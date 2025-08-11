יום רביעי, 13.08.2025 שעה 15:36
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א

לוקה דונצ'יץ' מציג: כושר שיא ומסע נקמה

הסופרסטאר הסלובני השיל מעליו 14 ק"ג בהשוואה לשנה שעברה, נצפה כשהוא מציג פיגורה חדשה ובכושר שיא במטרה להמשיך את מסע הנקמה שלו באקסית דאלאס

|
לוקה דונצ'יץ' בגזרתו החדשה (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' בגזרתו החדשה (IMAGO)

אמנם עד שעונת ה-NBA החדשה תצא לדרך יש עוד זמן, אך הכוכבים הגדולים בעולם לא נחים על זרי הדפנה ומתכוננים במרץ לקראת עונת 2025/26. אחד מהם הוא לוקה דונצ’יץ’, שיפתח את עונתו המלאה הראשון לצד לברון ג’יימס. 

כזכור, הרכז הסלובני עבר בפברואר האחרון בטרייד היסטורי מהדאלאס מאבריקס ללוס אנג’לס לייקרס, שהשאיר את כל חובבי הכדורסל בעולם בהלם. לפי הדיווחים שיצאו, דונצ’יץ’ הרגיש נבגד מהנהלת קבוצתו הקודמת ובראשה הג’נרל מנג’ר ניקו האריסון, ונראה שכעת הוא ממשיך במסע הנקמה שלו.

הרכז, שמתכונן לטורניר היורובסאקט עם נבחרתו, נצפה מציג גזרה חטובה יותר וניכר עליו שהוא עובד קשה במיוחד על מנת להיכנס לכושר הטוב בחייו. השינוי הפיזי שהוא מציג הוא אדיר, כאשר השיל מעליו 14 ק”ג בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (אינסטגרם MensHealth)

משקלו של דונצ’יץ’ לא ידוע, אך העובדה שהוא הועבר מדאלאס בעקבות כושר משחק לקוי בוודאי שיחקה תפקיד חשוב בכל התהליך שהוא עובר כעת, על מנת להוכיח לאקסית שלו שהיא טעתה כשהחליטה להעביר אותו.

הרכז נראה כל כך טוב שהוא אפילו הפך לדוגמן כושר, כאשר הופיע על שער הגיליון האחרון של מגזין ‘Men's Health’. לפי האימרה הידועה, האתגר הוא הוא לא להגיע למטרה, אלא להישאר בה ולהתמיד בה, וכעת השאלה היא האם שחקן ריאל מדריד לשעבר יצליח לשמור על הגוף הנפלא הזה לאורך כל העונה?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
