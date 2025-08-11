פינת המציאות: שחקני הפנטזי שכדאי לכם להכיר

הליגה הספרדית מעבר לפינה וגם עונת הפנטזי של ONE עומדת להיפתח. בשלב הזה אתם המנג’רים כבר אמורים להיות סגורים על רוב ההרכב, אבל אם אתם מחפשים לגרד עוד נקודות בזול, הפינה הזאת בדיוק בשבילכם. פינת המציאות של ליגת החלומות מציגה את השחקנים ששווה לכם לשים עליהם עין ושתג המחיר עבורם משתלם ביחס לתרומה שהם עשויים לספק.

פבלו טורה (קשר, מיורקה)

הגיע מברצלונה עם פוטנציאל להנהיג את מיורקה. שחקן יצירתי עם בעיטה מרחוק ומסירה חדה, שיכול לייצר בקלות בישולים. אם יקבל דקות קבועות, עשוי להפוך לבורג מרכזי במערך ההתקפי. מחיר: 6 מיליון אירו.

ססאר טארגה (בלם, ולנסיה)

מרבה לחלץ ולהרחיק כדורים (מעונה זה נותן ניקוד). שומר על יציבות ובגרות יחסית לגילו, ומסוגל גם לאיים במצבים נייחים. שווה מעקב במיוחד במשחקים שבהם ולנסיה צפויה להיות תחת לחץ. מחיר: 6 מיליון אירו.

לאו רומן (שוער, מיורקה)

הבריק בשנה שעברה מול ריאל ובארסה והפך השנה לשוער ראשון. מצטיין בקבלת החלטות ובמשחק רגל טוב, מה שעוזר למיורקה לבנות מאחור. מסוגל להעניק נקודות רבות במשחקים עם ריבוי הצלות. מחיר: 6 מיליון אירו.

הוגו רינקון (מגן, ג'ירונה)

מגן שמרבה לתקוף, בלט בעונה שעברה בליגה השנייה ומשחק בקבוצה הקטלונית בהשאלה מאתלטיק בילבאו. ידוע בריצות לעומק וביכולת להוציא קרוסים איכותיים לרחבה. בג'ירונה ההתקפית, עשוי להוסיף גם בישולים ואולי אפילו שערים. מחיר: 7 מיליון אירו.

מרואן סנאדי (חלוץ, בילבאו)

פרץ בעונה שעברה, ייהנה משיתוף הפעולה עם האחים וויליאמס. מהיר, אגרסיבי ומסוכן ברחבה, עם נוכחות פיזית מרשימה. יכול להפתיע עם מספר דו ספרתי של שערים אם יקבל רצף הופעות. מחיר: 7 מיליון אירו.

