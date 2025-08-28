יום חמישי, 28.08.2025 שעה 14:22
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
00-00איטליה 1
00-00יוון2
00-00קפריסין3
00-00בוסניה4
00-00ספרד 5
00-00גאורגיה6
 בית 4 
00-00איסלנד1
00-00ישראל2
00-00פולין3
00-00סלובניה4
00-00צרפת5
00-00בלגיה6

מהכפור לאור הזרוקים: היכרות עם מרטין הרמנסון

כוכב איסלנד גדל בקור והגיע לטופ ביורוליג: הסגנון, התרומה למדינה, המנהיגות והמפתחות עבור ישראל לקראת המשחק ב-15:00. על האיש עם קרח בוורידים

|
מרטין הרמנסון (IMAGO)
מרטין הרמנסון (IMAGO)

נבחרת ישראל תתמודד היום (חמישי, 15:00) מול אחת הנבחרות המסקרנות ביותר ביורובאסקט הקרוב, איסלנד. מדינה קטנה, בערך בגודל של ראשון לציון, אבל עם לב ענק, משמעת שאין שנייה לה, ואחד הרכזים הכי מנוסים ומוכשרים בטורניר – מרטין הרמנסון.

הכישרון של הרמנסון לא נגמר באסיסטים או בקליעה. הוא הפנים של הכדורסל האיסלנדי, האיש ששינה את חוקי המשחק במדינה שבה עד לפני עשור, כדורסל נחשב תחביב נדיר. משחקים מול נבחרות כמו ספרד, צרפת וליטא? פעם זה היה בגדר פנטזיה. היום, עם הרמנסון, זו כבר שגרה.

מהכפור של רייקיאוויק לאור הזרקורים של אירופה

הרמנסון נולד ב-1994 בבירת איסלנד, רייקיאוויק. במדינה שבה כדורגל הוא הדת הרשמית והשלג לא נותן מנוח, כדורסל זה אתגר, אבל אחד כזה שהוא היה מוכן להתמודד איתו. אביו, הרמן האוקסון, שחקן נבחרת לשעבר, זיהה את הפוטנציאל, ודחף את מרטין קדימה.

מרטין הרמנסון (IMAGO)מרטין הרמנסון (IMAGO)

עוד בגיל העשרה שיחק בקבוצת הבוגרים של KR המקומית וזכה באליפות. ומשם? ישר לעולם הגדול. הוא עשה את המעבר הלא שגרתי למכללת LIU בברוקלין, ושם כבר אי אפשר היה להתעלם ממנו. בעונה השנייה קלע 16.2 נקודות למשחק וחילק 4.7 אסיסטים. סקאוטים אירופים הבינו את הרמז.

היורוליג קרא לו, והוא עונה בענק

הרמנסון פתח את קריירת הבוגרים שלו באירופה בצרפת, עבר דרך שאלון ונאנטר, איתה זכה ביורופקאפ, ואז הגיע לרמות הגבוהות באמת. באלבה ברלין הפך לשם דבר, הוביל את הקבוצה לזכייה בגביע הגרמני, ולגמר היורוקאפ. בשלב הזה כבר היה ברור שאיסלנד לא הביאה רק סיפור מרגש, אלא שחקן של יורוליג לכל דבר.

השלב הבא היה ולנסיה, מועדון עם שאיפות קבועות בצמרת הספרדית וביורוליג. עונה אחת הספיקה לו כדי להוכיח שגם מול הגדולות של אירופה, הוא שייך. למרות פציעה קשה ב-2022 (קרע ברצועה הצולבת), הרמנסון חזר כמו גדול, והמשיך להוביל את הקבוצה.

מרטין הרמנסון (IMAGO)מרטין הרמנסון (IMAGO)

מנהיג נבחרת עם שליחות, ולא רק על המגרש

מה שמבדיל את הרמנסון מרבים אחרים זו המחויבות. בזמן ששחקנים רבים מוותרים על הקיץ עם הנבחרת, הוא תמיד שם. חובש את הסרט, לוקח אחריות, מדבר עם השופטים, מרים את החברים. הוא הלב הפועם של איסלנד. וזה לא נגמר רק בנבחרת. בעשור האחרון זינק מספר הילדים באיסלנד שבוחרים בכדורסל. שלושה סרטים תיעודיים כבר הופקו עליו, ובכל ראיון, הוא מדבר על שליחות. דמות לחיקוי אמיתית, כזו שכל ילד שואף להיות כמוה.

המפתח של ישראל: לעצור את הרמנסון

כשהנבחרת של ישראל תעלה לפרקט מול איסלנד, המשימה הראשונה תהיה ברורה: לנתק את הרמנסון מהמשחק. הוא רכז קלאסי. שולט בקצב, מפעיל את כולם ומעניש מבחוץ. מעבר לכך, הוא רגיל למעמדים הגדולים, יורוליג, גמרים, לחץ מהקהל? את כל זה הוא כבר עבר.

מרטין הרמנסון אולי לא יקבל קמפיין פרסומי כמו דונצ'יץ' או יוקיץ', אבל הוא בדיוק מסוג השחקנים שמכריעים משחקים שקטים. כזה שלא תשים לב אליו, עד שיהיה מאוחר מדי. אם ישראל תדע לבודד אותו, היא תקרב את עצמה מאוד לניצחון. אבל אם תיתן לו להיכנס לקצב? יש מצב טוב שנראה את הכחולים לבנים רודפים אחריו, ולא מצליחים לתפוס.

אבדיה והנבחרת מפגינים כישורים בכדורגל
