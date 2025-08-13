יום רביעי, 13.08.2025 שעה 23:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

האליפות תוכרע בסדרה של הטובה מ-5 משחקים

המנהלת הודיעה על השינוי, גם חצאי הגמר יוכרעו בסדרה של 5 משחקים. וגם: ההגבלות על העברות, הזרים ורישום השחקנים. שטינברג: "נועד ראשית לאוהדים"

|
ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)
ים מדר מול תמיר בלאט (רועי כפיר)

לראשונה מזה 21 שנה: אליפות המדינה בכדורסל תוכרע בסדרה של הטובה מ-5 משחקים. זאת אחרי שוועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל האריכה את סדרות חצי הגמר והגמר ל-5 משחקים. עוד הוחלט כי לאור הגדלת הכנסות הליגה, חלק מהכנסת הקבוצות מהליגה תתבסס על מצוינות ותנאים מדידים.

זו זו תהיה הפעם הראשונה מאז עונת 2004/05 שגורל האליפות יוכרע בסדרה של חמישה משחקים. "החזרה לשיטת הטובה מ-5 נועדה קודם כל עבור האוהדים, כדי להעניק להם את חוויית הספורט המרתקת והמעניינת ביותר", אמר יו"ר המנהלת, ארי שטינברג.

בנוסף, החליטה ועדת הדח"צים, שהוסמכה על ידי דירקטוריון הליגה, ששיטת המשחקים תישאר בעינה: העונה הרגילה תימנה 26 מחזורים ולאחר מכן מקומות 1-6 יעפילו ישירות לרבע גמר הפלייאוף, מקומות 7-10 יאבקו על שני הכרטיסים הנותרים לסיבוב הראשון בפלייאוף בשני סיבובי פליי-אין ואילו ארבע המדורגות במקומות 11-14 יגררו איתן את התוצאות מכל העונה לבית התחתון, בו ייערכו שישה מחזורים נוספים ובסיומם יוכרעו שתי היורדות לליגת המשנה.

ארי שטינברג (רדאד גארי שטינברג (רדאד ג'בארה)

מועד רישום הסגל למשחקי העונה הרגילה והפלייאוף יהיה ב-10:00 ביום המשחק, כאשר בסדרות רבע הגמר יותר חילוף בודד של זר לאורך הסדרה ואילו בשלבים המתקדמים יותר לא תהיה הגבלה על חילוף הזרים. בגביע ווינר סל ניתן יהיה לרשום שישה זרים, בכפוף לאישור ארגון השחקנים.

מועד העברות השחקנים בתוך ליגת ווינר סל יוגבל עד ל-1 במרץ. לאחר תאריך זה ועד 15 באפריל, ניתן יהיה לבצע העברות רק לשחקנים שלא הופיעו בליגת ווינר סל באותה עונה. כל קבוצה תוכל לרשום עד 10 זרים לאורך העונה כולה, כאשר בכל משחק היא תהיה חייבת לרשום בטופס המשחק מינימום של ארבעה ומקסימום של חמישה.

בתוך כך, כפועל יוצא של שינוי השיטה וכתוצאה מגידול בהכנסות הליגה, חלק מהכנסת הקבוצות מהליגה תהיה מורכבת בעמידה בתנאים אמפיריים המעודדים מצוינות והשמת דגש על האוהדים.

שטינברג סיכם: "ליגת ווינר סל פועלת עבור האוהדים. הם זכות הקיום שלנו והסיבה שאנחנו שואפים כל הזמן להשתפר. ההחלטות שהתקבלו, הכוללות את ההחלטה להחזיר את סדרות חצי הגמר והגמר לשיטת הטובה מ-5, הן חלק מהמאמץ הזה, והן יעניקו לקהל חוויה עשירה, מותחת ומלאה יותר, בדיוק כפי שמגיע לו".

