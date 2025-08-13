אחרי פנדלים: פ.ס.ז' זכתה בסופר קאפ האירופי

השחקן המצטיין
אוסמן דמבלה, ציון: 6
היה פעיל מאוד בדקות האחרונות ובישל את השער שכפה דו קרב פנדלים
השחקן המאכזב
ריצ'ארליסון, ציון: 4
היה פעיל, אך רשם החמצות ויכול היה לעשות יותר
כשאומרים כדורגל ודרמה, אי אפשר שלא להתכוון למה שקרה אמש (רביעי). ענק, גדול, דרמטי, מטורף, לא ייאמן – כל הספורלטיבים שאפשר להגיד, כשבסופו של דבר פאריס סן ז’רמן זכתה בתואר הראשון לעונה, הסופר קאפ האירופי, זאת לאחר שניצחה 3:4 בדו קרב פנדלים את טוטנהאם (לאחר 2:2 ב-90 דקות).
לאורך השנים טוטנהאם ופאריס סן ז’רמן תמיד היו הלוזרית הנצחיות של הכדורגל האירופי, ובשנה האחרונה הן עשו מהפך ענק – התרנגולים זכו בליגה האירופית למרות שסיימו בין המקומות האחרונים באנגליה, ואילו הצרפתים הניפו את ליגת האלופות וארבעה גביעים בסה”כ בשנה האחרונה (לא כולל המשחק הערב).
הקבוצה של לואיס אנריקה נראתה מדהים בשנה האחרונה ובאה במטרה אחת – לזכות בסופר קאפ האירופי בפעם הראשונה בהיסטוריה, אך טוטנהאם, שרצתה להראות שהיא לא באה להיות תפאורה, הוכיחה שצריך לקחת אותה בחשבון, לפחות אם נסתכל על המשחק עד הדקה ה-85.
הפתיחה הייתה חלשה מצד שתי הקבוצות, שהתקשו מאוד והיו בשלבי גישושים, כשהן כמעט ולא הגיעו להזדמנויות עד לדקה ה-23, שם ריצ’ארליסון בחן את צ’אבלייה שהיה במקום. הקצב לא היה גבוה, אך בדקה ה-39 השער הראשון הגיע, כאשר לאחר כדור חופשי, פאליניה פגש את המשקוף ומיקי ואן דה ואן דחק לרשת מקרוב.
המחצית הראשונה הסתיימה כשטוטנהאם מובילה 0:1, והחצי השני נפתח לא פחות מדהים עבור תומאס פרנק וחניכיו, כשכבר בדקה ה-48, שוב פעם כדור חופשי, כריסטיאן רומרו נגח ברחבה, צ’אבלייה הדף לא מספיק טוב והכדור נכנס לרשת, 0:2 לטוטנהאם והכל נראה מושלם בלבן.
הלוזרית הנצחית החזיקה יותר מ-30 דקות בהגנה ושמרה היטב, לא נתנה לפאריס סן ז’רמן, שלמעשה כמעט ולא הייתה קיימת 70 דקות. לואיס אנריקה ביצע חילופים, ואז נקודת המפנה הגיעה, כאשר השחקנים שלו על כר הדשא פתאום מלא להגיע למצבים, שטפו את הדשא.
ואז זה קרה, בדקה ה-85, קאנג אין לי המחליף בעט בחוזקה מחוץ לרחבה וצימק ל-2:1, והגול השני היה באוויר, והוא אכן הגיע – דמבלה העביר רוחב לגונסאלו ראמוס (עוד מחליף של המאמן) וזה נגח לרשת ושלח את המשחקים לדו קרב פנדלים – דרמטי יותר מזה אין.
בדו קרב הפנדלים טוטנהאם כבר הובילה, היא הייתה ב-0:2 משערים של סולאנקה ובנטאנקור, כשוויטיניה החמיץ לפאריס, אך אז מיקי ואן דה ואן ומתייס טל החמיצו בלבן, הצרפתים ביצעו מהפך ל-2:3 ונונו מנדש, שלקח את הפנדל האחרון, דייק ורץ לחגוג עם חבריו, שרושמים את התואר הראשון לעונה והחמישי בסה”כ בשנה האחרונה.
