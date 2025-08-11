מיינסי נפרד מנס ציונה, קליין יצטרף?

עירוני נס ציונה נפרדה רשמית מאחד הזרים המצליחים והאהודים בתולדותיה, הסנטר ג'רום מיינסי, שחתם בקווימסה הארגנטינאית.

מיינסי (36, 2.08) עזב את המועדון לאחר 4 עונות במצטבר כשהוא ממוקם ראשון מבין הזרים שלבשו את המדים הכתומים בהופעות, נקודות וריבאונדים. בעונה החולפת הוא חזר לקבוצה במהלך העונה ותרם בה בתשעה משחקים ממוצעים של 7.9 נקודות, 4.2 ריבאונדים ומדד של 11.9 למשחק.

בנוסף, המועדון הכתום נמצא בשיחות עם טי ג'יי קליין. המתאזרח בן ה-31 (2.06) לא שיחק כדורסל בעונה שעברה ובעונה שלפניה שיחק בהפועל אילת. בעבר שיחק בהפועל ירושלים, הפועל חולון ומכבי ת''א וכן בגאלאטסראי, ברשיה ואנדורה מהליגה הספרדית.

עד כה החתימה הקבוצה של עמית שרף את לוטן אמסלם, ספנסר וייס, איתי מושקוביץ ואת הפורוורד האמריקאי, קיילב בון.