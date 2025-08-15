יהיה מרתק: מבט לקראת העונה בליגה אנגלית

הליגה האנגלית יוצאת לדרך בסוף השבוע, והמאבק בצמרת עשוי להיות מרתק, אחרי מספר החתמות מסקרנות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות. באופן טבעי, האלופה ליברפול נתפסת כפייבוריטית להגן על הכתר, אך זה כלל לא יהיה פשוט. הקבוצה של ארנה סלוט עברה שינויים מרחיקי לכת בחלון ההעברות, וחיזקה את הסגל על הנייר, אך לא בהכרח יהיה קל לחבר את כל הכוכבים החדשים ליחידה מגובשת באופן מיידי, ולראיה תואר אחד כבר חמק מהאדומים. ליברפול הפסידה לקריסטל פאלאס במגן הקהילה ביום ראשון, וייתכן שיש כאן איתות קל לקראת הבאות. גם השפעת מותו של דיוגו ז'וטה בתאונת דרכים עלולה להיות משמעותית, לא רק מקצועית אלא בעיקר פסיכולוגית.

הכוכב החדש הנוצץ ביותר הוא פלוריאן וירץ, וליברפול גאה מאוד בכך ששכנעה את הפליימייקר של לברקוזן להעדיף אותה על פני באיירן מינכן, שכבר ראתה אותו בדרך לדרום גרמניה. באופן טבעי, שיטת המשחק תשתנה כעת על מנת להעניק לו חופש פעולה מקסימלי, ונוכחותו של ג'רמי פרימפונג צפויה לסייע לגרמני בהתאקלמות. ההולנדי היה אחד החברים הטובים ביותר של וירץ בלברקון, וכעת הוא יורש את המשבצת של טרנט אלכסנדר ארנולד באגף הימני באנפילד. גם השינוי הזה ישפיע מהותית על הסגנון, כי מדובר בשחקן הרבה יותר אנרגטי, אך ללא תכונות של עושה משחק נסוג.

באגף השמאלי, מקווים באנפילד כי מילוש קרקז יזהר בעקבות המעבר מבורנמות בה הותיר ההונגרי רושם של כוכב על פוטנציאלי. מכירתו של לואיס דיאס לבאיירן מינכן תפנה לו את כל הקו, כי קודי גאקפו הוא לא בדיוק קיצוני קלאסי, ובסגל הנוכחי יש הגיון מסוים במעבר למערך עם 3 בלמים שאינו אופייני לסלוט. תמורות מסוג זה עשויות אולי לסייע להוגו אקיטיקה, הרכש היקר והלא מוכח מאיינטרכט פרנקפורט. החלוץ הצרפתי מחליף בסגל את דרווין נונייס שנמכר לסעודיה, אבל אי אפשר להיות בטוחים כי אחוז ניצול ההזדמנויות שלו יהיה טוב יותר.

הוגו אקיטיקה חוגג (רויטרס)

סוף סוף יש חלוץ בארסנל

ארסנל, שהפכה לסגנית הקבועה, תקווה למעידות של האלופה, ומאמינה כי החתימה חלוץ מרכזי שהוא סקורר מובהק הרבה יותר. ויקטור גיוקרש השבדי, שסחף את ספורטינג לשתי אליפויות רצופות בפורטוגל עם ממוצע של כשער למשחק, הוא מספר 9 שהתותחנים חיכו לו זמן רב, גם אם הוא קיבל את מספר 14 של תיירי הנרי. אם יתאקלם במהירות בפרמייר ליג הוא יהווה תוספת כוח עצומה, אך זה כלל לא ודאי.

