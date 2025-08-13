יום שלישי, 24.02.2026 שעה 04:27

אחרי פנדלים: פ.ס.ז' זכתה בסופר קאפ האירופי

דרמה ענקית: הקבוצה של לואיס אנריקה כבר הייתה בפיגור כפול, אך ראמוס השווה בתוספת הזמן וכפה דו קרב מהנקודה הלבנה, שם ניצחה 3:4 את טוטנהאם

מערכת ONE | 13/08/2025 22:00
יום רביעי, 13/08/2025, 22:00אצטדיון בלואנרג'יסופר קאפ אירופי - גמר
טוטנהאם
הסתיים
2 2
פנדלים: 4 - 3
שופט: ז'ואאו פדרו פינהיירו
פאריס סן-ז'רמן
דו קרב פנדלים
פספסנכנסנכנסנכנסנכנס4
נכנסנכנספספספספסנכנס3
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אוסמן דמבלה, ציון: 6
היה פעיל מאוד בדקות האחרונות ובישל את השער שכפה דו קרב פנדלים
השחקן המאכזב
ריצ'ארליסון, ציון: 4
היה פעיל, אך רשם החמצות ויכול היה לעשות יותר
הרכבים וציונים
 
 

כשאומרים כדורגל ודרמה, אי אפשר שלא להתכוון למה שקרה אמש (רביעי). ענק, גדול, דרמטי, מטורף, לא ייאמן – כל הספורלטיבים שאפשר להגיד, כשבסופו של דבר פאריס סן ז’רמן זכתה בתואר הראשון לעונה, הסופר קאפ האירופי, זאת לאחר שניצחה 3:4 בדו קרב פנדלים את טוטנהאם (לאחר 2:2 ב-90 דקות).

לאורך השנים טוטנהאם ופאריס סן ז’רמן תמיד היו הלוזרית הנצחיות של הכדורגל האירופי, ובשנה האחרונה הן עשו מהפך ענק – התרנגולים זכו בליגה האירופית למרות שסיימו בין המקומות האחרונים באנגליה, ואילו הצרפתים הניפו את ליגת האלופות וארבעה גביעים בסה”כ בשנה האחרונה (לא כולל המשחק הערב).

הקבוצה של לואיס אנריקה נראתה מדהים בשנה האחרונה ובאה במטרה אחת – לזכות בסופר קאפ האירופי בפעם הראשונה בהיסטוריה, אך טוטנהאם, שרצתה להראות שהיא לא באה להיות תפאורה, הוכיחה שצריך לקחת אותה בחשבון, לפחות אם נסתכל על המשחק עד הדקה ה-85.

שחקני פאריס עם הגביע (רויטרס)שחקני פאריס עם הגביע (רויטרס)
שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)שחקני טוטנהאם מאוכזבים (רויטרס)

הפתיחה הייתה חלשה מצד שתי הקבוצות, שהתקשו מאוד והיו בשלבי גישושים, כשהן כמעט ולא הגיעו להזדמנויות עד לדקה ה-23, שם ריצ’ארליסון בחן את צ’אבלייה שהיה במקום. הקצב לא היה גבוה, אך בדקה ה-39 השער הראשון הגיע, כאשר לאחר כדור חופשי, פאליניה פגש את המשקוף ומיקי ואן דה ואן דחק לרשת מקרוב.

המחצית הראשונה הסתיימה כשטוטנהאם מובילה 0:1, והחצי השני נפתח לא פחות מדהים עבור תומאס פרנק וחניכיו, כשכבר בדקה ה-48, שוב פעם כדור חופשי, כריסטיאן רומרו נגח ברחבה, צ’אבלייה הדף לא מספיק טוב והכדור נכנס לרשת, 0:2 לטוטנהאם והכל נראה מושלם בלבן.

שחקני פאריס בזכייה (רויטרס)שחקני פאריס בזכייה (רויטרס)

הלוזרית הנצחית החזיקה יותר מ-30 דקות בהגנה ושמרה היטב, לא נתנה לפאריס סן ז’רמן, שלמעשה כמעט ולא הייתה קיימת 70 דקות. לואיס אנריקה ביצע חילופים, ואז נקודת המפנה הגיעה, כאשר השחקנים שלו על כר הדשא פתאום מלא להגיע למצבים, שטפו את הדשא.

