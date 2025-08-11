"כשמוחמד סלאח מצייץ זה לא עניין של מה בכך"

אחרי הסערה סביב מותו של מי שכונה “פלה הפלסטיני”, שחקן הכדורגלן סולימאן אל עובייד, דובר צה”ל לתקשורת הזרה, סא”ל נדב שושני, הגיב לפוסט (ברשת X) שהעלה מוחמד סלאח. בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, הסביר שושני מה גרם לו להגיב וחשף פרטים חדשים.

איך החלטת להגיב ולהיכנס מול מוחמד סלאח?

”אנחנו ב-2025, רוב האנשים בעולם מעצבים את הדעה שלהם מהרשתות החברתיות, ממה מוחמד סלאח העלה או מה דוגמנית העלתה באינסטגרם. אנחנו משתדלים להגיב לזה מאחורי הקלעים וגם לדר איתם כשמצייצים ומגיבים. כשסלאח לצייץ זה לא עניין של מה בכך, זה מאות מיליונים של אנשים שחלקם גם די ניטרליים ואותי זה ישר הדליק. ניסינו להבין מתי הוא נהרג וממה, הפרו פלסטיניים מאשימים מיד את צה”ל. מצאנו שאין שום עדות לאירוע כזה, לא היה אירוע ירי ביום הזה”.

אז מי הרג אותו לטענתכם?

”אני לא תמיד רואה הכל, אבל רואים במשרד הבריאות העזתי שמנוהל על ידי חמאס, יש להם נטייה שאנשים שנהרגים משייכים את זה לצה”ל. אני לא ידוע להגיד מה בהכרח קרה בעזה באותו יום, אבל ביום שהוא נפטר לא היה ירי של צה”ל וחשוב להגיד את זה כי עשרות מיליונים רואים את זה ומאשימים וטוענים שצה”ל מנסה להרוג כדורגלנים. לנו ברור שזה לא נכון, אבל לנו חשוב להגיב לדברים כאלה”.

משפחת "פלה הפלסטיני" (רויטרס)

ההתאחדות הפלסטינית טוענת שהוא נהרג ברצועת עזה כשעמד בתור לקבל סיוע הומניטרי. בוודאות צה”ל לא תקף באזור הזה אנשים שניסו לקבל סיוע?

”זה ההבדל בינינו לבין חמאס, הם יודעים הכל בשנייה בוודאות של מאה אחוז ויודע לספור 500 הרוגים בלי שאפילו פגע טיל. אני יודע שבאותו יום לא היו אירועים של אש כלפי אזרחים בדרום הרצועה. אני יודע להגיד שלא היו אירועים כאלה. יש מאות סיבות ודברים שיכולים לקרות, כתבתי בזהירות רבה שיש עוד פרטים ואולי טעו בתאריך ובמרחב, אבל אפשר לבדוק לעומק. זה ההבדל בינינו לחמאס, הם משקרים במצח נחושה ותמיד יודעים הכל ב-10 שניות והם טוענים כאילו הם יודעים את כל הפרטים, ובכלל לא היה ירי של צה”ל, אז ברור פה שמשהו לא נכון”.

אילו תגובות קיבלת?

”חלק אומרים ‘מה אתה מגיב לו’, ושזה ילדותי, וחלק מאוד התלהבו כי חשוב להיות על המגרש הזה, תרתי משמע. ב-2025 חשוב להיות בכל מגרש ובכל מקום, במיוחד ברשתות וכשיש שמועות שמתגלגלות ופוגעות בשמנו הטוב, גם אם לוקח זמן לבדוק וצריך לברר את העובדות. גם כשחמאס מספר סיפור ומשקר במצח נחושה אנחנו בודקים. כל מי שטוען משהו לא נכון נגיב, חשוב שלא נשאיר דברים על השולחן בלי לקבל יחס”.

סלאח הגיב לך?

”בינתיים לא, נגלה אם הוא רואה את ONE ואז אולי הוא יגיב”.

מוחמד סלאח (IMAGO)

בעצם התגובה שלך אולי מונעת בהמשך פגיעה בנבחרות ישראל, כי אם לא היינו מגיבים בזמן זה היה עלול להתפתח לאירוע גדול יותר ולדרישות מהגופים שמנהלים את הכדורגל העולמי.

”למדנו שדברים שנראים סמליים, בסוף הם הכי חזקים ומנגנים על הרגש של אנשים. כדורגל זה משהו גלובלי שמנגן על הרגש והוא יכול להתנפח אם אתה לא עוצר את כדור השלג בזמן. היה לי ברור שצריך להגיב”.

ההסברה של המדינה רעה מאוד, אולי צריך למנות אותך למסביר הלאומי.

”נקווה שבקרוב כל החטופים יחזרו ונוכל לצפות בכדורגל ביחד בלי להתעסק בדברים האלה”.