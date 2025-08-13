"קבוצה מישראל מעוניינת בקשר ואסקו דה גאמה"

האם רכש ברזילאי נוסף יגיע לליגת העל? בברזיל דווח שוואסקו דה גאמה עשויה לקבל הצעה מקבוצה ישראלית על מתאוס קרבאליו, קשר אחורי ברזילאי בן 23.

בדיווח נכתב שמועדון ישראלי הביע התעניינות בקרבאליו וגם צוין שההצעה עשויה להגיע לגובה שני מיליון אירו. עדיין לא נוצר קשר עם ואסקו דה גאמה, אבל לפי הפרסום, ההערכה היא שזה יקרה בימים הקרובים.

לפי הדיווח, ההצעה עצמה כבר הגיעה לקרבאליו ולמקורביו, והיא "טובה מאוד", כך לפי הפרסום. עוד נכתב שהמו"מ עשוי לצבור תאוצה בתקופה הקרובה.

מתאוס קרבאליו (משמאל). יגיע לישראל? (IMAGO)

כמו כן נכתב שקרבאליו לא קיבל הרבה הזדמנויות בוואסקו. העונה, ב-28 משחקים בכל המסגרות, הקשר שותף ב-28 משחקים בסך הכל וקיבל 973 דקות, כשהוא פתח בהרכב תשע פעמים בלבד. הוא ספג העונה ארבעה כרטיסים צהובים.

קרבאליו נרכש על ידי ואסקו בסכום של 430,000 אירו בינואר 2024. לפני כן הוא הצטרף למועדון בהשאלה, ובעברו שיחק גם בנאוטיקו הברזילאית.