ילבש כתום: ארד בר חתם לשנה אחת בבני יהודה

שני חיזוקים רשמיים לשכונה. בני יהודה הודיעה היום (שני) כי ארד בר ומאור קנדיל חתמו בקבוצה של מסאי דגו. המגן בן ה-31 כבר סיכם בסוף חודש יולי שעבר, אך כעת הצטרף סופית והקשר ממכבי פתח תקווה, שרצון המועדון מתל אביב להביאו נחשף ב-ONE, מהווה כלי נוסף עבור הכתומים למרכז הקישור.

על קנדיל, שחתם לשלוש שנים, כתבו במועדון: “מאור שגדל במועדון חוזר אלינו לאחר ששיחק במכבי חיפה, מכבי תל אביב ובנבחרת ישראל”. על הצטרפותו אמר קנדיל: “כיף לחזור, יש פה מועדון מיוחד שתמיד היה חלק מהלב שלי, אני מודה למסאי, מאור ואלירן על האמון, ומתרגש מאוד להיות שוב כתום”.

על ארד בר, שחתם לשנה בלבד, כתבו במועדון: “בר גדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, עימה עלה לליגת העל לפני כשנתיים וכבש 13 שערים. בהמשך יצא לסיבוב הופעות באירופה בפ.צ ציריך השווייצרית ולאחר מכן בצ’רקאסי האוקראינית, והיה חלק מסגל נבחרת ישראל הצעירה”.

ארד בר אמר לאחר החתימה: “שמח להגיע למועדון עם מסורת וקהל חם. כולם יודעים מה המשמעות של לשחק כאן, ואני מחכה כבר לעלות על המגרש ולתת הכול בשביל הצבע הכתום”.