מיקל ארטטה הוסיף שחקנים משמעותיים לסגל בכל חוליה. בקישור המרכזי, אמור מרטין סובמינדי להיות הנווט המוביל, והוא טכני הרבה יותר בהשוואה לתומאס פארטיי (וגם לא מואשם באונס). נוני מדואקה, שהגיע מצ'לסי במסלול פופולארי למדי, הוא הקלף החדש כקיצוני. כריסטיאן נורגור הדני יוסיף ניסיון בקישור אחרי קדנציה ארוכה בברנטפורד. כריסטיאן מוסקרה עשוי להתברר כהברקה אם ימצה את הפוטנציאל כבלם – ערכו האמיתי של הספרדי גבוה הרבה יותר מ-15 מיליון יורו ששולמו לוולנסיה. האם כל זה יספיק כדי לטפס לפסגה לראשונה מאז 2004? זו אחת השאלות המרכזיות של העונה החדשה.

ויקטור גיוקרש ושחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

גוורדיולה יתואשש מעונתו הגרועה בקריירה?

"הבצורת" של מנצ'סטר סיטי קצרה הרבה יותר, אבל אצל פפ גווארדיולה גם עונה אחת מחוץ למקום הראשון עונה על ההגדרה. קבוצתו של הקטלוני חוותה משבר בקנה מידה משמעותי מהלך העונה שעברה, ושינתה את המומנטום רק לקראת סופה כדי לסיים במקום השלישי ולהבטיח כרטיס לליגת האלופות. חלק מההחתמות הגדולות של התכולים התבצעו כבר בינואר, ודי להזכיר את עומאר מרמוש, אך ההוצאות נמשכו ביתר שאת גם בקיץ – והן מבטיחות בהחלט.

טיג'אני ריינדרס היה אחד הקשרים הטובים ביותר בליגה האיטלקית במדי מילאן, וההולנדי הרב גוני והצנוע מתאים כמו כפפה ליד לסגנון של גווארדיולה. ריאן שרקי סובל מתדמית של ילד רע בצרפת, אך מבחינת הכישרון הטהור בכדרור הוא עילוי נדיר, וגם קבלת ההחלטות שלו בשליש האחרון טובה בדרך כלל. הצרפתי בן ה-21 עושה צעד גדול קדימה אחרי שהרגיש מיצוי בליון, ומנצ'סטר סיטי צירפה גם ריאן נוסף. ריאן איט-נורי הוא שחקן יעיל מאוד באגף השמאלי שהוכיח את עצמו בוולבס, והשתלב מצוין בקבוצתו החדשה אם לשפוט לפי משחקי ההכנה. הסגל של פפ צעיר ועמוק יותר כעת, והוא הולך אך ורק על התואר.

פפ גווארדיולה (IMAGO)

אלופת העולם תעלה על הגל?

בינתיים, צ'לסי מאושרת מהתואר בו כבר הספיקה לזכות ביולי. גביע העולם למועדונים היה טורניר מושחת שנולד בחטא, וייתכן כי השחקנים שנטלו בו חלק יסבלו מעייפות לאורך העונה, אבל הכחולים מתמוגגים מהזכייה, קל וחומר לאור הניצחון המוחץ על פאריס סן ז'רמן בגמר. המאמן אנצו מארסקה ספג ביקורת מצד האוהדים במהלך העונה שעברה, אך כעת מעמדו שודרג, והוא מצפה לשיפור בעונתו השנייה במועדון, גם אם הסגל ממשיך להיות לא יציב במיוחד.

הבעלים טוד בוהלי ממשיך במסע הקניות הראוותני, וז'ואאו פדרו הברזילאי שנרכש מברייטון כבר הוכיח את עצמו מיידית בגביע העולם למועדונים. שיתוף הפעולה שלו עם קול פאלמר מבטיח רבות, והוא אמור להיות הסקורר הראשי של הקבוצה, גם אם ליאם דלאפ הגיע לפניו מאיפסוויץ'. אסאבאו בן ה-18 אמור להיזרק מיד למים העמוקים אף הוא, בעוד ניקולאס ג'קסון וכריסטופר אנקונקו נמצאים בדרכם החוצה. המגן הרב גוני ג’ורל האטו צפוי להיות רכש מצוין מכל הבחינות. ג'יימי גיטנס הוא רכש נוצץ לאגף השמאלי מבורוסיה דורטמונד, וגם אלחנדרו גרנאצ'ו נמצא ברמת סבירות גבוהה בדרך לסטמפורד ברידג' אחרי שנופה לחלוטין על ידי רובן אמורים ממנצ'סטר יונייטד.

