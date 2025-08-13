מי לא בחרו בימאל? הנבחרות של מומחי הפנטזי

ליגת הפנטזי של ONE חוזרת ביום שישי וההתרגשות בשיאה. אם יש לכם עדיין התלבטויות אחרונות, אין כמו הכוונה מהמומחים הגדולים ביותר, אלו שמשדרים את כוכבי הליגה הספרדית וגם את השחקנים שמתחת לרדאר, מדי שבוע. אז אם רציתם את עצות המומחים והשדרנים של הליגה הטובה בעולם, כאן תוכלו לקבל הצצה לנבחרות של רז אמיר, אסי ממן, שמוליק מזרחי, אורן קדוש, עמית לוינטל וגם מיכל בר נוי.

שמוליק ועמית לא ניצלו את מלוא התקציב (111 ו-118 מיליון מתוך 120 מיליון) בניגוד לכל השאר, קונצנזוס מלא של המומחים לגבי קיליאן אמבפה שנבחר על ידי כולם, בניגוד ללאמין ימאל. המערך הפופולרי ביותר בקרב המומחים הוא 3-4-3, הרכב שנחשב להתקפי מאוד. שימו לב לנציגות הגבוהה לשחקנים מקבוצות גם אתלטיקו מדריד, ויאריאל ו-ולנסיה. כך זה נראה:

הנבחרת של אסי ממן – רק נציג אחד מברצלונה, והוא לא לאמין ימאל

אונאי סימון, רוג'רי, טרנט אלכסנדר ארנולד, יורי, גבריאל סואסו, איסקו, פדרי, דני פארחו, פדרו דיאס, קיליאן אמבפה וחוליאן אלברס. מערך: 4-4-2. ניצול תקציב: 120/120.

הנבחרת של אסי ממן (צילום מסך)

הנבחרת של רז אמיר – מגנים התקפיים ושוער ראיו

אוגוסטו בטאז’ה, אלברו קאררס, מוחטאר דיאקבי, סרג’י קרדונה, פדרי, אלכס באאנה, אלברטו מוליירו, טיאגו אלמדה, דייגו לופס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה. מערך: 3-4-3. ניצול תקציב: 120/120.

הנבחרת של רז אמיר (צילום מסך)

הנבחרת של אורן קדוש – עם הרכש של בארסה וריאל

יאן אובלק, טרנט אלכסנדר ארנולד, סרג’י קרדונה, ססאר טארגה, טאקה קובו, אלכס באאנה, ניקולה פפה, מרקוס רשפורד, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה. מערך: 3-4-3, ניצול תקציב: 120/120.

הנבחרת של אורן קדוש (צילום מסך)

הנבחרת של עמית לוינטל – ראפיניה ו-4-4-2

סרחיו הררה, חוסה גאיה, רפא מרין, דני ויויאן, רובין לה נורמן, פדריקו ואלוורדה, אלברטו מוליירו, פדרי, אלכס באאנה, קיליאן אמבפה וראפיניה. מערך: 4-4-2, ניצול תקציב: 118/120.

הנבחרת של עמית לוינטל (צילום מסך)

הנבחרת של מיכל בר נוי – חושבת התקפה

אונאי סימון, טארנה, פלוריאן לז’ן, סנטיאגו מוריניו, פדרי, פדריקו ואלוורדה, חורחה דה פרוטוס, יון גורוצ’ה, חוליאן אלברס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה. מערך: 3-4-3, ניצול תקציב: 120/120.

הנבחרת של מיכל בר נוי (צילום מסך)

הנבחרת של שמוליק מזרחי – שמות מפתיעים

ז'ואן גארסיה, סרג’י קארדונה, נאוול טנאליה, דני ויויאן, חוסה גאיה, פדריקו ואלוורדה, איסקו, אלברטו מוליירו, חוליאן אלברס, לאמין ימאל וקיליאן אמבפה. מערך: 4-3-3. ניצול תקציב: 111/120.

הנבחרת של שמוליק מזרחי (צילום מסך)

היכנסו למשחק בלינק הבא, צפו במחירי השחקנים החדשים והרכיבו את קבוצתכם בהקדם, שכן במצב של שוויון נקודות – מי שהרכיב את קבוצתו מוקדם יותר ייחשב לפניו. נזכיר, לה ליגה תיפתח ביום שישי הקרוב ב-20:00 בערוץ ONE עם משחק בין ראיו וייקאנו לג'ירונה. את ההרכב שלכם עליכם לשמור עד 10 דקות לפני פתיחת המשחק הראשון.