שחקני פאריס בטירוף (רויטרס)שחקני פאריס בטירוף (רויטרס)

ואז זה קרה, בדקה ה-85, קאנג אין לי המחליף בעט בחוזקה מחוץ לרחבה וצימק ל-2:1, והגול השני היה באוויר, והוא אכן הגיע – דמבלה העביר רוחב לגונסאלו ראמוס (עוד מחליף של המאמן) וזה נגח לרשת ושלח את המשחקים לדו קרב פנדלים – דרמטי יותר מזה אין.

הפריסאים מאושרים (רויטרס)הפריסאים מאושרים (רויטרס)
חלוקת המדליות (רויטרס)חלוקת המדליות (רויטרס)

בדו קרב הפנדלים טוטנהאם כבר הובילה, היא הייתה ב-0:2 משערים של סולאנקה ובנטאנקור, כשוויטיניה החמיץ לפאריס, אך אז מיקי ואן דה ואן ומתייס טל החמיצו בלבן, הצרפתים ביצעו מהפך ל-2:3 ונונו מנדש, שלקח את הפנדל האחרון, דייק ורץ לחגוג עם חבריו, שרושמים את התואר הראשון לעונה והחמישי בסה”כ בשנה האחרונה.

פנדלים
  • שער בפנדל
  • שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-3:4: זה נגמר! נונו מנדש כובש ופאריס סן ז'רמן זכתה בסופר קאפ האירופי
  • שער בפנדל
  • שער! טוטנהאם השוותה ל-3:3: התרנגולים לא מוותרים. פדרו פורו כבש
  • שער בפנדל
  • שער! פאריס סן ז'רמן עלתה ל-2:3 והנה המהפך, קאנג אין לי כבש
  • החמצת פנדל
  • לא ייאמן! מתייס טל רשם החמצה נוראית, עדיין 2:2
  • שער בפנדל
  • שער! פאריס סן ז'רמן השוותה ל-2:2: דמבלה עם פנדל מדויק פנימה
  • החמצת פנדל
  • החמצה ענקית! ואן דה ואן בעט ימינה, צ'באלייה הציל
  • שער בפנדל
  • שער! פאריס סן ז'רמן צימקה ל-2:1: פנדל מושלם של ראמוס שכבש
  • שער בפנדל
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: בנטאנקור בעט בחוזקה לרשת
  • החמצת פנדל
  • וזה בחוץ! בעיטה נוראית של ויטיניה שהחמיץ את המסגרת
  • שער בפנדל
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: סולנקה ניגש לנקודה הלבנה וכובש
מחצית שניה
גונסאלו ראמוס חוגג (רויטרס)גונסאלו ראמוס חוגג (רויטרס)
גונזאלו ראמוש מניח את הכדור על קו האמצע (רויטרס)גונזאלו ראמוש מניח את הכדור על קו האמצע (רויטרס)
גונזאלו ראמוש ושחקני פ.ס.ז' ממהרים לחדש את המשחק (רויטרס)גונזאלו ראמוש ושחקני פ.ס.ז' ממהרים לחדש את המשחק (רויטרס)
גונזאלו ראמוש לוקח את הכדור (רויטרס)גונזאלו ראמוש לוקח את הכדור (רויטרס)
  • '90+4
  • שער
  • שער! פאריס סן ז'רמן השוותה ל-2:2: מטורף! דמבלה הכניס כדור רוחב לראמוס שנגח פנימה ושלח את המשחק לדו קרב פנדלים
  • '90
  • חילוף
  • חילוף אחרון בטוטנהאם. סאר יצא, לוקאס ברגוואל נכנס
  • '85
  • שער
  • שער! פ.ס.ז' צימקה ל-2:1: הקאמבק בדרך? ויטיניה הוריד לקאנג אין לי המחליף, וזה שחרר בעיטה נהדרת מחוץ לרחבה היישר לפינה
  • '79
  • חילוף
  • חילוף בטוטנהאם. קודוס יצא, מתייס טל נכנס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף נוסף בפ.ס.ז'. דואה יצא, גונסאלו ראמוס נכנס
  • '72
  • חילוף
  • גם פאליניה יצא, ארצ'י גריי נכנס
  • '72
  • חילוף
  • חילוף כפול בטוטנהאם. ריצ'ארליסון יצא, סולאנקה נכנס
לואיס אנריקה (רויטרס)לואיס אנריקה (רויטרס)
