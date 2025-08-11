בלסינג אפריפה: בא לשבור שוב את שיא ישראל

גראנד סלאם ירושלים באתלטיקה יתקיים ביום חמישי הקרוב באצטדיון גבעת רם. זהו אירוע בינלאומי שיביא אליו כ-60 אתלטים מ-29 מדינות על אף המצב המורכב בישראל בגלל המלחמה. היום (שני) נערכה מסיבת העיתונאים הרשמית של התחרות.

הקהל יוכל לצפות באיש המהיר בישראל בלסינג אפריפה, קופץ הגובה יונתן קפיטולניק, שיאנית ישראל בריצת מכשולים אדוה כהן, הקופץ לרוחק ישי איפראימוב ואחרים.



יו"ר איגוד האתלטיקה עמי ברן אמר: "אני גאה ומתרגש. התחרות מביאה את הרוח החדשה שהתחלנו מזמן בירושלים בהבאת אירועים בינלאומיים של אתלטיקה. השיתוף שלנו עם ההתאחדות האירופית הוא רב שנים ויש אהדה. הם יודעים שאנחנו צריכים את זה".

עמי ברן, משה ליאון ורוגל נחום (רועי כפיר)

ראש העיר ירושלים משה ליאון ציין: "כל המוסדות צריכים לדאוג לכך שהעיר תקבל את המקום שמגיע לה. בשבע השנים האחרונות השקענו מאות מיליוני שקלים בתשתיות ספורטיביות. בעזרת השם גם נקים בריכה אולימיפית".



מנהל המחלקה הישגית באיגוד האתלטיקה רוגל נחום טען: "לאצטדיון הזה יש שם טוב בעולם, הוא אצטדיון מהיר שעושים בו תוצאות טובות. תחרות סילבר נותנת דירוג גבוה ולכן ספורטאים נמשכים לבוא לפה".

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)

אדוה כהן האתלטית הירושלמית סיפרה: "התחושה להתחרות כאן היא מרגשת. המטרה שלי היא להגיע לאליפות העולם בטוקיו, לשפר את השיא שלי ולנסות לעשות לגמר. אני רגילה למזג אוויר הזה, הבאתי תוצאות טובות גם בחום וזה לא יהווה מכשול".



בלסינג אפריפה אמר: "לא ציפיתי לשבור את השיא ב-100 מטר באליפות ישראל האחרונה בירושלים ועוד בכזה הפרש. להתחרות פה זה תמיד מרגש כי אני אדם מאמין. אני בא להינות, להביא שואו, לרוץ מהר ולשבור שוב את שיא ישראל. אין עליי שום לחץ, אני בא בביטחון והוכחתי את זה באליפות ישראל. חשוב לי מאוד לנצח בבית".