתתף כו לפי הספר כבר ממחזור הפתיחה כדי להגדיל את סיכויו לפרס הגדול חייב להזדרז, וכדאי לבנות את הנבחרת שלכם למחזור הראשון בליגה הספרדית לפני שישי ב-19:50. למי שלא מכיר בעל פה את כל הקבוצות ואיך ההרכבים נראים, הכתבה הבא היא בדיוק בשבילכם.

לעמוד המשחק לחצו כאן

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל אחת מקבוצות הליגה הספרדית למחזור הפתיחה, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגה הספרדית וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

במוקד העניינים, רוברט לבנדובסקי שסיים בעונה שעברה במקום השני בכמות הנקודות לשחקן אחד לא זמין למחזור הפתיחה, כשפרמין לופס ופראן טורס מיועדים לפתוח בברצלונה. בריאל מדריד, שחקני הרכש טרנט אלכסנדר ארנולד, דין האוסן ואלברו קאררס אמורים לערוך הופעה ראשונה בליגה הספרדית, כשרודריגו אמור שוב לפתוח על הספסל.

מפתה לבחור בו, אבל הוא אינו זמין למחזור הפתיחה. לבנדובסקי (IMAGO)

ג'ירונה - ראיו וייקאנו (שישי, 20:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גצניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, לדיסלב קרייצ'י, דיילי בלינד, יאנחל הררה, ג'ון סוליס, יאסר אספרייה, ויקטור ציגנקוב, ג'ואל רוקה וכריסטיאן סטואני.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראציו, פלוריאן לז'ן, לואיז פיליפה, פפ צ'באריה, אונאי לופס, איסי פלאסון, פתה סיס, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה וראנדי אנטקה.

איסי פלאסון חוגג (La Liga)

ויאריאל - אוביידו (שישי, 22:30)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית', רפא מארין, סרג'י קרדונה, דני פארחו, פאפא גיי, ירמי פינו, ניקולא פפה, ג'רארד מורנו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דני קאלבו, אויאר לואנדו, רחים אלחסן, קוואסי סיבו, אלברטו ריינה, לוקה איליץ', הייסם חסן, איליאס שאירה וסלומון רונדון.

דני פארחו (לה ליגה)

מיורקה - ברצלונה (שבת, 20:30)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, מטאו מוריי, אנטוניו ראייו, מרטין ואליינט, יוהאן מוחיקה, מנואל מורנלס, פבלו טורה, עומר מסקרל, טאקומה אסאנו, סרג'י דרדר ו-ודאט מוריצ'י.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, פראו קוברסי, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, פדרי, לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

אלאבס - לבאנטה (שבת, 22:30)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג'וני אוטו, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, יוסי אנריקס, אנטוניו בלנקו, יון גורידי, פאבלו איבנייס, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנטה וטוני מרטינס.

ההרכב המשוער של לבאנטה: פאבלו קמפוס, ג'רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אונאי אלגסאבל, חורחה קאבייו, דייגו פמפין, אוריול ריי, פבלו מרטינס, איבן רומרו, רוג'ר ברוגה וגודוין קויאליפו.

קרלס אלנייה (IMAGO)

ולנסיה - ריאל סוסיאדד (שבת, 22:30)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, פפלו, חאבי גרה, דייגו לופס, הוגו דורו ודני ראבה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, יון מרטין, איגור סובלדייה, סרחיו גומס, ברייס מנדס, בניאט טוריאנטס, לוקה סוצ'יץ', טאקה קובו, מיקל אויארסבאל ואורי אוסקרסון.

מיקל אויארסבאל (רויטרס)

סלטה ויגו - חטאפה (ראשון, 18:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו בקריירה, חאבי רודריגס, קארל סטרפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, פראן בלטראן, אילאיש מוריבה, פבלו דוראן, יאגו אספאס ופראן ז'וטגלה.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, דייגו ריקו, דאוינצ'י, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, איבן נייו, כריסטנוס אוצ'ה, קובה דה קוסטה ובורחה מיוראל.

יאגו אספאס (La Liga)

אתלטיק בילבאו - סביליה (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, דני ויויאן, אייטור פארדס, יורי ברצ'יצ'ה, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, מיקל חאורגיסאר, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס ומרואן סנאדי.

ההרכב המשוער של סביליה: אוריאן נילנד, חואנלו, אנדרס קסטרין, קיקה סאלאס, חוסה אנחל קרמונה, לוסיאן אגומה, ג'יבריל סו, נמניה גודל, דודי לוקבאקיו, סטניס אידומבו ואיסאק רומרו.

ניקו וויליאמס (IMAGO)

אספניול - אתלטיקו מדריד (ראשון, 22:30)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, מיגל רוביו, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, רובן סאנצ'ס, אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, אנטוניו רוקה, רוברטו פרננדס וחאבי פואדו.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, דויד האנצ'קו, מטאו רוג'רי, פאבלו באריוס, ג'וני קרדוסו, ג'וליאנו סימאונה, טיאגו אלמדה, אלכס באאנה וחוליאן אלברס.

חוליאן אלברס (רויטרס)

אלצ'ה - בטיס (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו, אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, ליאו פדרו, חרמן ואלרה, רודריגו מנדוסה, אלייש פבאס, מארק אגואדו, אלברו רודריגס ומוראד אלגזוואני.

ההרכב המשוער של בטיס: פאו לופס, הקטור ביירין, מארק ברטרה, נתן, ג'וניור פירפו, סרג'י אלטימרה, פאבלו פורנאלס, פאבלו גארסיה, רודריגו ריקלמה, ג'ובאני לו סלסו וקוצ'ו הרננדס.

ג'ובאני לו סלסו (La Liga)

ריאל מדריד - אוססונה (שלישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אדר מיליטאו, אורליאן טשואמני, דין האוסן, אלברו קאררס, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, ברהים דיאס, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, מוי גומס, איימאר אורוס ואנטה בודימיר.

לעמוד המשחק, לחצו כאן.

קיליאן אמבפה (רויטרס)