ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

דוחא יעבור ביקורת וצפוי להיות מאושר לליגה

האצטדיון ייבדק ע"י ריינשרייבר והתמ"ת, בסכנין התחייבו כי מצב הדשא טוב. במועדון הבטיחו למימר שהבעיה עם פיפ"א תיפתר ושהוא יוכל להעמיד הרכב חזק


אצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)
אצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)

אצטדיון דוחא יעבור ביום רביעי ביקורת נוספת על ידי רועי ריינשרייבר, מנהל נבחרת ישראל, שאחראי גם על אישור המגרשים מטעם ההתאחדות לכדורגל, בתקווה שהפעם כר הדשא יהיה משביע רצון.

בפעם שעברה שנערכה ביקורת באצטדיון על ידי ריינשרייבר, לפני למעלה מחודש, מצב הדשא היה קטסטרופלי, ולכן בין היתר הקבוצה לא אירחה את משחקיה במסגרת גביע הטוטו בדוחא אלא באצטדיון בעכו. כמו כן, התמ”ת אמורים לעשות ביקורת בדוחא ביום רביעי או חמישי ואז אם אכן הכל יהיה כשורה, האצטדיון סוף סוף יקבל את האישור לארח בו משחקים בליגת העל.

כאמור, לגביע הטוטו הוא לא אושר כי בסכנין לא עשו את כל מה שצריך כדי שזה יקרה, אך במועדון מבטיחים שהפעם מצב כר הדשא טוב ונראה שהאצטדיון צפוי להיות מאושר ומוכן למחזור הראשון של הליגה, בו סכנין תארח את בית”ר ירושלים.

כמו כן, בבני סכנין הבטיחו שיפתרו את העניין עם פיפ”א, שמונעת מהם לרשום את כל השחקנים החדשים בקבוצה. בהפסד 4:2 אתמול (ראשון) לבני ריינה, הקבוצה עלתה בהרכב חסר מאוד, כשכל שחקני הרכש, חוץ מאלו שנרשמו כנבחנים, דבר שמותר במסגרת גביע הטוטו אך לא במסגרת הליגה, לא יכלו ליטול חלק בהתמודדות. במועדון מהמגזר הבטיחו למאמן הקבוצה, שרון מימר, שהעניין ייפתר ושהוא יוכל להעמיד הרכב חזק למחזור הראשון של הליגה.

שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)





