בארסה 'הקריבה' את קבוצת הנשים לרישום הרכש

כמעט ארבע שנים וחצי חלפו מאז שז’ואן לאפורטה נבחר לנשיא ברצלונה בפעם השנייה. הוא אמנם קיבל אותה במצב כלכלי – וגם ספורטיבי – קשה, זכר לניהול הנוראי של ז’וזפ מריה ברתומאו, אבל אחרי כל כך הרבה זמן המועדון עדיין מתקשה בפעולה פשוטה כמו רישום שחקנים. לבעיות הכלכליות, שספק מתי הן ייפתרו, יש מחיר ובארסה אפילו החליטה על מהלך שמשמעותו כמעט להקריב את קבוצת הנשים – אולי המצליחה ביותר של המועדון בשנים האחרונות.

שנה לאחר שקבוצת הנשים של בארסה רשמה רווח כלכלי ראשון בתולדותיה, במועדון החליטו פשוט לשים את הקבוצה על המדף. בעוד שקבוצת הגברים ממשיכה להיאבק תחת מגבלות תקרת השכר של הליגה הספרדית, והניהול הפיננסי המאולתר של לאפורטה מחריף את הבעיה, ההנהלה החליטה לבצע קיצוצים משמעותיים דווקא בקבוצת הנשים. זאת כדי לאפשר את רישום שחקני הרכש החדשים ואלו שחתמו על חוזים חדשים: ז'ואן גארסיה, מרקוס רשפורד, רוני ברדג’י, וויצ’ך שצ'סני וג'רארד מרטין.

ההחלטה התקבלה בישיבת חירום וירטואלית, שנערכה כאשר חלק מחברי ההנהלה היו בכלל בחופשה, ובמהלכה אישרו גיוס מיידי של סכום של כ-7 מיליון אירו - כולו לטובת קבוצת הגברים. כתוצאה מכך, נוצר זעם גדול בקרב אוהדי קבוצת הנשים, שרואה במהלך הזה יחס מבזה כלפי אחת הקבוצות המצליחות ביותר של המועדון.

ז'ואן גארסיה (ברצלונה)

עבור אוהדים רבים, הקש ששבר את גב הגמל היה עזיבתה הצפויה של ג’אנה פרננדס, שחקנית שגדלה בלה מאסיה ושיחקה בבארסה במשך יותר מעשור. פרננדס תעזוב הקיץ לאחר שסיימה את חוזה, מבלי להכניס למועדון אפילו אירו אחד - בדיוק כמו ארבע שחקניות נוספות שעזבו באותו אופן.

מדובר בחלק מאסטרטגיה כפויה של קיצוצים, אותה נאלץ המועדון ליישם בשל הדחיפות הכלכלית, מה שהוביל לכך שגם פרידולינה רולפו, אינגריד אנגן, ברונה וילמאלה ואלי רובאק עזבו, בעוד שמרטינה פרננדס נמכרה לאברטון. ג'ודית פוז’ולס, אחת התקוות הגדולות מהנוער, בחרה אף היא לעבור לליגה חזקה יותר, באנגליה – כמו שחקניות רבות אחרות שמעדיפות את ההצעות הגבוהות והאטרקטיביות שמגיעות מהפרמייר ליג או מהבונדסליגה.

קבוצת הנשים של בארסה, שזכתה בעונה שעברה בטרבל המקומי – אליפות, גביע וסופר קאפ – אך הפסידה בגמר ליגת האלופות לארסנל של מריונה קלדנייי (שעזבה בעצמה את בארסה לאנגליה, כמו קירה וולש בחורף הקודם), סובלת כעת מהיחלשות משמעותית של הסגל. נכון להיום, הרכש היחיד לקיץ הוא לאיה אלייכסנדרי, והסגל מונה 18 שחקניות בלבד. כל זה כאשר במקביל, שבע שחקניות מפתח – מאפי ליאון, אונה באטייה, אלכסיה פוטייאס, סלמה פראיואלו, קלאודיה פינה, קרוליין גרהאם הנסן וקאטה קול - מסיימות חוזה בקיץ 2026, והעתיד שלהן במועדון כלל לא מובטח.

מרקוס רשפורד בהצגתו (רויטרס)

בשנים האחרונות קבוצת הנשים של בארסה גם איבדה שניים מהאנשים החשובים ביותר שבנו את הפרויקט: המנהל הספורטיבי, מרקל סוביסארטה (בנו של אנדוני סוביסארטה, שוער העבר של בארסה ומי שהיה בעבר המנהל הספורטיבי בקבוצת הגברים), והמאמן ג'ונתן חיראלדס עזבו בסוף 2023 ולא חידשו את חוזיהם. השניים, שעמדו מאחורי ההצלחה הגלובלית של הקבוצה, עברו יחדיו לפרויקט השאפתני של מישל קאנג – המחזיקת קבוצות בליון, וושינגטון ספיריט ולונדון סיטי, שם סוביסארטה ג’וניור משמש כיום כאחראי המקצועי.

עתיד קבוצת הנשים של בארסה לוט בערפל, ומה שהיה עד לאחרונה פרויקט הדגל של הכדורגל הנשים העולמי, עלול להפוך לקורבן נוסף של הבעיות הכלכליות המתמשכות של המועדון. אותו מועדון שלא מצליח לפתור את הבעיות הכלכליות במשך שנים רבות כל כך.