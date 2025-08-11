חוב מונע ממ.כ ב"ש להירשם לעונת 25/26

מה יעלה בגורלה של מ.כ באר שבע? הקבוצה שנקראה על שמו של טל שועה ז"ל, רס"ל במילואים, לוחם בגדוד הנדסה 7071 (חטיבת קרייתי), שנפל בקרב בדרום רצועת עזה, לא יודעת כיצד לפעול אל מול ה"חוב" שנחת עליה כרעם ביום בהיר.

אי שם, בעונת המשחקים 2016/17, בעוד חיים כהן היו"ר שוהה מחוץ לארץ, החבר'ה במועדון צירפו לרשומות את אביעד קרואני, על מנת שיהיה חלק מהסגל של הקבוצה ששיחקה גם באותה עת בליגה ג'. קראואני נרשם לעונה אחת בפורטל ההתאחדות ולא ראה אפילו דקת משחק אחת.

באותה עת השחקן נפצע והחליט לתבוע על דמי ביטוח, כמחויב לפי חוק הספורט נוכח פציעתו, בעודו רשום כשחקן מ.כ באר שבע, קבוצה שהוקמה בשנת 2013 בידי אוהדי הפועל באר שבע. לאחר מספר שנים, נפסקו לטובתו 62,000 שקלים, כשהחוב שעומד על כנו גם היום.

רגעים מספר לפני תום עונת 2024/25 החולפת, ב-’מ.כ באר שבע טל שועה’ קיבלו טלפון מהאגף המשפטי של ההתאחדות לכדורגל ושם נאמר להם כי ללא תשלום החוב, לא יוכלו לפתוח את עונת המשחקים הקרובה, 2025/26.

שחקני מ.כ. באר שבע טל שועה בימים שמחים יותר (באדיבות המועדון)

חיים כהן, היו"ר, קיבל את ההודעה על החוב בתדהמה, הרי שהתביעה, בזמנו, לא הייתה כנגד המועדון עצמו. לטענתו של חיים, בהתאחדות לכדורגל ניסו להשיגו באותה עת, אך ללא הצלחה ולכן הדיון בנושא נערך ללא שמיעת כתב הגנה כלשהו מצד המועדון.

"מאכזב העניין", ציין חיים בפני ONE. "כשחיפשו אותנו בהתאחדות לכדורגל ובאגף המשפטי, על מנת להודיע לנו על חוב, זה בצ'יק צ'ק ידעו. אבל אז, בהתאחדות טוענים כי ניסו לתפוס אותנו ולא הצליחו. מה, אנחנו עבריינים? זה מתסכל. פועלים בכל החזיתות על מנת שהקבוצה לא תיעלם".

מההתאחדות לכדורגל נמסר ל-ONE, לאחר פנייה בנושא: "אכן, מ.כ באר שבע, לא מורשית לפתוח את העונה (2025/26) נכון לעכשיו בשל החוב. התשלום לשחקן, אביעד קרואני, אגב, כבר הועבר על ידי ההתאחדות".

אביעד קרואני, שחקן הכדורגל שבעברו נרשם בקבוצת ‘מ.כ באר שבע טל שועה’, התייחס לדברים וציין בפני ONE: "נפצעתי במהלך אימון ונגרם לי קרע ברצועה הצולבת ובמיניסקוס. קבוצת הכדורגל לא ביטחה אותי בהתאם לסעיף 7 לחוק הספורט דאז (החוק השתנה במשך השנים).

על כן, הוגשה תביעה כנגד ההתאחדות לכדורגל על אי אכיפה של החוק כלפי קבוצותיה כפי שדורש החוק, ולא נגד הקבוצה. ראה את פסק הדין. בית משפט השלום דחה את התביעה והמחוזי הציע להתאחדות לשלם את חלף הפוליסה לו הייתה נעשית בהתאם לחוק הספורט”.

שחקני מ.כ באר שבע (באדיבות המועדון)

עוד הוסיף: “חשוב מאוד שקבוצות ידאגו לביטוחים לשחקנים בדרך זו או אחרת. עוד יותר חשוב שההתאחדות לא ירשמו שחקנים ללא ביטוח (כפי שמקפידים על בדיקה רפואית לפני פתיחת כרטיס שחקן). אין רלוונטיות למספר הדקות/גולים/בישולים לבין חובת הביטוח.

ההתאחדות בדיעבד עושה חשבון עם הקבוצה על סכום שהוא לא מאוד גבוה בתשומת לב לתקציבי ההתאחדות, ובפרט כאשר החוק קובע כי "התאחדות או איגוד יבטחו את השחקנים" ורק בהמשך פוטר את ההתאחדות מביטוח לו הביטוח נעשה על ידי הקבוצה".

יש לציין כי למועדון דף פייסבוק מאוד פורה בפוסטים שמביאים לא מעט תגובות ושיח אודות המועדון עצמו והכדורגל הישראלי. בעונה החולפת, הקבוצה סיימה במקום הרביעי בטבלת ליגה ג' דרום, עם מאזן של 15 ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושישה הפסדים (54:105 בהפרש השערים, 50 נקודות).

בין הסיפורים המשעשעים שהתרחשו במסדרונות ובמגרשי ‘מ.כ באר שבע טל שועה’: אדיר מדלסי, בניצחון 0:20 על עוצמה באר שבע, התכבד בשמינייה(!) ולקח עמו שק כדורים הביתה. אותו שחקן ניסה במהלך העונה החולפת אף לשחזר את יד האלוהים, ללא הצלחה יתרה.