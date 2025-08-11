הרכש החדש של בית שאן: בלם הנוער של סכנין

רכש צעיר ומסקרן להפועל בית שאן. הקבוצה, אותה יאמן בעונה הקרובה יובל שטרית, שמכיר היטב את מחלקות הנוער, צירפה לשורותיה את ביאן אבו ריא, הבלם בן ה-19, שסיים גיל נוער בבני סכנין ואף נרשם בעונת המשחקים 2025/26 בבוגרים של המועדון. השחקן יורד לליגה א' צפון, על מנת להשתפשף ולקבל דקות משחק משמעותיות.

את עונת 2024/25 החולפת בליגת העל לנוער, סיים עם בני סכנין במקום האחרון, מה שהוביל את הקבוצה לליגה השנייה בטיבה בשנתון נוער. רשם 34 הופעות והתכבד ב-3,178 דקות משחק, כשהיה בין ארבעה שחקני הסגל שרשמו הכי הרבה הופעות ודקות משחק בקבוצת הנוער של המועדון. את בני סכנין ביאן עוזב לאחר שמונה עונות רצופות ו-229 הופעות בסך הכל, מאז שנת 2017.

בתקופה האחרונה הקבוצה של יובל שטרית התחזקה בשמות נוספים כדוגמת אבישי דוד (מגן), עדן בן סימון (חלוץ), אלייה יפרח (בלם), בר מלכה (בלם), סיון גפני (קשר), יילאי דנן (מגן), מוחמד סעדי (קשר), הראל בן ברוך (קשר), מוחמד אבו רג'אח (כנף), יאיר אלעזר (קשר), מוחמד מחאמיד (קשר), עמית אזרד (בלם/קשר אחורי) ואריאל ברדוגו (שוער).