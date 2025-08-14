התרגשות ביבנה מהגרלת הדרבי בגביע המדינה

בבית"ר יבנה קיבלו בשמחה גדולה את הודעת ההתאחדות לכדורגל ביחס אליהם, כשנודע כי הקבוצה תשחק לראשונה בתולדותיה בליגה א', הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, זאת למרות שהפסידה 3:1 במשחק גמר המחוזות מול הפועל עירוני כרמיאל, אלא שהתפרקותה של אדומים אשדוד, הכריעה את הכף.

רגע לפני פתיחת עונת 2025/26 באופן רשמי, בתאריך 05/09, אז תחל ליגה א' דרום, בית"ר יבנה הוגרלה, במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, איך לא, מול מכבי יבנה, לה היסטוריה ארוכת שנים בכדורגל הישראלי, כפי שניתן לקרוא על כך בספר "מהאגדות: סיפור הסינדרלה של מכבי צבי יבנה". ומה לגבי בית"ר יבנה? קיימת, בסך הכל, 12 שנים.

אשר שטרית, בעל הבית, היו"ר, המקים, לו מוסך רכבים מקומי, יחד עם אשר שטרית, לו שם דומה לבעל הבית, אחד לאחד, המנהל הקבצוה, יחד עם אנשים טובים אחרים שהתגייסו לפרוייקט (בדומה לאשתו של בעל בית, המנהלת את הכספים מאחורי הקלעים), מתרגשים לקראת הדרבי הראשון, הרשמי, בין בית"ר יבנה למכבי יבנה, שייערך ב-29/08, ממש אוטוטו.

בית"ר יבנה (באדיבות המועדון)

בית"ר יבנה תפגוש את מי שהפסידה, עד כה, במשחקי האימון שלה, מול קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, בתוצאה 4:1, לא פחות, הפסידה גם למ.כ. ירושלים, שמקבלת צורה תחת הדרכתו של דיוויד ברמן, רשמה 1:1 מול הפועל הרצליה והוציאה רק 2:2 מול מכבי עירוני אשדוד, אליה הצטרף במהלך הקיץ דניאל טולמסוב לאחר שלא הצליח להשאיר את הפועל 'בני רגב' לוד בליגה א'.

ואם כבר "צרות של עשירים", הרי שקהל מכבי יבנה לא מרוצה, עד כה, ממה שרואה על כר הדשא. לטענתו, הקבוצה מתנהלת בצורה חובבנית והכסף מהעירייה ממשיך לזרום על חשבון התושבים. "אנחנו כבר מיואשים", כתב אחד האוהדים ברשתות החברתיות, בשיח אודות משחקי ההכנה של מכבי יבנה. "כלום לא נראה טוב", ציין אוהד אחר בטקסט ביקורתי.

שמעון אלקבץ, אשר שטרית ועידן שטרית (חגי חסדאי כהן)

בבית"ר יבנה, שמתכוננת לליגה ולגביע כיישות נפרדת, לא מעניין אותה מה כותבים על יריבתה, לה היסטוריה של שנים בכדורגל הישראלי, כאמור. הפסידה לנוער או הוציאה תיקו, זה לא עניינה. בבית"ר יבנה עובדים לילות כימים בתקופה האחרונה על מנת להעמיד קבוצה איכותית לליגה א', שלא תמצא את עצמה, בסוף העונה, בתחתית או גרוע מכך – יורדת בחזרה לליגה ב'.

שמעון אלקבץ, המאמן, ימשיך במועדון לעונה נוספת, כשהמטרה היא לתקוע יתד בעונה הראשונה של הקבוצה בליגה א' ולאחר מכן לחשוב מה הלאה. נכון לכרגע, חתמו במועדון נתן טשלה, בן לוי, אורי אשרם, נועם כהן, יונתן וולדמיכאל, אושר דהן (מלך שערי הליגה בעונה החולפת, עם 25 שערים) ואופיר קרצו, השוער, אקס מכבי יבנה.

אשר שטרית, מנהל בית"ר יבנה, ציין בפני ONE: "קרב הגביע דוד נגד גוליית. בעיר יבנה הכדורגל הוא רק משחק, הוא סמל זהות וגאווה מקומית. העיר כולה שואלת האם דוד המקומי יפיל את גוליית המנוסה. ביום המשחק זה לא יהיה מאבק על כסף, אלא אמונה על כבוד ואהבה אין סופית לעיר יבנה. ההיסטוריה מחכה ואנחנו נכתוב אותה".