פרק חדש באדום: כך הגיע צ'יקו להפועל ת"א

הפועל תל אביב עומדת לצרף בלם שאמנם אינו נחשב לעילוי, אבל אמור לתרום לא מעט ליציבות של ההגנה שלה. צ'יקו, הבלם הברזילאי שעומד לחתום באדומים ויחגוג ב-14 בספטמבר את יום הולדתו ה-27, איבד בחודשים האחרונים את מקומו בהרכב של ספורט רסיפה ומקווה לשקם את הקריירה בפרק חדש מחוץ לארצו.

פרנסיסקו אלבש דה סילבה נטו בשמו המלא שיחק כל הקריירה בקבוצת עיר הולדתו הנועלת כיום את טבלת הליגה הברזילאית הראשונה, מלבד עונת השאלה לנובוריזוטינו מליגת המשנה לפני שנתיים.

צ'יקו החל את דרכו בספורט רסיפה ממדינת פרנאמבוקו שבצפון מזרח ברזיל בגיל 15, עבר דרך קבוצת הכדורגל באולמות של המועדון לפני שחזר לכר הדשא ועלה לקבוצה הראשונה ב-2019. הוא נחשב לאחד הבולטים כאשר ספורט שיחקה בליגה השנייה בברזיל, אבל לא לשחקן הרכב קבוע מאז שהיא עלתה לליגה הראשונה ב-2024.

שחקני הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

צ'יקו משחק בדרך כלל כבלם, אבל מסוגל למלא גם את תפקיד המגן השמאלי (שמאל היא הרגל החזקה שלו). הוא מהיר, חזק, מצטיין במאבקים פיזיים (גובהו 1.88 מטר ומשקלו 89 ק"ג), מצטיין בתיקולים וגם חוטף כדורים. למרות ממדי גופו צ'יקו הוא שחקן בעל תנועה קלילה ורגליים ארוכות, מה שמקשה מאוד על חלוצים לעבור אותו. הסגירות שלו בהגנה מרשימות והוא גם בעל משחק ראש טוב.

בקיצור, מדובר בשחקן שיסייע לאליניב ברדה בעיקר במשימות הגנה. המסירות שלו סבירות והוא גם יודע לנצל הזדמנויות כשכדורים מגיעים אליו במצבים נייחים, אבל לא מדובר בשחקן טכני ברמה גבוהה הבונה מהלכים התקפיים.

אליניב ברדה (חגי מיכאלי)

כאמור, צ'יקו איבד ממעמדו בחודשים האחרונים בספורט, אינו משחק בהרכב שלה ושואף לשקם אותה. אם אצל פפה מארקש, הפורטוגלי שאימן את ספורט בתחילת העונה צ'יקו קיבל הזדמנויות בהרכב הראשון, הרי שאצל מחליפו אנטוניו אוליביירה מעמדו ירד בצורה ניכרת ואילו המאמן הנוכחי דניאל פאולישטה, שמונה לתפקידו ביוני האחרון, לא נותן לו בכלל לשחק. זאת, למרות שספורט המדורגת כאמור אחרונה ספגה כבר 25 שערים ב-17 מחזורים (רק שתי קבוצות ספגו יותר).

קפטן ספורט רפאל טיירה אקס מכבי תל אביב, רמון מנזש, והפורטוגלי ז'ואאו סילבה מועדפים כיום על פניו של צ'יקו בספורט. אליהם יש להוסיף גם את הבלם הצעיר ריקלמה דה אוליביירה בן ה-18, שמתאמן כבר בקבוצה הראשונה ונחשב לבלם העתיד של המועדון.

למעשה, מאז שמנזש הגיע לקבוצה בחודש שעבר איבד צ'יקו את סיכוייו לשחק וכעת מעוניין לעזוב. מנזש בן ה-30 ששיחק כמושאל במכבי תל אביב ב-2017 גם נמצא בכושר טוב מאז שהגיע ופאולישטה לא חושב להחליפו.

בריהון מול רמון (רדאד ג'בארה)

בסך הכל רשם צ'יקו 28 הופעות במדי ספורט בשנת 2025, מתוכן 13 בליגת ה'ברזילראו', 10 בליגת ה'פרנמבוקנו' וחמישה בגביע צפון מזרח ברזיל. מהבחינה האישית אין לאליניב ברדה סיבה לחשוש, שכן מדובר בבחור מנומס וחביב. הוא נחשב לאהוד מאוד על אוהדי ספורט לא רק בשל היותו שחקן בית, אלא גם בשל אישיותו. בדברי הפרידה שלו מהאוהדים אחרי שביקש לעזוב את הקבוצה (חתום בה על חוזה עד סוף 2026) כתב בין היתר: "אני עוזב, אבל עוד אחזור".