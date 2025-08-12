יום רביעי, 13.08.2025 שעה 01:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

בליץ החתמות: 6 שחקנים הצטרפו למגדל העמק

הבלם נסים אבו יונס, החלוץ שי אלגרבלי, הבלם כרם מגאמסה, הקשר עודאי שלאעטה, הבלם איתי שגיב והקשר שר דויב חברו לסגל של משה ויצמן בליגה א' צפון

נסים אבו יונס ואורן שטרלינג (באדיבות הפועל מגדל העמק)
נסים אבו יונס ואורן שטרלינג (באדיבות הפועל מגדל העמק)

גל חום כבד? בהפועל מגדל העמק מציגים גל החתמות מרענן לעונת המשחקים 2025/26. במועדון הצפוני צירפו לשורותיהם לא פחות משישה שחקנים שיהיו חלק מהסגל של משה ויצמן לעונה הקרובה בליגה א' צפון.

והשמות הם: נסים אבו יונס, הבלם בן ה-25, שי אלגרבלי, החלוץ בן ה-22, כרם מגאמסה, הבלם בן ה-24, עודאי שלאעטה, הקשר בן ה-27, איתי שגיב, הבלם בן ה-23 ושר דויב, הקשר בן ה-20 שהצטרפו ויהיו חלק מהפועל מגדל העמק בעונה הקרובה שבפתח. 

נסים אבו יונס שיחק בעונה החולפת במדי הפועל עירוני עראבה מליגה א' צפון. בעברו, שיחק במדי בני סכנין, עוד כשהייתה בליגה הלאומית וכך גם במדי הפועל כפר כנא, הפועל בועיינה, הפועל כאוכב ומ.ס צעירי כפר כנא של מוחמד (ברתי) עבאס והישאם זועבי.

איתי שגיב ואורן דניאל (באדיבות הפועל מגדל העמק)איתי שגיב ואורן דניאל (באדיבות הפועל מגדל העמק)

שי אלגרבלי פתח את העונה החולפת במדי הפועל בית שאן ולאחר מכן ירד לליגה ב' (דרום א') וחבר להפועל מחנה יהודה. בעברו, שיחק בנוער של הפועל נוף הגליל והפועל חדרה עד חבירתו להפועל רובי שפירא חיפה (בוגרים). בעונת 2023/24 היה לשחקנה של הפועל כפר כנא.

כרם מגאמסה שיחק בעונה החולפת במדי מכבי אחי נצרת מליגה א' צפון. לאחר שסיים גיל נוער בהפועל נוף הגליל, הצטרף בעונת 2020/21 להפועל בני זלפה, שם שיחק במשך שלוש עונות רצופות. מעבר לכך, שיחק במרוצת השנים גם במדי מכבי אחי נצרת.

עודאי שלאעטה פתח את העונה החולפת במדי עירוני נשר ולאחר מכן ירד לליגה ג' (צפון) וחבר למ.ס. כאבול. לאחר שסיים גיל נוער בבני סכנין, חבר להפועל כפר כנא, קבוצת הבוגרים הראשונה שלו. מעבר לכך, היה לשחקן בני סכנין בעונת 2020/21 בליגת העל ובמספר קבוצות ליגה א' צפון.

אביאל אברהומיין, שי אלרגבלי ואורן דניאל (באדיבות הפועל מגדל העמק)אביאל אברהומיין, שי אלרגבלי ואורן דניאל (באדיבות הפועל מגדל העמק)

איתי שגיב שיחק בעונה החולפת במדי הפועל כפר כנא מליגה א' צפון. לאחר שסיים גיל נוער בהפועל עפולה, חבר תחילה להפועל בני זלפה מליגה א' צפון. לאחר מכן, היה לשחקנה של הפועל כפר כנא. הפועל מגדל העמק היא קבוצתו השלישית של הבלם בן ה-23.

שר דויב בעונת הבוגרים הראשונה שלו כשחקן כדורגל, היה חלק מהפועל מגדל העמק בעונה החולפת וימשיך במדיה. בעונת 2020/21 סיים בקבוצת נערים ב' של מ.ס. פרדס חנה כרכור ומשם יצא לגרמניה. לאחר מספר שנים חזר ובעונה החולפת הצטרף לסגל של רומן זולו. עתה, ימשיך בקבוצה. 

הפועל מגדל העמק תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של משה ויצמן את מכבי נוג'ידאת אחמד במשחק חוץ, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, הפועל מגדל העמק תארח בביתה החדש במגרש הסינתטי לו נוף לעמקים, את הפועל ע. באקה אל גרבייה, אותה יאמן בעונה הקרובה מוחמד עוואדי.

