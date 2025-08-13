יום ראשון, 23.11.2025 שעה 04:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

פרק חדש באדום: כך הגיע צ'יקו להפועל ת"א

הבלם הפיזי והחזק החליט לעזוב את 'ספורט' אחרי שאיבד את מקומו בהרכב. מדוע המאמן התעלם ממנו, כיצד נדחק החוצה ע"י אקס מכבי ולמה הקהל אוהב אותו?

|
צ'יקו (IMAGO)
צ'יקו (IMAGO)

הפועל תל אביב עומדת לצרף בלם שאמנם אינו נחשב לעילוי, אבל אמור לתרום לא מעט ליציבות של ההגנה שלה. צ'יקו, הבלם הברזילאי שעומד לחתום באדומים ויחגוג ב-14 בספטמבר את יום הולדתו ה-27, איבד בחודשים האחרונים את מקומו בהרכב של ספורט רסיפה ומקווה לשקם את הקריירה בפרק חדש מחוץ לארצו. 

פרנסיסקו אלבש דה סילבה נטו בשמו המלא שיחק כל הקריירה בקבוצת עיר הולדתו הנועלת כיום את טבלת הליגה הברזילאית הראשונה, מלבד עונת השאלה לנובוריזוטינו מליגת המשנה לפני שנתיים. 

צ'יקו החל את דרכו בספורט רסיפה ממדינת פרנאמבוקו שבצפון מזרח ברזיל בגיל 15, עבר דרך קבוצת הכדורגל באולמות של המועדון לפני שחזר לכר הדשא ועלה לקבוצה הראשונה ב-2019. הוא נחשב לאחד הבולטים כאשר ספורט שיחקה בליגה השנייה בברזיל, אבל לא לשחקן הרכב קבוע מאז שהיא עלתה לליגה הראשונה ב-2024.  

שחקני הפועל ת"א (חגי מיכאלי)שחקני הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

צ'יקו משחק בדרך כלל כבלם, אבל מסוגל למלא גם את תפקיד המגן השמאלי (שמאל היא הרגל החזקה שלו). הוא מהיר, חזק, מצטיין במאבקים פיזיים (גובהו 1.88 מטר ומשקלו 89 ק"ג), מצטיין בתיקולים וגם חוטף כדורים. למרות ממדי גופו צ'יקו הוא שחקן בעל תנועה קלילה ורגליים ארוכות, מה שמקשה מאוד על חלוצים לעבור אותו. הסגירות שלו בהגנה מרשימות והוא גם בעל משחק ראש טוב. 

בקיצור, מדובר בשחקן שיסייע לאליניב ברדה בעיקר במשימות הגנה. המסירות שלו סבירות והוא גם יודע לנצל הזדמנויות כשכדורים מגיעים אליו במצבים נייחים, אבל לא מדובר בשחקן טכני ברמה גבוהה הבונה מהלכים התקפיים. 

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

כאמור, צ'יקו איבד ממעמדו בחודשים האחרונים בספורט, אינו משחק בהרכב שלה ושואף לשקם אותה. אם אצל פפה מארקש, הפורטוגלי שאימן את ספורט בתחילת העונה צ'יקו קיבל הזדמנויות בהרכב הראשון, הרי שאצל מחליפו אנטוניו אוליביירה מעמדו ירד בצורה ניכרת ואילו המאמן הנוכחי דניאל פאולישטה, שמונה לתפקידו ביוני האחרון, לא נותן לו בכלל לשחק. זאת, למרות שספורט המדורגת כאמור אחרונה ספגה כבר 25 שערים ב-17 מחזורים (רק שתי קבוצות ספגו יותר). 

קפטן ספורט רפאל טיירה אקס מכבי תל אביב, רמון מנזש, והפורטוגלי ז'ואאו סילבה מועדפים כיום על פניו של צ'יקו בספורט. אליהם יש להוסיף גם את הבלם הצעיר ריקלמה דה אוליביירה בן ה-18, שמתאמן כבר בקבוצה הראשונה ונחשב לבלם העתיד של המועדון.

למעשה, מאז שמנזש הגיע לקבוצה בחודש שעבר איבד צ'יקו את סיכוייו לשחק וכעת מעוניין לעזוב. מנזש בן ה-30 ששיחק כמושאל במכבי תל אביב ב-2017 גם נמצא בכושר טוב מאז שהגיע ופאולישטה לא חושב להחליפו. 

בריהון מול רמון (רדאד גבריהון מול רמון (רדאד ג'בארה)

בסך הכל רשם צ'יקו 28 הופעות במדי ספורט בשנת 2025, מתוכן 13 בליגת ה'ברזילראו', 10 בליגת ה'פרנמבוקנו' וחמישה בגביע צפון מזרח ברזיל. מהבחינה האישית אין לאליניב ברדה סיבה לחשוש, שכן מדובר בבחור מנומס וחביב. הוא נחשב לאהוד מאוד על אוהדי ספורט לא רק בשל היותו שחקן בית, אלא גם בשל אישיותו. בדברי הפרידה שלו מהאוהדים אחרי שביקש לעזוב את הקבוצה (חתום בה על חוזה עד סוף 2026) כתב בין היתר: "אני עוזב, אבל עוד אחזור". 

מה קרה לבלם החדש של הפועל תל אביב
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */