שניר לוי ינהל את המפגש בין ואדוז ואלקמאר

איגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל בישראל הודיעה היום (שלישי), כי צוות שיפוט ישראלי ינהל את המשחק במסגרת משחק הגומלין של הסיבוב השלישי במפעל הקונפרנס ליג – בין ואדוז לאלקמאר, שייערך ביום חמישי הקרוב (14.8).

שניר לוי יהיה השופט הראשי, יעזרו לו הקוונים עומר ברבירו ותובל קולטונוף, ועידן לייבה יהיה השופט הרביעי. במערכת ה-VAR, יעזרו ללוי איתן שמואלביץ ואלי כספו.

המשחק הראשון בין שתי הקבוצות נגמר ב-0:3 להולנדים, בעיקר בזכות צמד שערים של החלוץ האירי, טרוי פארוט. כעת, מול המועדון מליכטנשטיין עומדת משימה קשה במיוחד, והוא ירצה לעשות את הבלתי יאומן ולהפוך את התוצאה.