ההנפה של צ'לסי בגביע העולם למועדונים (רויטרס)

אמורים ינסה להנחית את השיטה

זה מביא אותנו לקבוצה שהראתה לגרנאצ'ו את הדרך החוצה, ואולי תצטער על כך בהמשך. אמורים קיבל אשראי להמשיך בעבודתו למרות תוצאות עגומות במיוחד שדרדרו את השדים האדומים למקום ה-15 והותירו אותם מחוץ למפעלים האירופיים בעקבות ההפסד לטוטנהאם בגמר הליגה האירופית. יש היגיון בריא להמשיך עם הפורטוגלי ולאפשר לו להכין את הקבוצה לקראת העונה הראשונה המלאה שלו – הרי הצלחתו בספורטינג הייתה כבירה, והוא עשה זאת עם המערך 3-4-3 עליו הוא מתעקש גם באולד טראפורד.

השחקנים החדשים מותאמים, כמובן, לשיטה זו, ומנצ'סטר יונייטד בנתה חוד חדש ומסקרן. בנג’מין ששקו הסלובני יהיה החלוץ המרכזי החדש, אחרי שהמועדון גבר על ניוקאסל במרדף אחרי החתמתו מלייפציג. בריאן אמבומו הוא שחקן היברידי מעולה שיאייש את המשבצת מימין בהתקפה בעקבות עונה פנטסטית בברנטפורד, בעוד משמאל יככב מתאוס קוניה שהגיע מוולבס. השלישייה הזו חייבת להשכיח לא רק את גרנאצ'ו, אלא גם את מרקוס רשפורד שנדחק באופן שנוי במחלוקת הצידה אשתקד, וכעת הושאל לברצלונה. אם ברונו פרננדש יפגין יציבות, ואמורים ימצא את האיזון הנכון בקישור, יהיה מקום לאופטימיות – ובכל מקרה גרוע יותר מהעונה שעברה זה לא יכול להיות.

בראיין אמבומו (IMAGO)

היחידה מהגדולות שהחליפה מאמן

באשר לטוטנהאם, הזכייה בליגה האירופית שהעניקה את הכרטיס לליגת האלופות, לא עזרה לאנג' פוסטקוגלו לשמור על משרתו. התרנגולים הם הקבוצה היחיד מ"טופ 6" בפרמייר ליג שהחליפה מאמן הקיץ, ותומאס פרנק הוא האיש החדש על הקווים. לזכותו של הדני קדנציה ארוכה ומוצלחת בברנטפורד, אך האם כישוריו מתאימים למועדון הרבה יותר מורכב עם קהל תובעני? יונג מין סון, הכוכב הגדול של הקבוצה, עזב שנתיים אחרי שהארי קיין נטש לטובת באיירן מינכן, וטוטנהאם תזדקק לבנייה מחדש בתנאים לא פשוטים.

בינתיים, פרנק לא לוקח בחשבון את מנור סולומון, ועתידו של הכוכב הישראלי בקבוצה עדיין לא לגמרי ברור. שחקן מפתח בחלק הקדמי, עליו המאמן צפוי לסמוך, הוא מוחמד קודוס הגנאי שחצה את הקווים מווסטהאם בתקווה כי מדובר בשדרוג. הרכש המבטיח ביותר של טוטנהאם, גם אם הוא מגיע בשקט תעשייתי, הוא הבלם הקרואטי לוקה וושקוביץ', שהוחתם כבר לפני שנתיים, וכעת הצטרף לסגל אחרי שחגג יום הולדת 18. רב הנסתר על הגלוי בשלב זה, אבל פרנק יודע שלא יתנו לו תקופת חסד כדי להתאקלם – הוא יהיה חייב לספק קבלות כאן ועכשיו בכל החזיתות, כולל ליגת האלופות.