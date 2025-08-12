הזר השלישי? לירוי מונדזנגה בדרך לראשון לציון

הפועל ראשון לציון היא אחת הקבוצות היותר מסקרנות בליגה הלאומית העונה. הקבוצה של דוד מארטן תתמודד בהמשך השבוע בחצי גמר גביע הטוטו ללאומית מול מ.ס קריית ים, אך בינתיים היא בדרך להמשיך ולבנות את הסגל, וקרובה לחיזוק מעניין.

ל-ONE נודע ששחקן ההתקפה של מכבי בני ריינה, לירוי מונדזנגה, בדרך לקבוצה מעיר היין וצפוי להיות הזר השלישי של המועדון אחרי הקשר ג’וניור טראורה ושחקן ההתקפה אוצ’ה אוצ’ווצ’י, מה שאומר שמארטן סגר את הסגל בכל מה שקשור לזרים לעונה הקרובה.

מונדזנגה הגיע למכבי בני ריינה בקיץ הקודם על ידי המאמן שרון מימר ובעונה הזו הוא כבש שער אחד בליגה, עוד שניים בגביע המדינה, עוד אחד בגביע הטוטו ובסך הכל היה חלק מעונה מצוינת עם הצפוניים שכללה חצי גמר גביע המדינה, והמסע הזה נעצר בחצי הגמר מול בית”ר ירושלים.

בינתיים, גם הפועל חדרה ממשיכה להתחמש לקראת חזרת הליגה הלאומית, כשאופק אנטמן חתם לעונה אחרי ששיחק 3 משחקים בסיום העונה הקודמת במדיה. בעבר שיחק בקבוצת סנטרל וואלי פואגו מהליגה השנייה באצרות הברית, כשגם הופיע במדי פנסראיקוס היוונית.

אופק אנטמן (חג'אג' רחאל)

גם מכבי הרצליה מתחזקת: במועדון צירפו את החלוץ הקולומביאני אפונזה קארבלי וולינגטון בן ה-25, שיסייע למאמן אלעד בראון בחלק הקדמי. השחקן, שחתם באמצעות סוכנו טום מור, שיחק בעברו בליגה הראשונה והשנייה בפורטוגל ובעונה האחרונה שיחק בטורפדו מוסקבה הרוסית, משם עבר לליגה היוונית השנייה.