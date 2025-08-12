צעד נגד ריאל? החידוש של ההתאחדות הספרדית

אחרי שסיימנו עם גביע העולם למועדונים והשחקנים קיבלו מנוחה, ביום שישי הקרוב מתחיל הדבר האמיתי. ג’ירונה תארח את ראיו וייקאנו (20:00, שידור חי בערוץ ONE) ובכך תיפתח שוב הליגה הספרדית. אבל בעוד האוהדים נרגשים לעוד עונה מלאה בסיפורים, בהתאחדות הספרדית מתכננים שינוי.

היום (שלישי) פורסם בספרד כי הגוף המנהל את הליגה הספרדית קיבל החלטה תקדימית, ולה פורסמו מספר פרשנויות. ההחלטה שהתקבלה היא שהחל מעונת המשחקים הקרובה, כבר מהמחזור הראשון, שיבוצי השופטים למשחקי הליגה הראשונה והשנייה יפורסמו יום אחד בלבד לפני המשחק.

מדובר בשינוי ובדבר שעוד לא קרה לפני כן. עד כה לפני כל מחזור ששוחק בסוף השבוע בין הימים שישי לשני, כבר ביום חמישי ידענו מי יהיו צוותי השיפוט לכל משחקי המחזור. עכשיו עם ההחלטה שהתקבלה, אנחנו נדע מי ינהל את המשחקים כאמור רק יום לפני אותו משחק, כך שלמשחק של ברצלונה נגד מיורקה ביום שבת, שיבוצי השופטים יתגלו בשישי, בעוד למשחק של אתלטיקו מדריד נגד אספניול למשל, שמשוחק ביום ראשון של אותו סופ”ש, אנחנו נדע מי ישפוט ביום שבת בלבד.

פלורנטינו פרס, ימשיך בלחץ על השופטים? (רויטרס)

אז האם מדובר בהחלטה מקרית של ההתאחדות? לא אם תשאלו את התקשורת הקטלונית. ב’ספורט’ כינו את הצעד כ-“מניעת לחץ על השופטים”, וזאת בהקשר של ריאל מדריד. כזכור, כבר תקופה ארוכה שבצורה מעוררת מחלוקת, לקראת משחקי ליגה של ריאל, ברגע שמפורסם צוות השיפוט, הערוץ הרשמי של המועדון מהבירה תוקף ומשמיץ את השופט המשובץ באמצעות כתבות וסרטוני וידאו.

השיא הגיע כמובן בגמר גביע המלך של העונה שעברה, כשלקראת הקלאסיקו הבלאנקוס דרשו להחליף את השופט ריקרדו דה בורגוס, אחרי שהאחרון דיבר מדם ליבו נגד הלחץ שמפעילה ריאל על השופטים במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות. בסופו של דבר הסאגה נגמרה, ודה בורגוס שפט את אותו ניצחון זכור של בארסה, שעזר לה להשלים ‘טריפלט’ מקומי וסוויפט במשחקים נגד היריבה המרה. אז האם השינוי יבוא לטובת הקבוצות? זאת נדע רק תוך כדי תנועה.