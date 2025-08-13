יום חמישי, 14.08.2025 שעה 00:23
דני פרקלסקי מונה רשמית למנכ"ל איגוד הטניס

ועדת האיתור בחרה בפרקלסקי לתפקיד, כשהוא מביא ניסיון ניהולי בינלאומי עשיר. יו"ר האיגוד אבי פרץ: "דני יסייע לנו להחזיר את הענף למקום הראוי לו"

|
דני פרקלסקי (איגוד הטניס)
דני פרקלסקי (איגוד הטניס)

מעל ל-20 מועמדים ומועמדות הגישו את מועמדותם לתפקיד מנכ”ל איגוד הטניס ומתוכם זומנו ארבעה לראיון עם ועדת האיתור שבחרה היום בדני פרקלסקי. ועדת האיתור כללה את יו”ר איגוד הכדורמים לשעבר רויטל גלוסקא כהן, יו”ר ועדת ביקורת באיגוד הטניס אודי אש, יועמ”שית איגוד הטניס עו”ד דליה בושינסקי ויו”ר איגוד הטניס אבי פרץ.

פרקלסקי, המנכ”ל החדש של איגוד הטניס, מביא עמו ניסיון ניהולי בינלאומי עשיר בניהול חברות ענק בהיקפים של מיליארדי דולרים ואלפי עובדים, לצד פעילות ענפה בשנים האחרונות בהתנדבות באיגוד הטניס כמנהל קהילת המאסטרס ומתחרה בארץ ובחו”ל. הוא בוגר תואר שני במנהל עסקים, קצין לשעבר בחיל האוויר ומרצה בינלאומי להתפתחות אישית ועסקית, פרקלסקי מצהיר על מחויבות לקידום הטניס בישראל בכל הרמות מתוך תשוקה עמוקה לענף.

יו”ר איגוד הטניס אבי פרץ: “תודה למנכ”ל היוצא אילן גרין על שת”פ מדהים. בשלב זה אילן יישאר וינהל חלק מהפרויקטים שהנענו לאחרונה. בהצלחה לדני פרקלסקי שבשנתיים האחרונות היה חלק מהאיגוד בהתנדבות מלאה ובניהול יוצא דופן של פעילות הסניורים. אני בטוח שדני באמצעות ניסיונו ויכולותיו הרבים יסייע לנו להחזיר את הענף למקום הראוי לו”.

דני פרקלסקי: “שמח מאד ונרגש להתחיל דרך בעולם שאני מחובר אליו בשנים האחרונות עם המון תשוקה ומודה על האמון שקיבלתי מאבי פרץ וועדת האיתור לשיתוף פעולה יחד. מחכה לתת מהידע והניסיון ולתרום לפיתוח הטניס הישראלי איפה שרק אפשר”.

