עוזב את מילאן: אחיינו של לאזטיץ' יחתום באברדין

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# רכש כפול לבאייר לברקוזן. סגנית האלופה הגרמנית שמחדשת את פניה הקיץ, הודיעה על צירופו של הקיצוני בן ה-21, ארנסט פוקו, שמצטרף מאלקמאר תמורת 10 מיליון אירו עד 2030. גם שוערה המחליף של ר.ב לייפציג, יאניס בלאסוויץ’ בן ה-34 חתם בשורות המועדון.

דיווחים חמים

# אחרי שפורסם שסאביניו לא צפוי להישאר בסיטי, כעת באנגליה מדווחים שהתכולים ידרשו עליו כ-60 מיליון אירו והפייבוריטית לקלוט את הקיצוני היא טוטנהאם. התרנגולים צפויים להיענות לדרישות הכלכליות של הברזילאי, ושוקלים בחיוב להציע את 60 המיליון שסיטי רוצה.

סאביניו (רויטרס)

# אלחנדרו גראנצ’ו ממשיך להתקרב לצ’לסי. הקיצוני כבר סיכם את כל תנאיו אצל הבלוז, ובימים האחרונים השיחות עם יונייטד קיבלו תאוצה. פבריציו רשם: “הארגנטינאי צפוי להיות שחקנה של צ’לסי בעונה הקרובה”.

אלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

# באייר לברקוזן כבר הביאה בלם מליברפול בדמות ג’ארל קוואנסה, וכעת היא רוצה להשלים חלק אחורי עם שחקן ששיחק ביונייטד עד לאחרונה. סגנית אלופת גרמניה רוצה את ויקטור לינדלוף, שסיים חוזה אצל השדים האדומים ורשאי לחתום בחינם היכן שירצה.

ויקטור לינדלוף חוגג (רויטרס)

# היום יושלם מעבר של שחקן מילאן לאברדין, וקוראים לו מרקו לאזטיץ’. כן, הסרבי הוא אחיינו של לא אחר מאשר מאמן מכבי ת”א, והוא בגיל 21 עובר לסקוטלנד כשנותרו פרטים קטנים ואחרונים.