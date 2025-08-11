רכש חדש: נהוראי חן מצטרף לעירוני טבריה

פתיחת ליגת העל הולכת ומתקרבת ועירוני טבריה ממשיכה לחזק את הקבוצה. אחרי שהחתימה את השוער הפורטוגלי, רוג'ריו דוס סנטוס והיה נראה שבכך היא סגרה את הסגל, לעת עתה, הקבוצה החתימה הערב (שני) גם בלם נוסף לעבות את חוליית ההגנה. מדובר בנהוראי חן בן ה-20 שחתם באמצעות סוכנו, אדם קידן.

חן שיחק בארבע העונות האחרונות בקבוצת הנוער של בני יהודה ובילדים שיחק בהפועל חדרה. חן נחשב לאחד הבלמים המוכשרים בשנתון שלו, וישתלב בסגל של הקבוצה הצפונית.

הקבוצה תשחק בשבת הקרובה מול הפועל פתח תקווה (אצטדיון שלמה ביטוח, 20:00) במשחק הדירוג על המקום ה-11 בגביע הטוטו ובשבוע לאחר מכן תפתח את הליגה במשחק ביתי מול הפועל חיפה.