יום שלישי, 12.08.2025 שעה 16:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

השפעת ההדחה? בבאר שבע מתמקדים רק בבלם

על רקע ההפסד לא.א.ק אתונה וסיום דרכם של הדרומיים באירופה, בקבוצה מחפשים שחקן זר לחולייה האחורית. אילון אלמוג מבוקש בשלוש קבוצות מליגת העל

|
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)
רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

אחרי ההדחה הכואבת מאירופה על ידי א.א.ק אתונה, בהפועל באר שבע דבקים בנסיונות ההתאוששות ומביטים כבר למשחק הקרוב נגד הפועל תל אביב ואליניב ברדה בחצי גמר גביע הטוטו. 

מאמן הקבוצה רן קוז'וק, נכון לאתמול (שני), עדיין לא ערך אסיפה ארוכה שתסכם את הקמפיין האירופי והשיח היחידי שישנו הוא ההוראות הטקטיות במהלך האימונים. קוז'וק צפוי לעלות בהרכב החזק ביותר שלו כשאחת ההתלבטויות היא לגבי זהות מרכז ההגנה ובדגש על מיגל ויטור, שלא שיחק כלל בגומלין נגד היוונים. 

אחת ההשלכות שנראות כרגע מהכישלון באירופה היא ההתמקדות בבלם זר, כשהחיפושים מתמקדים בבלמים חופשיים שסיימו חוזה בקיץ האחרון ורק אחר כך בעמדות אחרות כמו כנף ימין.

אילון אלמוג (ראובן שוורץ)אילון אלמוג (ראובן שוורץ)

השלכה נוספת היא הקטנת הסגל, ואחד שעשוי לעזוב הוא אילון אלמוג. החלוץ, שכבש את שער הניצחון באלוף האלופים רוצה להישאר בבאר שבע, אבל גם יודע שדקות משחק משמעותיות קריטיות לגבי המשך הקריירה שלו שנמצאת בצומת קריטית. מכבי נתניה ועוד שתי קבוצות ליגת העל רוצות לצרף את החלוץ, אבל כרגע בב"ש מעריכים אותו מאוד ורוצים לדחות את ההחלטה.

