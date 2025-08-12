יום שלישי, 12.08.2025 שעה 10:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

עוזב את מילאן: אחיינו של לאזטיץ' יחתום באברדין

מרקו לאזטיץ', אחיינו של מאמן מכבי ת"א, עובר לסקוטלנד. וגם: גרנאצ'ו מתקרב לצ'לסי ולברקוזן רוצה את לינדלוף. וגם: הדרישה של סיטי על סאביניו

|
מרקו לאזטיץ' (IMAGO)
מרקו לאזטיץ' (IMAGO)

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

העברות רשמיות

# רכש כפול לבאייר לברקוזן. סגנית האלופה הגרמנית שמחדשת את פניה הקיץ, הודיעה על צירופו של הקיצוני בן ה-21, ארנסט פוקו, שמצטרף מאלקמאר תמורת 10 מיליון אירו עד 2030. גם שוערה המחליף של ר.ב לייפציג, יאניס בלאסוויץ’  בן ה-34 חתם בשורות המועדון.

דיווחים חמים

# אחרי שפורסם שסאביניו לא צפוי להישאר בסיטי, כעת באנגליה מדווחים שהתכולים ידרשו עליו כ-60 מיליון אירו והפייבוריטית לקלוט את הקיצוני היא טוטנהאם. התרנגולים צפויים להיענות לדרישות הכלכליות של הברזילאי, ושוקלים בחיוב להציע את 60 המיליון שסיטי רוצה.

סאביניו (רויטרס)סאביניו (רויטרס)

# אלחנדרו גראנצ’ו ממשיך להתקרב לצ’לסי. הקיצוני כבר סיכם את כל תנאיו אצל הבלוז, ובימים האחרונים השיחות עם יונייטד קיבלו תאוצה. פבריציו רשם: “הארגנטינאי צפוי להיות שחקנה של צ’לסי בעונה הקרובה”.

אלחנדרו גרנאצאלחנדרו גרנאצ'ו (רויטרס)

# באייר לברקוזן כבר הביאה בלם מליברפול בדמות ג’ארל קוואנסה, וכעת היא רוצה להשלים חלק אחורי עם שחקן ששיחק ביונייטד עד לאחרונה. סגנית אלופת גרמניה רוצה את ויקטור לינדלוף, שסיים חוזה אצל השדים האדומים ורשאי לחתום בחינם היכן שירצה.

ויקטור לינדלוף חוגג (רויטרס)ויקטור לינדלוף חוגג (רויטרס)

# היום יושלם מעבר של שחקן מילאן לאברדין, וקוראים לו מרקו לאזטיץ’. כן, הסרבי הוא אחיינו של לא אחר מאשר מאמן מכבי ת”א, והוא בגיל 21 עובר לסקוטלנד כשנותרו פרטים קטנים ואחרונים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */