ליגה ספרדית 25-26
00-00ברצלונה1
00-00ריאל מדריד2
00-00אתלטיקו מדריד3
00-00אתלטיק בילבאו4
00-00ויאריאל5
00-00בטיס6
00-00סלטה ויגו7
00-00ראיו וייקאנו8
00-00אוססונה9
00-00מיורקה10
00-00ריאל סוסיאדד11
00-00ולנסיה12
00-00חטאפה13
00-00אספניול14
00-00אלאבס15
00-00ג'ירונה16
00-00סביליה17
00-00לבאנטה18
00-00אלצ'ה19
00-00אוביידו20

פינת המציאות: שחקני הפנטזי שכדאי לכם להכיר

מחיר נמוך, תרומה פוטנציאלית גדולה: פינת המציאות חוזרת עם שמות מסקרנים לעונה החדשה, מהרכש שהגיע מברצלונה ועד השוער המצטיין והמגן שמרבה לתקוף

|
פינת המציאות (צור חלפון - גרפיקה)
פינת המציאות (צור חלפון - גרפיקה)

הליגה הספרדית מעבר לפינה וגם עונת הפנטזי של ONE עומדת להיפתח. בשלב הזה אתם המנג’רים כבר אמורים להיות סגורים על רוב ההרכב, אבל אם אתם מחפשים לגרד עוד נקודות בזול, הפינה הזאת בדיוק בשבילכם. פינת המציאות של ליגת החלומות מציגה את השחקנים ששווה לכם לשים עליהם עין ושתג המחיר עבורם משתלם ביחס לתרומה שהם עשויים לספק.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן 

פבלו טורה (קשר, מיורקה) 

הגיע מברצלונה עם פוטנציאל להנהיג את מיורקה. שחקן יצירתי עם בעיטה מרחוק ומסירה חדה, שיכול לייצר בקלות בישולים. אם יקבל דקות קבועות, עשוי להפוך לבורג מרכזי במערך ההתקפי. מחיר: 6 מיליון אירו.

פבלו טורה (IMAGO)פבלו טורה (IMAGO)

ססאר טארגה (בלם, ולנסיה)

מרבה לחלץ ולהרחיק כדורים (מעונה זה נותן ניקוד). שומר על יציבות ובגרות יחסית לגילו, ומסוגל גם לאיים במצבים נייחים. שווה מעקב במיוחד במשחקים שבהם ולנסיה צפויה להיות תחת לחץ. מחיר: 6 מיליון אירו.

ססאר טארגה (IMAGO)ססאר טארגה (IMAGO)

לאו רומן (שוער, מיורקה)

הבריק בשנה שעברה מול ריאל ובארסה והפך השנה לשוער ראשון. מצטיין בקבלת החלטות ובמשחק רגל טוב, מה שעוזר למיורקה לבנות מאחור. מסוגל להעניק נקודות רבות במשחקים עם ריבוי הצלות. מחיר: 6 מיליון אירו.

לאו רומן (IMAGO)לאו רומן (IMAGO)

הוגו רינקון (מגן, ג'ירונה)

מגן שמרבה לתקוף, בלט בעונה שעברה בליגה השנייה ומשחק בקבוצה הקטלונית בהשאלה מאתלטיק בילבאו. ידוע בריצות לעומק וביכולת להוציא קרוסים איכותיים לרחבה. בג'ירונה ההתקפית, עשוי להוסיף גם בישולים ואולי אפילו שערים. מחיר: 7 מיליון אירו.

הוגו רינקון (IMAGO)הוגו רינקון (IMAGO)

מרואן סנאדי (חלוץ, בילבאו)

פרץ בעונה שעברה, ייהנה משיתוף הפעולה עם האחים וויליאמס. מהיר, אגרסיבי ומסוכן ברחבה, עם נוכחות פיזית מרשימה. יכול להפתיע עם מספר דו ספרתי של שערים אם יקבל רצף הופעות. מחיר: 7 מיליון אירו.

מרואן סנאדי (IMAGO)מרואן סנאדי (IMAGO)

היכנסו למשחק בלינק הבא, צפו במחירי השחקנים החדשים והרכיבו את קבוצתכם בהקדם, שכן במצב של שוויון נקודות – מי שהרכיב את קבוצתו מוקדם יותר ייחשב לפניו. נזכיר, לה ליגה תיפתח ביום שישי הקרוב ב-20:00 בערוץ ONE עם משחק בין ראיו וייקאנו לג’ירונה. את ההרכב שלכם עליכם לשמור עד 10 דקות לפני פתיחת המשחק הראשון.

למדריך המלא לבניית קבוצה חדשה בפנטזי לחצו כאן

לקריאה על החידושים במשחק לעומת העונה שעברה לחצו כאן

לקריאה על השחקנים היקרים ביותר במשחק, לחצו כאן

