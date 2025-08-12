יום שלישי, 12.08.2025 שעה 20:37
לוני ווקר עם הגופיה 8, בריסט עם 10, סנטוס 3

מכבי תל אביב פרסמה את מספרי הגופיות לקראת עונת 2025/26: ג’ף דאוטין ג’וניור עם 21, אורוש טריפונוביץ’ עם 6. גור לביא עם 4, טי ג'יי ליף עם 22

|
לוני ווקר (רויטרס)
לוני ווקר (רויטרס)

אחרי שנגעה בצלחת האליפות, אך משחק מספר 3 בסדרת הגמר בוטל בשל המלחמה עם איראן, מכבי תל אביב כבר מחשבת מסלול מחדש ומתכוננת לקראת עונת 2025/26.

היום (שלישי) הצהובים פרסמו את מספרי הגופיות לעונה הקרובה. הרכש הנוצץ ביותר שהגיע הקיץ, לוני ווקר, ילבש את הגופיה עם הספרה 8, בעוד אושיי בריסט ילבש את הגופיה עם המספר 10 ומרסיו סנטוס עם הספרה 3.

ג’ף דאוטין ג’וניור ילבש את הגופיה עם המספר 21, כאשר אורוש טריפונוביץ’ ילבש את הגופיה עם הספרה 6. שחקני הרכש הישראלים – גור לביא וטי ג’יי ליף ילבשו את הגופיות עם הספרה 4 והמספר 22 בהתאמה.

מבחינת השחקנים שממשיכים בקבוצה מהעונה שעברה, ג’יילן הורד עם הספרה 1, ג’ימי קלארק עם 2, רומן סורקין עם 9, וויל ריימן עם 11, ג’ון דיברתולומאו עם 12 ותמיר בלאט עם 45.

