יום חמישי, 14.08.2025 שעה 11:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

בעקבות החום: טבריה העבירה את האימון לערב

החבורה של אלירן חודדה מצאה פתרון לעומס החום הכבד, תוך שהיא ממשיכה בהכנות לקראת משחקי הדירוג בגביע הטוטו. רוג'ריו צפוי לערוך בכורה בין הקורות

|
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)
אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה מתכוננת למשחק גביע הטוטו שלה, משחק הדירוג  על המקום ה-11, מול הפועל פ"ת (שבת, אצטדיון שלמה ביטוח, 20:00) וכמובן מה שחשוב יותר, מתכוננת לפתיחת ליגת העל בשבת הבאה, אז תשחק מול הפועל חיפה באצטדיון גרין. 

הקבוצה של אלירן חודדה ערכה אתמול (רביעי) את האימון בשעה שבע בערב, עקב החום הכבד וגם היום היא צפויה להתאמן באותה השעה, באצטדיון גרין. סגל מלא עומד לרשותו של חודדה באימונים, כולל בלם הרכש מבני יהודה, נהוראי חן, שהצטרף לאימונים ביום שלישי. 

השוער הפורטוגלי החדש, רוג'ריו דוס סנטוס, צפוי לערוך הופעת בכורה בהרכב בשבת, כדי לחבר אותו לקבוצה ולהכין אותו לפתיחת הליגה. חוץ מעמדת השוער, הרוטציה בהרכב בשבת צפויה להמשיך, כדי לתת מנוחה לשחקני מפתח לקראת פתיחת הליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */