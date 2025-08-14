יום רביעי, 25.02.2026 שעה 04:29

עומר אצילי (האתר הרשמי של בית"ר י-ם)

בית"ר י-ם ניצחה את ריגה 1:3 והודחה מאירופה

הירושלמים שמעולם לא שיחקו במפעל אירופי, רשמו מחצית ראשונה טובה עם שערים של אצילי ומוזי, כשגם שער מאוחר של קאני לא הספיק וקבע 4:3 לטבי בסיכום

יום חמישי, 14/08/2025, 20:30אצטדיון אצטדיון איליה אואנהקונפרנס ליג - סיבוב מוקדמות שלישי
ריגה
פנדל אנטונייס צ'רנומורדייס (86)
הסתיים
3 1
שופט: פאבל רצ'קובסקי (ציון: 6)
שער סילבה קאני (1)
בישול בישול: דור חוגי
שער עומר אצילי (7)
בישול בישול: ירין לוי
שער טימוטי מוזי (94)
בישול בישול: עדי יונה
בית"ר ירושלים
קונפרנס ליג 25-26
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קריסיאניס זביידריס, ציון: 8
השוער הלטבי מנע מהתקפת בית"ר לחדור לרשת פעמים רבות ושלח את קבוצתו לשלב הבא
השחקן המאכזב
ג'ונבוסקו קאלו, ציון: 3
החמצות מזעזעות, היה יכול וצריך לסגור את הסיפור מספר פעמים
הרכבים וציונים
 
 

בית”ר ירושלים סיימה הערב (חמישי) את העונה האירופית שלה מוקדם משציפתה, כשאמנם רשמה 1:3 על בפלוישט שברומניה, אך לא הצליחה למחוק את ה-3:0 של הלטבים מהמפגש הקודם והודחה עם 4:3 בסיכום שני המשחקים הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

הירושלמים פתחו את המשחק בסערה ועלו ליתרון מוקדם כבר בדקה השישית, כשעומר אצילי שחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה ישר לחיבורים ונתן לצהובים המון סיבות לחגוג. בדקה ה-24 השמחה של ברק יצחקי הייתה גדולה אפילו עוד יותר, כשעדי יונה השאיר כדור נפלא לטימוטי מוזי בתוך הרחבה, והאחרון שלח את הכדור ישר לפינה וקירב בגדול את חלום השלב הבא.

אלא שלמחצית השנייה הבחורים מהבירה עלו מהוססים יותר, הורידו רגל מהגז ובדקה ה-86 גם נענשו, כשאנטוני קונטררס המחליף ניצל טעות בהגנה כדי לכבוש את השער שסגר את הסיפור.

הצהובים שחורים המשיכו לנסות לחפש את השער, ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-94, סילבה קאני ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש מקרוב את השער השלישי של בית”ר, מעט מאוחר מדי, שקבע את תוצאת הסיום.

כעת הקבוצה מהבירה פספסה הזדמנות לשחק מול ספרטה פראג בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג ותמשיך להתמקד במאבקים המקומיים, כשכבר ביום שני הקרוב תארח את הפועל חיפה באצטדיון טדי לחצי גמר גביע הטוטו, ובהמשך תקווה לרשום עונה טובה בליגת העל ולנסות להגיע לאירופה, גם בשנה הבאה.

