יום שלישי, 12.08.2025 שעה 18:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

צעד נגד ריאל? החידוש של ההתאחדות הספרדית

הארגון בחר לבצע שינוי בתזמון פרסום שיבוצי השופטים, לקראת העונה שתיפתח בסוף השבוע הקרוב. בתקשורת הקטלונית משערים שלא מדובר כאן בהחלטה מקרית

|
בלינגהאם, אמבפה ומונואה מונטרו (רויטרס)
בלינגהאם, אמבפה ומונואה מונטרו (רויטרס)

אחרי שסיימנו עם גביע העולם למועדונים והשחקנים קיבלו מנוחה, ביום שישי הקרוב מתחיל הדבר האמיתי. ג’ירונה תארח את ראיו וייקאנו (20:00, שידור חי בערוץ ONE) ובכך תיפתח שוב הליגה הספרדית. אבל בעוד האוהדים נרגשים לעוד עונה מלאה בסיפורים, בהתאחדות הספרדית מתכננים שינוי.

היום (שלישי) פורסם בספרד כי הגוף המנהל את הליגה הספרדית קיבל החלטה תקדימית, ולה פורסמו מספר פרשנויות. ההחלטה שהתקבלה היא שהחל מעונת המשחקים הקרובה, כבר מהמחזור הראשון, שיבוצי השופטים למשחקי הליגה הראשונה והשנייה יפורסמו יום אחד בלבד לפני המשחק.

מדובר בשינוי ובדבר שעוד לא קרה לפני כן. עד כה לפני כל מחזור ששוחק בסוף השבוע בין הימים שישי לשני, כבר ביום חמישי ידענו מי יהיו צוותי השיפוט לכל משחקי המחזור. עכשיו עם ההחלטה שהתקבלה, אנחנו נדע מי ינהל את המשחקים כאמור רק יום לפני אותו משחק, כך שלמשחק של ברצלונה נגד מיורקה ביום שבת, שיבוצי השופטים יתגלו בשישי, בעוד למשחק של אתלטיקו מדריד נגד אספניול למשל, שמשוחק ביום ראשון של אותו סופ”ש, אנחנו נדע מי ישפוט ביום שבת בלבד. 

פלורנטינו פרס, ימשיך בלחץ על השופטים? (רויטרס)פלורנטינו פרס, ימשיך בלחץ על השופטים? (רויטרס)

אז האם מדובר בהחלטה מקרית של ההתאחדות? לא אם תשאלו את התקשורת הקטלונית. ב’ספורט’ כינו את הצעד כ-“מניעת לחץ על השופטים”, וזאת בהקשר של ריאל מדריד. כזכור, כבר תקופה ארוכה שבצורה מעוררת מחלוקת, לקראת משחקי ליגה של ריאל, ברגע שמפורסם צוות השיפוט, הערוץ הרשמי של המועדון מהבירה תוקף ומשמיץ את השופט המשובץ באמצעות כתבות וסרטוני וידאו.

השיא הגיע כמובן בגמר גביע המלך של העונה שעברה, כשלקראת הקלאסיקו הבלאנקוס דרשו להחליף את השופט ריקרדו דה בורגוס, אחרי שהאחרון דיבר מדם ליבו נגד הלחץ שמפעילה ריאל על השופטים במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות. בסופו של דבר הסאגה נגמרה, ודה בורגוס שפט את אותו ניצחון זכור של בארסה, שעזר לה להשלים ‘טריפלט’ מקומי וסוויפט במשחקים נגד היריבה המרה. אז האם השינוי יבוא לטובת הקבוצות? זאת נדע רק תוך כדי תנועה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */