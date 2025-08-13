קניאס: מכבי חיפה לא יכולה להיות קבוצה אפורה

אחרי שגברה 0:1 על ראקוב בפולין במסגרת המשחק הראשון של הסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, מכבי חיפה תארח מחר (חמישי) את הפולנים בדברצן שבהונגריה ותקווה להשלים את המשימה. פרשן הכדורגל ניסן קניאס דיבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ניסן, מה דעתך? במשחק הקודם מכבי חיפה אמנם ניצחה, אבל היא הייתה משעממת.

”אני מאוד אוהב את הרעיון של מערך שלושת הבלמים ושני חלוצים. כרגע, בקבוצה האפורה שיש במכבי חיפה, לשים את טריבונטה סטיוארט בעמדה שהוא שם אותו במשחק הקודם, חלוץ שמשחק 10, ארבעים מטר מהשער ואז הוא לא מגיע להזדמנויות וככה גם הקבוצה, זה לא טוב. גם זה שקורנו ובטאי יהיו משוחררים על הקו זה יותר טוב. הקונפרנס ליג, עם כל הכבוד, זה באמת מפעל נחמד ועושה טוב כלכלית למועדון, אבל זה לא מטריף את האוהדים. מה שמעניין את האוהדים זה איזו קבוצה תהיה למכבי חיפה בליגה וכרגע זה לא נראה טוב. יש כאלו שמנסים לעשות שמחות או לנרמל שחקנים כמו גוני נאור, שאני לא חושב שהם מתאימים למכבי חיפה”.

אתה לא חושב שהוא מתאים?

”הוא שחקן נחמד, יכול להיות שהוא יהיה שחקן רוטציה רחבה במכבי חיפה, אני סקפטי גם לגבי זה”.

גוני נאור (עמרי שטיין)

ידידך איציק אהרונוביץ’ שיבח אותו.

”הוא יכול לשבח אותו ולתת לו ציון נקודתי במשחק הקודם. אני חושב שגם במשחק הקודם, למרות פתיחת השמפניות והחגיגות, מכבי חיפה הייתה לא טובה, ובוא נאמר שאם השוער היה אותו שוער של העונה שעברה, אז מכבי חיפה לא עוברת את המשחק. ההבדל הוא שפה היה שוער שתפס יום ועצר. יכול להיות שדייגו פלורס לא הבין לאן הוא הגיע. הוא הגיע למועדון שיש לו ה-DNA הכי התקפי בכדורגל הישראלי ומה שהנחה את מכבי חיפה משנות השמונים ועד היום, זה השחקנים המוכשרים ביותר בליגה, גם בעונות שהיא לא הייתה טובה. אני ראיתי את ברוך ממן, דרך בריילובסקי, לעטר, בניון ושרי. אז מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמה להיות קבוצה אפורה, כי הקהל לא יקבל את זה גם במחיר של ניצחונות. אם יהיה ניצחון כמו שהקבוצה ניצחה את הפולנים על ריינה, 0:1 ממצב נייח, זה לא יעבור בגרון”.

לפני למעלה משנה אמרתי שחסר קשר אחורי. כמה זמן לוקח להביא קשר אחורי לקבוצה?

“אני חושב שעשו טעות ללכת על שני חלוצים כי יש גם את גיא מלמד, ואני חושב שהביאו את יובאנוביץ’ והוא ומלמד זה אותו שחקן. אז עכשיו צריך לראות איך משאילים מתוך הסגל שחקנים כמו פדראו וסברינה, כי שחקן אחד לא יספיק. כי אם מכבי חיפה חושבת ששחקן אחד יספיק, זה לא יספיק. נכון להיום, מכבי חיפה מכרה את דין דוד, דיא סבע, מחמוד ג’אבר, כל אחד הוא טופ 3 בתפקיד שלו בליגת העל, שחקני נבחרת, ומיכאל אוחנה הוא הישראלי היחיד שהצטרף”.

יש אפשרות להביא את סדריק דון.

ניסן: “אני חושב שהוא שחקן טוב, הוא פוטנציאל וצריך להילקח בחשבון, אבל מכבי חיפה חייבת את הקשר האחורי שיבנה את כל הקבוצה ואנחנו רואים את זה בבאר שבע למשל, כמה לוקאס ונטורה משמעותי”.

סדריק דון (אורן בן חקון)

אם מכבי חיפה תעלה לפלייאוף, המשחק הראשון של הליגה יידחה.

“אני במקום מכבי חיפה לא דוחה אותו. אחר כך, כשקבוצות יתארגנו, המשחקים יהפכו להיות יותר קשים. למכבי חיפה יש סגל מאוד רחב ואי אפשר לתרץ עייפות בשלב כזה של העונה. אם היית אומר לי שיוצאים למשחק חוץ מול מכבי תל אביב או בטרנר מול הפועל באר שבע, הייתי אומר כן, אבל בלי לזלזל, מול ריינה עדיף להסתדר עכשיו מאשר בהמשך שהם יתחברו, ואני יודע גם על קולות מהמועדון שחושבים כמוני”.

תוצאה למחר.

“הפולנים יבואו לשחק על כל הקופה, ואם מכבי חיפה תצליח למצוא שער מוקדם, המשחק הזה יוכרע. אני חושב שיהיה פה ניצחון למכבי חיפה, שתצליח לנצל את היתרון הטקטי, ויכול להיות שזה גם יציל למכבי חיפה את העונה בליגה”.