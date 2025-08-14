בית"ר י-ם ניצחה את ריגה 1:3 והודחה מאירופה

דעת המבקר

השחקן המצטיין קריסיאניס זביידריס, ציון: 8

השוער הלטבי מנע מהתקפת בית"ר לחדור לרשת פעמים רבות ושלח את קבוצתו לשלב הבא

החמצות מזעזעות, היה יכול וצריך לסגור את הסיפור מספר פעמים

הרכבים וציונים

בית”ר ירושלים סיימה הערב (חמישי) את העונה האירופית שלה מוקדם משציפתה, כשאמנם רשמה 1:3 על בפלוישט שברומניה, אך לא הצליחה למחוק את ה-3:0 של הלטבים מהמפגש הקודם והודחה עם 4:3 בסיכום שני המשחקים הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

הירושלמים פתחו את המשחק בסערה ועלו ליתרון מוקדם כבר בדקה השישית, כשעומר אצילי שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה ישר לחיבורים ונתן לצהובים המון סיבות לחגוג. בדקה ה-24 השמחה של ברק יצחקי הייתה גדולה אפילו עוד יותר, כשעדי יונה השאיר כדור נפלא לטימוטי מוזי בתוך הרחבה, והאחרון שלח את הכדור ישר לפינה וקירב בגדול את חלום השלב הבא.

אלא שלמחצית השנייה הבחורים מהבירה עלו מהוססים יותר, הורידו רגל מהגז ובדקה ה-86 גם נענשו, כשאנטוני קונטררס המחליף ניצל טעות בהגנה כדי לכבוש את השער שסגר את הסיפור.

הצהובים שחורים המשיכו לנסות לחפש את השער, ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-94, סילבה קאני ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש מקרוב את השער השלישי של בית”ר, מעט מאוחר מדי, שקבע את תוצאת הסיום.

כעת הקבוצה מהבירה פספסה הזדמנות לשחק מול ספרטה פראג בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג ותמשיך להתמקד במאבקים המקומיים, כשכבר ביום שני הקרוב תארח את הפועל חיפה באצטדיון טדי לחצי גמר גביע הטוטו, ובהמשך תקווה לרשום עונה טובה בליגת העל ולנסות להגיע לאירופה, גם בשנה הבאה.