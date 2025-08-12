יום שלישי, 12.08.2025 שעה 16:04
"היוזמה שאוהדי בית"ר עשו למעננו מדהימה"

עמית, אחיו של החטוף רום ברסלבסקי, התייחס ב"שיחת היום" לאוהדים, שגייסו כסף כדי להטיס 4 מבני המשפחה עם הקבוצה לבוקרשט: "מתפלל שאחי יחזור"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בפתיחה (דוברות בית"ר ירושלים)

בית”ר ירושלים החליטה לבצע מחווה מרגשת במיוחד ביוזמת האוהדים הצהובים שחורים. אחרי שגויס סכום כסף שיאפשר את מימונה של נסיעה יוצאת דופן, ארבעה מבני משפחתו של רום ברסלבסקי, שנחטף ממסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, יטוסו עם הקבוצה למשחק הבית מול ריגה שייערך בבוקרשט. עמית ברסלבסקי, אחיו של רום, עלה לדבר בתוכנית של ONE “שיחת היום”.

עמית ברסלבסקי פתח: “לא קל, לא פשוט. היוזמה שעשו אוהדי בית”ר מדהימה, לא ביקשתי כלום, לא שאלתי, הם הבינו שאחי אוהד בית”ר והם דאגו ליוזמה מבורכת ואני מאוד מכבד את זה ומוקיר תודה עליה. איפה שאפשר להשמיע את הקול של רום, איפה שנוכל להראות את הסרטונים, אנשים צריכים לראות מה עוברים שם, אנשים צריכים להבין”.

על התחושה כשראה את הסרטון: “זו באמת חוויה שהיא חוץ גופית, אתה לא מעכל. כל פעם שהסרטון הזה מתנגן אני פשוט לא מסוגל, קשה לי. לכבוש את עזה? אתם אומרים דברים קשים, אני לא בפוליטיקה, אני לא רוצה לקדם שיחה לשם, אני כאן כדי לדבר על היוזמה שעשו בשבילי, זה עוזר לי ועוזר לאחי הקטן לנשום אוויר, אני מקווה ומאמין בבורא עולם שיחזיר לי את אחי כמה שיותר מהר, עוד הערב, עוד שעה”.

היוזמה המרגשת לאחיו של רום ברסלבסקי

עוד אמר: “אני מדמיין שאני איתו במשחקים של בית”ר, ועוד המון דברים. לאכול איתו, לנשק אותו. אנחנו ירושלמים, הקבוצה הזו תמיד הייתה איתנו. הוא מאוד אוהב את בית”ר, לא מפספס משחקים, אני כבר זקן מידי בשביל זה. אני אוהב את הספורט מאוד, פניתי להמון גורמים בספורט, לאו דווקא בית”ר, כדי שיראו את הפרצוף שלו, ספורט זה מאחד”.

המסר שירצה להעביר: “אני רוצה להעביר מסר של אחדות, שהעם שלנו, העם היהודי, נהיה כולנו ביחד, שלא יהיו קרעים. צריך להחזיר את כל החטופים, הם הלכו למסיבה, היו בבית שלהם, חלקם הלכו לים, והם פשוט לא חזרו. אנחנו חייבים להתאחד ולא להילחם אחד בשני, ולהחזיר את החטופים. לא דיברתי עם ראש הממשלה, המשפחה כן. הוא אמר להם שהוא עושה כל מה שהוא יכול כדי להוציא את רום משם, בעזרת השם שזה נכון”.

כנשאל מאיפה הכוחות, ענה עמית: “קודם כל חד משמעית התקווה מחזיקה אותי, וגם את המשפחה שלי, מאמינים שהוא יחזור. לגבי ‘לשרוף את המדינה’, אז בואו, עשיתי המון דברים, כאלו שמתוקשרים יותר וכאלו שפחות. שום דבר שאני יכול לעשות ביכולת שלי, בקול שלי, במה שאני יכול עם הידיים והרגליים לא יחזירו לי את אחי הקטן, עשיתי כל מה שאני יכול. גם אם אשרוף את המדינה זה לא יעזור. אני לא אומר שיש לי רק אהבה לממשלה, ממש לא, אני חושב שהמדינה יכולה להתנהל אחרת לגמרי, אבל שום דבר שביכולתי לא יכול להחזיר את רום, אני יכול רק להיות אופטימי. כשהוא יחזור אני אחבק אותו ואדאג שייצא מכל מה שהוא עבר”.

