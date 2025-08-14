יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:00
כדורגל עולמי  >> מוקדמות קונפרנס ליג

“הפולנים התנהגו בברוטליות, חיפשו פרובוקציה"

במכבי חיפה זעמו על המהומה באימון, אך הדגישו: "לא צריכים לתת לזה להשפיע". חזיזה יפתח בהרכב מול ראקוב על חשבון סייף, נהואל ייכלל בסגל למשחק

דולב חזיזה (שחר גרוס)

מכבי חיפה תעלה הערב (חמישי) לאחד המשחקים הכי חשובים שלה העונה מול ראקוב הפולנית בידיעה שאם תעבור אותו בהצלחה, היא תעפיל לשלב הפלייאוף ותהיה רחוקה שני משחקים מהעפלה.

הקבוצה מגיעה אמנם עם יתרון נזיל ממשחק החוץ בפולין, 0:1, אבל עדיין מדובר ביתרון שאמור לתת ביטחון לחניכיו של דייגו פלורס. מבחינת המאמן העפלה לשלב הבתים בקונפרנס תזכה אותו בלא מעט נקודות זכות עוד בטרם החלה העונה בליגה הישראלית.

אתמול באימון המסכם בהונגריה הייתה מיני תקרית כאשר אנשי ראקוב עלו באופן מפתיע למגרש שבו ישוחק המשחק עוד בטרם שחקני מכבי חיפה סיימו סופית את האימון. במקום התפתחה מהומה קטנה ודחיפות בין מספר שחקנים בין שתי הקבוצות. מדובר בתופעה חריגה מאוד והתחושה הכללית של אנשי הקבוצה הייתה שאנשי ראקוב חיפשו לעשות בלגן ולא כיבדו את המעמד. לכן גם מכבי חיפה החליטה לפעול ולהגיש באופ”א תלונה נגד ראקוב: “זאת הייתה התנהגות ברוטלית של הפולנים שחיפשו לעשות פרובוקציה וחבל. אנחנו לא צריכים לתת לאירוע הזה להשפיע עלינו ונצטרך לבוא מרוכזים למשחק כדי להשלים את העבודה. אפשר לעשות זאת רק באחדות ומחויבות של כל השחקנים יחד במגרש עצמו. זה הולך להיות משחק שחמט בין המאמנים”, אמרו במכבי חיפה.

שחקני ואנשי הצוות של ראקוב פורצים לאימון

לקראת המשחק הערב, שבו אמורים לצפות כ-300 אוהדי מכבי חיפה, דייגו פלורס עשוי לתת קרדיט למרבית שחקני ההרכב מהמשחק הראשון להוציא שינוי אחד או שניים כאשר הקפטן דולב חזיזה יפתח על חשבון קני סייף. גם הפעם, כמו בשני המשחקים האחרונים מול טורפדו ובמשחק בפולין, מי שיעמוד במרכז העניינים יהיה השוער גיאורגי ירמקוב שמוכיח כושר משחק גבוה שמקרין היטב על שאר חלקי הקבוצה, ובכלל זה על ההגנה שעשתה שדרוג משמעותי עם שני המגנים, פייר קורנו ויילה בטאי.

איתן אזולאי, שהיה טוב בפולין ואף התכבד בשער הניצחון ימשיך לקבל את הקרדיט לצידו של גוני נאור שעד כה פתח בכל המשחקים כולל במשחקי ההכנה. פלורס יכול ליהנות הערב לא רק משובו של חזיזה להרכב, אלא גם משובו לסגל לראשונה העונה של מתיאס נהואל שאמור לזכות בדקות משחק, ומשובו של שון גולדברג לכושר מלא, מה שמאפשר לפלורס מגוון אפשרויות של מערכים והרכבים.