מחצית שניה
  • '90+4
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-1:3, מעט מאוחר מדי. סילבה קאני ניצל ערבובייה ברחבה כדי לכבוש מקרוב
  • '86
  • שער
  • שער! ריגה צימקה ל-2:1 וכנראה סגרה סופית את הסיפור! קונטרארס ניצל טעות של מיגל סילבה ובקלילות כבש את השער שהוציא את הרוח מהמפרשים של בית"ר
  • '85
  • חילוף
  • עדי יונה יצא, זיו בן שימול נכנס במקומו
  • '85
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף של יצחקי: קאלו פינה את מקומו לדור חוגי
  • '84
  • החמצה
  • הלטבים עם בליץ קצר על השער של מיגל סילבה, אך השוער הצליח לעמוד בלחץ והותיר את הסיכוי לשלב הבא
  • '82
  • החמצה
  • קאלו קיבל כדור אדיר כשהוא קרוב לשער, אך ניסה להפתיע עם כדור לפינה הקרובה ושלח אותו החוצה
  • '80
  • חילוף
  • קונטרארס עלה במקום דיופ
  • '80
  • חילוף
  • חילוף כפול בריגה: רמירס פינה את מקומו לרג'זה
  • '77
  • חילוף
  • טימוטי מוזי יצא, סילבה קאני נכנס במקומו
  • '77
  • חילוף
  • ישיג את מה שחסר? ירדן שועה נכנס במקום ירין לוי
  • '71
  • החמצה
  • התקפה אדירה של הצהובים הסתיימה עם בעיטה מצוינת של יונה, זביידריס שוב הגיב טוב והדף לקרן
  • '69
  • חילוף
  • גיל כהן לא יכול להמשיך, אורי דהן נכנס במקומו
  • '61
  • החמצה
  • נגונדה ניסה את מזלו עם בעיטה חזקה מהאוויר, אך פספס את השער של מיגל סילבה
  • '59
  • חילוף
  • חילוף ראשון בריגה: יאגו סיקיירה פינה את מקומו למוזינגה נגונדה
  • '56
  • החמצה
  • בפעולה אישית נהדרת, קאלו השתחרר מחוץ לרחבה ושחרר כדור שטוח, אך לצערו הכדור הלך החוצה
  • '50
  • החמצה
  • עדי יונה רשם דאבל פס עם אצילי והגיע לעמדת בעיטה טובה, אך שחרר כדור לא טוב גבוה מעל לשער
מחצית ראשונה
  • '38
  • החמצה
  • בית"ר ממשיכה ללחוץ קדימה! אריאל מנדי הגיע למצב טוב ושחרר כדור חזק, השוער הלטבי שוב היה במקום
  • '32
  • החמצה
  • מוזי הגיע לעוד הזדמנות נהדרת בתוך הרחבה ושחרר כדור גבוה וחזק, אך שוב זביידריס הגיב מצוין והדף לקרן
  • '28
  • החמצה
  • עדי יונה שחרר בעיטה טובה ממצב טוב, אך סחט הצלה מהשוער הלטבי
שחקני בית"ר בטירוף (דוברות בית"ר ירושלים)
טימוטי מוזי חוגג עם עומר אצילי (דוברות בית&qout;ר ירושלים)טימוטי מוזי חוגג עם עומר אצילי (דוברות בית"ר ירושלים)
  • '24
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:2! עדי יונה השאיר את טימוטי מוזי לבדו ברחבה, הקיצוני שלח את הכדור ישר לפינת השער! הכל פתוח!
  • '9
  • החמצה
  • מוזי שחרר בעיטה טובה מהאוויר, אך פספס את המסגרת במעט
עומר אצילי חוגג (דוברות בית"ר ירושלים)
עומר אצילי חוגג (דוברות בית&qout;ר ירושלים)עומר אצילי חוגג (דוברות בית"ר ירושלים)
  • '6
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1! עומר אצילי הגיע להזדמנות מצוינת מחוץ לרחבה ושחרר כדור חזק ישר לחיבורים! הירושלמים בדרך לקאמבק?
  • '3
  • החמצה
  • טימוטי מוזי השאיר את ג'ונבוסקו קאלו לבד ברחבה, אך החלוץ שחרר כדור לא טובה ישר לידיו של זביידריס
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון איליאה אואנה! בית"ר ירושלים מנסה לעשות את הבלתי ייאמן ולהפוך 3:0 מהמשחק הראשון
שחקני בית&qout;ר ירושלים לפני המשחק (דוברות בית&qout;ר ירושלים)שחקני בית"ר ירושלים לפני המשחק (דוברות בית"ר ירושלים)
טוען תגובות...
