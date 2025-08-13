אחרי פנדלים: פ.ס.ז' זכתה בסופר קאפ האירופי

דו קרב פנדלים

4 3

דעת המבקר

השחקן המצטיין אוסמן דמבלה, ציון: 6

היה פעיל מאוד בדקות האחרונות ובישל את השער שכפה דו קרב פנדלים אוסמן דמבלה, ציון: 6היה פעיל מאוד בדקות האחרונות ובישל את השער שכפה דו קרב פנדלים השחקן המאכזב ריצ'ארליסון, ציון: 4

היה פעיל, אך רשם החמצות ויכול היה לעשות יותר ריצ'ארליסון, ציון: 4היה פעיל, אך רשם החמצות ויכול היה לעשות יותר

הרכבים וציונים

כשאומרים כדורגל ודרמה, אי אפשר שלא להתכוון למה שקרה אמש (רביעי). ענק, גדול, דרמטי, מטורף, לא ייאמן – כל הספורלטיבים שאפשר להגיד, כשבסופו של דבר פאריס סן ז’רמן זכתה בתואר הראשון לעונה, הסופר קאפ האירופי, זאת לאחר שניצחה 3:4 בדו קרב פנדלים את טוטנהאם (לאחר 2:2 ב-90 דקות).

לאורך השנים טוטנהאם ופאריס סן ז’רמן תמיד היו הלוזרית הנצחיות של הכדורגל האירופי, ובשנה האחרונה הן עשו מהפך ענק – התרנגולים זכו בליגה האירופית למרות שסיימו בין המקומות האחרונים באנגליה, ואילו הצרפתים הניפו את ליגת האלופות וארבעה גביעים בסה”כ בשנה האחרונה (לא כולל המשחק הערב).

הקבוצה של לואיס אנריקה נראתה מדהים בשנה האחרונה ובאה במטרה אחת – לזכות בסופר קאפ האירופי בפעם הראשונה בהיסטוריה, אך טוטנהאם, שרצתה להראות שהיא לא באה להיות תפאורה, הוכיחה שצריך לקחת אותה בחשבון, לפחות אם נסתכל על המשחק עד הדקה ה-85.

שחקני פאריס עם הגביע (רויטרס)

שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)

הפתיחה הייתה חלשה מצד שתי הקבוצות, שהתקשו מאוד והיו בשלבי גישושים, כשהן כמעט ולא הגיעו להזדמנויות עד לדקה ה-23, שם ריצ’ארליסון בחן את צ’אבלייה שהיה במקום. הקצב לא היה גבוה, אך בדקה ה-39 השער הראשון הגיע, כאשר לאחר כדור חופשי, פאליניה פגש את המשקוף ומיקי ואן דה ואן דחק לרשת מקרוב.

המחצית הראשונה הסתיימה כשטוטנהאם מובילה 0:1, והחצי השני נפתח לא פחות מדהים עבור תומאס פרנק וחניכיו, כשכבר בדקה ה-48, שוב פעם כדור חופשי, כריסטיאן רומרו נגח ברחבה, צ’אבלייה הדף לא מספיק טוב והכדור נכנס לרשת, 0:2 לטוטנהאם והכל נראה מושלם בלבן.

שחקני פאריס בזכייה (רויטרס)

הלוזרית הנצחית החזיקה יותר מ-30 דקות בהגנה ושמרה היטב, לא נתנה לפאריס סן ז’רמן, שלמעשה כמעט ולא הייתה קיימת 70 דקות. לואיס אנריקה ביצע חילופים, ואז נקודת המפנה הגיעה, כאשר השחקנים שלו על כר הדשא פתאום מלא להגיע למצבים, שטפו את הדשא.

שחקני פאריס בטירוף (רויטרס)

ואז זה קרה, בדקה ה-85, קאנג אין לי המחליף בעט בחוזקה מחוץ לרחבה וצימק ל-2:1, והגול השני היה באוויר, והוא אכן הגיע – דמבלה העביר רוחב לגונסאלו ראמוס (עוד מחליף של המאמן) וזה נגח לרשת ושלח את המשחקים לדו קרב פנדלים – דרמטי יותר מזה אין.

הפריסאים מאושרים (רויטרס)

חלוקת המדליות (רויטרס)

בדו קרב הפנדלים טוטנהאם כבר הובילה, היא הייתה ב-0:2 משערים של סולאנקה ובנטאנקור, כשוויטיניה החמיץ לפאריס, אך אז מיקי ואן דה ואן ומתייס טל החמיצו בלבן, הצרפתים ביצעו מהפך ל-2:3 ונונו מנדש, שלקח את הפנדל האחרון, דייק ורץ לחגוג עם חבריו, שרושמים את התואר הראשון לעונה והחמישי בסה”כ בשנה האחרונה.