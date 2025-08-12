גרנט: לליניקר אין זכות לדבר, עלה לי על העצבים

בכל שבוע, מיום ראשון ועד יום חמישי, התוכנית החדשה של ONE, “שיחת היום”, משודרת בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות, עם מיטב הנושאים החמים והדברים המעניינים ביותר בספורט. במהלך התוכנית היום (שלישי), אברהם גרנט עלה לשיחה ודיבר על לא מעט נושאים מעניינים.

גרנט פתח: “מבחינה בין-לאומית אני אהיה כן ואגיד שאנו בבעיה. אני מרגיש שיש זרם נגדנו, יש תמונות ומניפולציות בתקשורת הזרה של החמאס, וזה די עובד לצערי. ההסברה שלנו לא מורגשת, הרבה כבר שכחו את ה-7 באוקטובר, ויש סחף גדול נגדנו. אני לא פוליטיקאי, אבל כל פיפס שמצוטט סמוטריץ’ יותר ב-BBC מאשר ראש ממשלת בריטניה. זה ממש כואב כי אנחנו באמת צודקים, הצדק לצידנו במאה אחוז, וארגון החמאס הוא ארגון רצחני, אבל לשיטתו לא טיפש, הוא יודע להשפיע על דעת הקהל העולמי, וקשה להילחם בתמונות הללו”.

עוד אמר: “בכדורגל לדעתי אנחנו לא בדרך לבעיה. להפך, אני מרגיש שהרבה מבינים אותנו, מאיפה זה בא, מאיפה זה התחיל, למה זה בא. אני לא מרגיש, אבל אי אפשר לדעת, יש הרבה מדינות עוינות ברמה הפוליטית שמנסות להכניס את זה גם לכדורגל. יהיו עוד מלחמות, היינו בקונגרס בתאילנד ושינו והצוות שלו עשו עבודה מדהימה. המצב הוא לא טוב, אבל נכון לרגע זה אני לא מרגיש שיש סכנה בספורט”.

"הרגשתי שאני חייב להעמיד אותו במקום"

גנרט הוסיף: “לא ביקשו ממנו להוריד פרופיל, להפך, הם כל הזמן שואלים שאלות. הם שואלים המון כי הם לא יודעים מה קורה באמת. הייתי בשולחן עם רונאלדו, באג’ו, בטיסטוטה, הם פשוט צמאים לדעת מה קורה. יש בעיה בעזה עם אנשים, זה שהחמאס עושה מניפולציות זה נכון, ואני לא פוליטיקאי, אבל אחד הסיבות שמקשיבים לי זה שאני מביא את הסדר גם של עזה, זה לא שהם בגן עדן. אני תמיד מצוטט את גולדה מאיר ואומר ‘שהם יניחו את נשקם יהיה שלום, ושאנחנו נניח את נשקנו בים לא תהיה ישראל’, זה נכון. אנחנו בסך הכל מדינה שצריכה להגן על עצמה. אני תמיד שואל אנשים מה היה קורה אם דבר כזה היה על הגבול שלהם, והם מבינים. אנחנו באמת צבא הומני וצבע שאני יודע מבפנים כל כך משתדל, אין ספק, אבל מה שאני אומר לכם בפשטות זה שההסברה שלנו, שמשתדלת וקשה להתמודד עם התמונות הללו, לא נשמעת, וחבל. לא כולם אנטישמיים”.

על הסאגה מול גארי ליניקר: “היה עם גארת’ סאות’גייט, אבל הוא עושה טעות והוא בחור נהדר. ליניקר עלה לי על העצבים לגמרי, אמרתי לכם גם שאני מבין את הצד השני, מבין, קשה להאשים אותם, לא כולם אנטישמיים, אבל ליניקר ביום הטבח צייץ ואין לו זכות בכלל לדבר, אני לא רוצה להשתמש במילה מסוימת כדי לתאר אותו. אני הייתי חייב להעמיד אותו במקום, ואני שמח שגם ב-BBC הבינו את זה. ביום הטבח אתה מצייץ דבר כזה? הייתי חייב להשמיע את קולי. הוא עלה לי על העצבים, בושה וחרפה מה שהוא עשה”.

גארי ליניקר (IMAGO)

על הכדורגל הישראלי: “אני חושב שהכדורגל הישראלי הלך לכיוון של אפריקאים כדרך חיים. גם הכדורגל האירופי, תראו כמה שחקנים אפריקאים יש באירופה, כי הם שחקנים טובים. קאנגווה שחקן מצוין ובאר שבע עשתה דבר טוב שרכשה אותו, אני חשבתי שימשיך באירופה. ב”ש מועדון טוב מאוד, הם שיחקו את הכדורגל הכי טוב בעונה שעברה. סאבובו? הוא שחקן טוב, יודע לעבור שחקנים, מוכשר מאוד. צריך ללטש אותו עדיין, הבחור הזה שיחק בגלל הנסיבות שהיו חסרים הרבה שחקנים והוא היה מצוין וגם בישל גול, ואז המשיך לשחק ובישל גול. האם אלונה שאלה אותי עליו? אין תגובה. אני לא אומר כן ולא אומר לא”.

קינגס קאנגווה (ראובן שוורץ)

על אליפות אפריקה: “כמובן שיש משחקים לפני זה, אבל זה משחקי אימון. אני יכול לומר שאני מבין את אוהדי ב”ש על הכעס שלוקחים את קאנגווה, אני לא מבין למה עושים את זה באמצע עונה. בצ’לסי היו לי 4 שחקנים, כולל דרוגבה, ושקלנו באמת לא להחתים שחקנים מאפריקה בגלל זה. כי שחקן בא, עוזב, כמעט לא מסתגל. חודשיים באמצע עונה, שאתה משלם הרבה כסף, ורץ להישגים, לא משנה אם זו ב”ש או צ’לסי, זו בעיה רצינית שאני כמאמן נבחרת אמנם לא סובל מזה, אבל מאמן קבוצה כן. זה דיון רציני. בזמנו לואיס אנריקה אמר לי שהוא לא רוצה שחקנים בגלל זה”.

דרוגבה חוגג (רויטרס)

לסיום: “הטורניר הזה היה צריך להיות בקיץ, הוא נדחה ואני לא מבין את הסיבות, אני לא בקיא בשיקולים. אני חושב שרוצים יותר תשומת לב או משהו כזה. אני יכול לומר שמבחינת הקבוצות זה רע מאוד. מנור סולומון? קודם כל זה יפה שהוא חזר מפציעה ארוכה ככה, זה לא מובן מאליו. זה תלוי באופציות שיש לו, אבל קודם כל לא לעזוב את הפרמייר ליג אם יש אפשרות. הוא אחד הכישרונות הגדולים שהיו כאן”.