תומאס פרנק (רויטרס)תומאס פרנק (רויטרס)
  • '67
  • חילוף
  • גם אמרי יצא, קאנג אין לי נכנס
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל פ.ס.ז'. ברקולה יצא, מביה נכנס
  • '60
  • חילוף
  • חילוף ראשון בפ.ס.ז'. קברצאחליה יצא, פביאן רואיס נכנס
רודריגו בנטאנקור מול וורן זאיר אמרי (IMAGO)רודריגו בנטאנקור מול וורן זאיר אמרי (IMAGO)
ברדלי ברקולה רץ (IMAGO)ברדלי ברקולה רץ (IMAGO)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • גם פאצ'ו נכנס לפנקס של השופט
  • '56
  • כרטיס צהוב
  • גם ברקולה ספג כרטיס צהוב
  • '53
  • כרטיס צהוב
  • ריצ'ארליסון קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
כריסטיאן רומרו מאושר (רויטרס)כריסטיאן רומרו מאושר (רויטרס)
שחקני טוטנהאם חגגו (רויטרס)שחקני טוטנהאם חגגו (רויטרס)
כריסטיאן רומרו מתרומם וכובש (IMAGO)כריסטיאן רומרו מתרומם וכובש (IMAGO)
כריסטיאן רומרו נוגח (רויטרס)כריסטיאן רומרו נוגח (רויטרס)
  • '48
  • החמצה
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: שוב כדור חופשי. הפעם, פורו הגביה נהדר לרומרו שנגח חזק, צ'אבלייה הדף לשער שלו
  • '46
  • החמצה
  • החצי השני נפתח בקצב גבוה. ריצ'ארליסון קיבל כדור ברחבה ובעט היטב, אך צ'אבלייה היה במקום והדף
מחצית ראשונה
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
מיקי ואן דה ואן בטירוף (רויטרס)מיקי ואן דה ואן בטירוף (רויטרס)
מיקי ואן דה ואן רץ לחגוג (IMAGO)מיקי ואן דה ואן רץ לחגוג (IMAGO)
מיקי ואן דה ון כובש (IMAGO)מיקי ואן דה ון כובש (IMAGO)
  • '39
  • שער
  • שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור חופשי עלה אל הרחבה, פאליניה הגיע אליו ופגש את המשקוף, אך הריבאונד הגיע לוואן דה ואן שדחק מקרוב לרשת
  • '29
  • החמצה
  • חצי מצב נוסף לפ.ס.ז'. הפעם, התקפה מתפרצת, בסיומה ברקולה ניסה להעביר רוחב והכדור נבלם לקרן
  • '23
  • החמצה
  • הדזמנות גדולה ראשונה לטוטנהאם. קודוס שלח בכדור עומק את ריצ'ארליסון שבעט חזק מחוץ לרחבה, אך צ'אבלייה היה במקום והדף לקרן
נונו מנדש ומוחמד קודוס (IMAGO)נונו מנדש ומוחמד קודוס (IMAGO)
ויטיניה במאבק עם סאר (IMAGO)ויטיניה במאבק עם סאר (IMAGO)
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות של כדורגל, שתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים והמשחק מתנהל בעיקר במרכז המגרש
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. התקפה נפלאה של פ.ס.ז', קברצחאליה קיבל את הכדור ברחבה, אך בעט בסיבוב לא מספיק טוב ופספס את המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ז'ואאו פדרו פינהיירו הוציא את ההתמודדות לדרך!
אשרף חכימי בחימום (רויטרס)אשרף חכימי בחימום (רויטרס)
שחקני פאריס סן ז'רמן בחימום (רויטרס)שחקני פאריס סן ז'רמן בחימום (רויטרס)
ריצ'ארליסון (IMAGO)ריצ'ארליסון (IMAGO)
גביע הסופר קאפ (IMAGO)גביע הסופר קאפ (IMAGO)
השלט בסופרקאפ (רויטרס)השלט בסופרקאפ (רויטרס)
