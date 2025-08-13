יום רביעי, 13.08.2025 שעה 22:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

"ברצלונה מול ויאריאל במאימי? חוסר כבוד גדול"

שוער בילבאו ואחד מכוכבי ספרד, אונאי סימון, ביקר את ההחלטה: "כדורגל משחקים עבור הקהל, הוא הסיבה שאנחנו מה שאנחנו. בקבוצה שלי זה לא היה קורה"

|
אונאי סימון ולאמין ימאל (רויטרס)
אונאי סימון ולאמין ימאל (רויטרס)

ההחלטה של ההתאחדות הספרדית לכדורגל ממשיכה לעורר גלים. המשחק בין ברצלונה לבין ויאריאל צפוי להתקיים במיאמי, אבל יש לא מעט אנשים שזה מעצבן אותם ולא מוכנים לקבל את זה, כאשר אחד מהם הוא שחקנה של אתלטיק בילבאו ואחד הכוכבים של נבחרת ספרד, אונאי סימון.

השוער דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית של הבאסקים לקראת פתיחת הליגה הספרדית, שתתחיל ממשיך בסוף השבוע הקרוב. בילבאו תפגוש את סביליה (שידור חי בערוץ ONE) במחזור הראשון, אבל בינתיים השחקן דיבר על כך.

סימון אמר: “בסופו של דבר, הכדורגל הוא עבור האוהדים, בטח מבחינתו השחקנים ואנשי המועדון. אלה האנשים שהביאו אותנו לאיפה שאנחנו כיום. אם לא האוהדים, הכדורגל לא היה קיים. בעיני להעתיק את המשחק לשם זה חוסר כבוד לקהל”.

אונאי סימון (רויטרס)אונאי סימון (רויטרס)

כשנשאל האם היה רוצה לשחק בעצמו משחק בחו”ל: “אם בילבאו הייתה צריכה ללכת ליעד אחר כדי לשחק, טוב, אני פשוט לא חושב שזה ריאלי, במיוחד בגלל שהמון אוהדים לא יכולים להרשות את זה לעצמם. המלון, הכניסה, הרבה אוהדים לא יכולים לשלם על זה”.

