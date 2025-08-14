בעקבות החום: טבריה העבירה את האימון לערב

עירוני טבריה מתכוננת למשחק גביע הטוטו שלה, משחק הדירוג על המקום ה-11, מול הפועל פ"ת (שבת, אצטדיון שלמה ביטוח, 20:00) וכמובן מה שחשוב יותר, מתכוננת לפתיחת ליגת העל בשבת הבאה, אז תשחק מול הפועל חיפה באצטדיון גרין.

הקבוצה של אלירן חודדה ערכה אתמול (רביעי) את האימון בשעה שבע בערב, עקב החום הכבד וגם היום היא צפויה להתאמן באותה השעה, באצטדיון גרין. סגל מלא עומד לרשותו של חודדה באימונים, כולל בלם הרכש מבני יהודה, נהוראי חן, שהצטרף לאימונים ביום שלישי.

השוער הפורטוגלי החדש, רוג'ריו דוס סנטוס, צפוי לערוך הופעת בכורה בהרכב בשבת, כדי לחבר אותו לקבוצה ולהכין אותו לפתיחת הליגה. חוץ מעמדת השוער, הרוטציה בהרכב בשבת צפויה להמשיך, כדי לתת מנוחה לשחקני מפתח לקראת פתיחת הליגה.