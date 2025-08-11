יום רביעי, 19.11.2025 שעה 01:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

פורסם לוח המשחקים לעונת 2025/26 בליגה א'

ההתאחדות פרסמה את לוחות המשחקים לעונת 2025/26, לצד הגרלת משחקי סיבוב ה' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. כל התאריכים והפרטים החשובים – בפנים

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

בשעה טובה, ההתאחדות לכדורגל פרסמה הערב (שני) את הגרלת משחקי עונת 2025/26 בליגה א' צפון ודרום. המחזור הראשון ייפתח ב-06/09 (שבת) והמחזור האחרון יינעל ב-25 באפריל. טרם משחקי הליגה, ב-29/08 יתקיימו משחקי סיבוב ה' במסגרת גביע המדינה בכדורגל. קבוצות המחוז הצפוני ישחקו אחת מול השנייה וקבוצות המחוז הדרומי ישחקו זו מול זו.

“אנו שמחים לשתף אתכם במועדים ולוח המשחקים לקראת עונת המשחקים 2025/26”, ציינו בהתאחדות. “לוחות המשחקים הינם בכפוף לעמידה בתקנון הבקרה התקציבית לליגה א'. קבוצה אשר לא תעמוד בתקנון לפני פתיחת העונה, לא תוכל להשתתף במשחקי ליגה א' ועלולה להיות מוחלפת בקבוצה אחרת. העונה יתקיים פלייאוף ירידה בין מקומות 11 עד 14”, סיכמו.

התאריך האחרון לרישום שחקנים לקבוצות המשתתפות בסיבוב ה' בגביע המדינה עד ליום 27/08 בשעה 17:00. פגרת השזרועים תתקיים בין 10-28/11. משחקי הפלייאוף העליון (5-2) והפלייאוף התחתון (14-11) יתקיימו ב-01/05. משחקי גמר הפלייאוף העליון ומפסידות הפלייאוף התחתון יתקיימו ב-08/05. גמר המחוזות יתקיים בין ה-14-15/05.

מעבר לכך, משחק המבחן נגד מנצחת פלייאוף ליגה ב' צפון/דרום יתקיים בין התאריכים 13-18/05. משחק העלייה לליגה הלאומית מול מקום 14 מהליגה הלאומית יתקיים ב-20/05. סיבוב ו' בגביע יתקיים ב-30/09. סיבוב ז', בהשתתפות קבוצות הליגה הלאומית, יתקיים בין 27-30/10. סיבוב ח', בהשתתפות קבוצות ליגת העל, יתקיים בין התאריכים 25-29/12.

מחזור 1, ליגה א' דרום (05/09)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל אזור

הפועל מרמורק – מ.כ ירושלים

בית"ר יבנה – מ.כ צעירי טירה

מכבי קריית מלאכי – הפועל ניר רמת השרון

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא

מכבי עירוני אשדוד – מכבי יבנה

בית"ר נורדיה ירושלים – שמשון פזטל תל אביב

מ.ס דימונה – מכבי קריית גת

מחזור 1, ליגה א' צפון (05/09)

מכבי אתא ביאליק – הפועל עירוני כרמיאל

הפועל בית שאן – מ.כ צעירי טמרה

הפועל בני מוסמוס – עירוני נשר

הפועל אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת

מ.ס צעירי כפר כנא – צעירי אום אל פאחם

מ.ס טירה – מכבי נווה שאנן

הפועל עירוני עראבה – מכבי נוג'ידאת

הפועל מגדל העמק – הפועל ע. באקה אל גרבייה

סיבוב ה', מחוז דרום, גביע המדינה בכדורגל (29/08)

מ.ס דימונה – הפועל אזור

מ.כ ירושלים – מ.כ צעירי טירה

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ ירמיהו חולון

הפועל ניר רמת השרון – שמשון פזטל תל אביב

בית"ר יבנה – מכבי יבנה

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא

מכבי קריית מלאכי – מכבי עירוני אשדוד

מכבי קריית גת – הפועל מרמורק

סיבוב ה', מחוז צפון, גביע המדינה בכדורגל (29/08)

צעירי אום אל פאחם – הפועל בית שאן

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל אום אל פאחם

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס

מכבי אתא ביאליק – מ.ס טירה

מכבי נווה שאנן – מ.ס צעירי כפר כנא

עירוני נשר – מכבי אחי נצרת

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה

מכבי נוג'ידאת – הפועל מגדל העמק

