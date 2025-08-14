מכבי תל אביב "תארח" הערב (חמישי) ב-21:00 את חאמרון ספרטנס המלטזית בגומלין סיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, כשהיא יודעת שניצחון ישלח אותה לשלב הפלייאוף מול דינמו קייב ובכל מקרה, יסדר לה קמפיין אירופי העונה. "המשימה ברורה, רוצים להבטיח קמפיין אירופי ולדעת שנייצג את ישראל גם העונה במפעלים של אופ"א", אמרו במכבי ת"א.

אם לא מספיקה הסיבה הזו, השחקנים קיבלו אמש עוד סיבה לעלות בטירוף למשחק הערב, על רקע השלט שהציגה אופ"א לפני פתיחת הסופר קאפ האירופי, שיותר מרומז על דעותיה, מחשבותיה ואולי גם כוונותיה לגבי ישראל. אין ספק שהשחקנים יקבלו מכך מוטיבציה נוספת כשהם יודעים שניצחון על חאמרון יסדר לפחות נציגה ישראלית אחת במפעלי אופ"א גם העונה.

בכל הנוגע לצד המקצועי, ז'רקו לאזטיץ' מתכנן מספר שינויים בהרכב של מכבי ת"א והשאלה הגדולה האם ילך עד הסוף עם התרגולים שהוא ניסה בימים האחרונים. חוליית ההגנה אמורה להישאר זהה עם טייריס אסאנטה, נמניה סטואיץ', עלי קמארה ורוי רביבו, אך המהפכה צפויה להיות בקישור ובהתקפה. איסוף סיסוקו ודור פרץ ככל הנראה יהיו מי שימשיכו, כאשר לצידם תורגלו בימים האחרונים איתמר נוי, אושר דוידה, אלעד מדמון ודור תורג'מן.

השלט בסופר קאפ (רויטרס)

כל הארבעה לא פתחו במשחק הקודם, אך עלו מהספסל והובילו למהפך על המלטזים. השאלה הגדולה האם לאזטיץ' אכן יעשה שינוי כה גדול, או בסופו של דבר יבחר להשאיר את פטאצ'י בהרכב, בין אם בעמדת הכנף או בין אם בקישור כפי שהוא סיים את המשחק האחרון. הסיטואציה עם פטאצ'י הופכת ללא פשוטה ככל שמתקרבים לסיום החלון באירופה, כאשר סוכנו של השחקן, מוריס כהן, לוחץ על עסקה מול אלקמאר כפי שנחשף ב-ONE.

פטאצ'י מצידו ממשיך להתאמן ולהתנהג כרגיל, ונותן לסוכנו לעשות את העבודה מול שני המועדונים, כאשר מבחינת מכבי ת"א המצב הוא ברור - הם דורשים סכום של 8 מיליון אירו על השחקן, בעוד אלקמאר כמדיניות לא מוכנה לשלם מעל 5 על שחקני רכש. אולם, העובדה שהזמן דוחק והחלון עומד להסתיים, אולי עוד תשנה את החלטת ההולנדים ובכל מקרה, זהו שוב אירוע לא בריא עבור המועדון הצהוב שסיפור כזה נמתח כמו מסטיק.