יום שני, 11.08.2025 שעה 19:26
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מיינסי נפרד מנס ציונה, קליין יצטרף?

הסנטר הוותיק, אחד הזרים המצליחים והאהודים בכתום, חתם בארגנטינה. שחקן הפנים המתאזרח, שלא שיחק כדורסל אשתקד, בשיחות עם קבוצתו של עמית שרף

|
עמית שרף (רועי כפיר)
עמית שרף (רועי כפיר)

עירוני נס ציונה נפרדה רשמית מאחד הזרים המצליחים והאהודים בתולדותיה, הסנטר ג'רום מיינסי, שחתם בקווימסה הארגנטינאית.

מיינסי (36, 2.08) עזב את המועדון לאחר 4 עונות במצטבר כשהוא ממוקם ראשון מבין הזרים שלבשו את המדים הכתומים בהופעות, נקודות וריבאונדים. בעונה החולפת הוא חזר לקבוצה במהלך העונה ותרם בה בתשעה משחקים ממוצעים של 7.9 נקודות, 4.2 ריבאונדים ומדד של 11.9 למשחק. 

בנוסף, המועדון הכתום נמצא בשיחות עם טי ג'יי קליין. המתאזרח בן ה-31 (2.06) לא שיחק כדורסל בעונה שעברה ובעונה שלפניה שיחק בהפועל אילת. בעבר שיחק בהפועל ירושלים, הפועל חולון ומכבי ת''א וכן בגאלאטסראי, ברשיה ואנדורה מהליגה הספרדית. 

עד כה החתימה הקבוצה של עמית שרף את לוטן אמסלם, ספנסר וייס, איתי מושקוביץ ואת הפורוורד האמריקאי, קיילב בון.

