בית"ר י-ם ניצחה את ריגה 1:3 והודחה מאירופה

השחקן המצטיין
קריסיאניס זביידריס, ציון: 8
השוער הלטבי מנע מהתקפת בית"ר לחדור לרשת פעמים רבות ושלח את קבוצתו לשלב הבא
השחקן המאכזב
ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 3
החמצות מזעזעות, היה יכול וצריך לסגור את הסיפור מספר פעמים
בית”ר ירושלים סיימה הערב (חמישי) את העונה האירופית שלה מוקדם משציפתה, כשאמנם רשמה 1:3 על בפלוישט שברומניה, אך לא הצליחה למחוק את ה-3:0 של הלטבים מהמפגש הקודם והודחה עם 4:3 בסיכום שני המשחקים הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.
הירושלמים פתחו את המשחק בסערה ועלו ליתרון מוקדם כבר בדקה השישית, כשעומר אצילי שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה ישר לחיבורים ונתן לצהובים המון סיבות לחגוג. בדקה ה-24 השמחה של ברק יצחקי הייתה גדולה אפילו עוד יותר, כשעדי יונה השאיר כדור נפלא לטימוטי מוזי בתוך הרחבה, והאחרון שלח את הכדור ישר לפינה וקירב בגדול את חלום השלב הבא.
אלא שלמחצית השנייה הבחורים מהבירה עלו מהוססים יותר, הורידו רגל מהגז ובדקה ה-86 גם נענשו, כשאנטוני קונטררס המחליף ניצל טעות בהגנה כדי לכבוש את השער שסגר את הסיפור.
הצהובים שחורים המשיכו לנסות לחפש את השער, ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-94, סילבה קאני ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש מקרוב את השער השלישי של בית”ר, מעט מאוחר מדי, שקבע את תוצאת הסיום.
כעת הקבוצה מהבירה פספסה הזדמנות לשחק מול ספרטה פראג בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג ותמשיך להתמקד במאבקים המקומיים, כשכבר ביום שני הקרוב תארח את הפועל חיפה באצטדיון טדי לחצי גמר גביע הטוטו, ובהמשך תקווה לרשום עונה טובה בליגת העל ולנסות להגיע לאירופה, גם בשנה הבאה.
מחצית שניה
-
'90+4
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:3, מעט מאוחר מדי. סילבה קאני ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש מקרוב
-
'86
- שער! ריגה צימקה ל-2:1 וכנראה סגרה סופית את הסיפור! קונטרארס ניצל טעות של מיגל סילבה ובקלילות כבש את השער שהוציא את הרוח מהמפרשים של בית"ר
-
'85
- עדי יונה יצא, זיו בן שימול נכנס במקומו
-
'85
- חילוף כפול נוסף של יצחקי: קאלו פינה את מקומו לדור חוגי
-
'84
- הלטבים עם בליץ קצר על השער של מיגל סילבה, אך השוער הצליח לעמוד בלחץ והותיר את הסיכוי לשלב הבא
-
'82
- קאלו קיבל כדור אדיר כשהוא קרוב לשער, אך ניסה להפתיע עם כדור לפינה הקרובה ושלח אותו החוצה
-
'80
- קונטרארס עלה במקום דיופ
-
'80
- חילוף כפול בריגה: רמירס פינה את מקומו לרג'זה
-
'77
- טימוטי מוזי יצא, סילבה קאני נכנס במקומו
-
'77
- ישיג את מה שחסר? ירדן שועה נכנס במקום ירין לוי
-
'71
- התקפה אדירה של הצהובים הסתיימה עם בעיטה מצוינת של יונה, זביידריס שוב הגיב טוב והדף לקרן
-
'69
- גיל כהן לא יכול להמשיך, אורי דהן נכנס במקומו
-
'61
- נגונדה ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מהאוויר, אך פספס את השער של מיגל סילבה
-
'59
- חילוף ראשון בריגה: יאגו סיקיירה פינה את מקומו למוזינגה נגונדה
-
'56
- בפעולה אישית נהדרת, קאלו השתחרר מחוץ לרחבה ושחרר כדור שטוח, אך לצערו הכדור הלך החוצה
-
'50
- עדי יונה רשם דאבל פס עם אצילי והגיע לעמדת בעיטה טובה, אך שחרר כדור לא טוב גבוה מעל לשער
מחצית ראשונה
-
'38
- בית"ר ממשיכה ללחוץ קדימה! אריאל מנדי הגיע למצב טוב ושחרר כדור חזק, השוער הלטבי שוב היה במקום
-
'32
- מוזי הגיע לעוד הזדמנות נהדרת בתוך הרחבה ושחרר כדור גבוה וחזק, אך שוב זביידריס הגיב מצוין והדף לקרן
-
'28
- עדי יונה שחרר בעיטה טובה ממצב טוב, אך סחט הצלה מהשוער הלטבי
-
'24
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2! עדי יונה השאיר את טימוטי מוזי לבדו ברחבה, הקיצוני שלח את הכדור ישר לפינת השער! הכל פתוח!
-
'9
- מוזי שחרר בעיטה טובה מהאוויר, אך פספס את המסגרת במעט
-
'6
- שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! עומר אצילי הגיע להזדמנות מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר כדור חזק ישר לחיבורים! הירושלמים בדרך לקאמבק?
-
'3
- טימוטי מוזי השאיר את ג'ונבוסקו קאלו לבד ברחבה, אך החלוץ שחרר כדור לא טובה ישר לידיו של זביידריס
-
'1
- שריקת הפתיחה באצטדיון איליאה אואנה! בית"ר ירושלים מנסה לעשות את הבלתי ייאמן ולהפוך 3:0 מהמשחק הראשון