"יש אי אמון בין אריאל בית הלחמי לתמיר בלאט"

נבחרת ישראל בכדורסל סיימה את ההכנות שלה לקראת היורובאסקט, בו תחל את דרכה בסוף החודש מול איסלנד. אחרי הניצחון על יוון במשחק ההכנה האחרון של החבורה של אריאל בית הלחמי, עידו קוז’יקו, שחקן העבר של הנבחרת, עלה לראיון אצל גידי ליפקין ואסי ממן בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE, בו התייחס בין היתר גם למצב המורכב בין המאמן לתמיר בלאט, שלא זומן.

עידו, איך ראית את הנבחרת אתמול?

“הנבחרת רשמה ניצחון יוקרתי למרות שזה משחק אימון ויוון לא הגיעה בהרכב הכי חזק שלה. זה מראה על הפוטנציאל שיש לנבחרת שלנו, אנחנו עדיין בלי ים מדר וצריך לראות מה קורה איתו. יש לנבחרת חסרונות, אבל הניצחון נותן תקוות להמשך”

ים מדר יעשה רק משחק אימון אחד, זה לא הימור? היית נוהג אחרת לגבי בלאט?

“אתה צודק. נבחרת ישראל צריך להגיע מי שרוצה להגיע במיליון אחוז לנבחרת. מי שעושה טובה, שלא יגיע, זו הזכות הכי גדולה שיש לכל כדורסלן ישראלי, ים הראה נכונות גדולה, עם תמיר היו כל מיני בעיות. אני חושב שיש אי אמון בין בית הלחמי לתמיד בלאט. הוא שחקן מוכח שתמיד יכול לעזור לנבחרת שלנו, אבל זאת הסיטואציה. אפשר לחפש למה כן ולמה לא, זה מצב נתון. יש את הובר ובר טימור”.

“הובר שחקן ברמה מאוד גבוה, הנבחרת לא יכול לא לכבד אותו, הוא מנוסה והשתלב בהפועל ירושלים במערכת שהיא לא פשוטה. אני חושב שלא תהיה לאריאל ברירה אלא לתת לו להוביל. הוא אחד הרכזים היחידים”.

תמיר בלאט בנבחרת ישראל (IMAGO)

“יש לנו נבחרת טובה, אני חושב שאנחנו צריכים לראות מה המצב של ים. אריאל הולך איתו דרך ארוכה ויש ביניהם אמון. הוא לא יסכן את ים ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים. אני סומך על הצוות הרפואי שיקבל את ההחלטות הנכונות”.

מה הציפיות שלך מהנבחרת?

“הנבחרת הזאת יכול לעשות רבע גמר, זה לא יהיה קל. התחרות מאוד קשה, אבל ראינו שהניצחון אתמול על נבחרת יוון מול אימפריית כדורסל. זה היה מאוד מרשים, אבל אנחנו נבחרת עם חסרונות. למרות הקו הקדמי המרשים, אנחנו פגיעים בהגנה ובפיזיות. אין לנו שחקנים כמו יאניס ויוקיץ’. נצטרך לשחק מהר ולעשות בלאגן מול נבחרות יותר מסיביות ואיכותיות. נצטרך להוציא את העוקץ

לגבי מכבי חיפה בכדורסל, מה המצב שם?

“אין לנו תקציב לבנות קבוצה בליגה הלאומית כרגע. יש מאמצים גדולים מאוד כדי לסדר את העניין הזה. חסרים כמה מאות אלפים אם לא מליון”.