פנדלים
- שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-3:4: זה נגמר! נונו מנדש כובש ופאריס סן ז'רמן זכתה בסופר קאפ האירופי
- שער! טוטנהאם השוותה ל-3:3: התרנגולים לא מוותרים. פדרו פורו כבש
- שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-2:3 והנה המהפך, קאנג אין לי כבש
- לא ייאמן! מתייס טל רשם החמצה נוראית, עדיין 2:2
- שער! פאריס סן ז'רמן השוותה ל-2:2: דמבלה עם פנדל מדויק פנימה
- החמצה ענקית! ואן דה ואן בעט ימינה, צ'באלייה הציל
- שער! פאריס סן ז'רמן צימקה ל-2:1: פנדל מושלם של ראמוס שכבש
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: בנטאנקור בעט בחוזקה לרשת
- וזה בחוץ! בעיטה נוראית של ויטיניה שהחמיץ את המסגרת
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: סולנקה ניגש לנקודה הלבנה וכובש
מחצית שניה
-
'90+4
- שער! פאריס סן ז'רמן השוותה ל-2:2: מטורף! דמבלה הכניס כדור רוחב לראמוס שנגח פנימה ושלח את המשחק לדו קרב פנדלים
-
'90
- חילוף אחרון בטוטנהאם. סאר יצא, לוקאס ברגוואל נכנס
-
'85
- שער! פ.ס.ז' צימקה ל-2:1: הקאמבק בדרך? ויטיניה הוריד לקאנג אין לי המחליף, וזה שחרר בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה היישר לפינה
-
'79
- חילוף בטוטנהאם. קודוס יצא, מתייס טל נכנס
-
'77
- חילוף נוסף בפ.ס.ז'. דואה יצא, גונסאלו ראמוס נכנס
-
'72
- גם פאליניה יצא, ארצ'י גריי נכנס
-
'72
- חילוף כפול בטוטנהאם. ריצ'ארליסון יצא, סולאנקה נכנס
-
'67
- גם אמרי יצא, קאנג אין לי נכנס
-
'67
- חילוף כפול אצל פ.ס.ז'. ברקולה יצא, מביה נכנס
-
'60
- חילוף ראשון בפ.ס.ז'. קברצאחליה יצא, פביאן רואיס נכנס
-
'58
- גם פאצ'ו נכנס לפנקס של השופט
-
'56
- גם ברקולה ספג כרטיס צהוב
-
'53
- ריצ'ארליסון קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'48
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: שוב כדור חופשי. הפעם, פורו הגביה נהדר לרומרו שנגח חזק, צ'אבלייה הדף לשער שלו
-
'46
- החצי השני נפתח בקצב גבוה. ריצ'ארליסון קיבל כדור ברחבה ובעט היטב, אך צ'אבלייה היה במקום והדף
מחצית ראשונה
-
'39
- שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור חופשי עלה אל הרחבה, פאליניה הגיע אליו ופגש את המשקוף, אך הריבאונד הגיע לוואן דה ואן שדחק מקרוב לרשת
-
'29
- חצי מצב נוסף לפ.ס.ז'. הפעם, התקפה מתפרצת, בסיומה ברקולה ניסה להעביר רוחב והכדור נבלם לקרן
-
'23
- הדזמנות גדולה ראשונה לטוטנהאם. קודוס שלח בכדור עומק את ריצ'ארליסון שבעט חזק מחוץ לרחבה, אך צ'אבלייה היה במקום והדף לקרן
-
'20
- 20 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים והמשחק מתנהל בעיקר במרכז המגרש
-
'8
- הזדמנות ראשונה במשחק. התקפה נפלאה של פ.ס.ז', קברצחאליה קיבל את הכדור ברחבה, אך בעט בסיבוב לא מספיק טוב ופספס את המסגרת
-
'1
- השופט ז'ואאו פדרו פינהיירו הוציא את ההתמודדות לדרך!