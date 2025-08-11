בליץ' במכבי ת"א: הפתרונות והשאלות שנותרו

הקשר החדש של מכבי תל אביב, כריסטיאן בליץ’, יתחיל להתאמן עם הקבוצה ובעצם יכין את עצמו לקראת סיבוב הפלייאוף באירופה, שכן ביום חמישי הוא לא יכול לשחק מול חאמרון בבאצ’קה טופולה. הסרבי בן ה-24 שהגיע בהשאלה עד לסיום העונה מאלקמאר, יוכל לקבל דקות ראשונות במשחק על המקום החמישי בגביע הטוטו מול הפועל ירושלים באצטדיון בלומפילד ביום ראשון הקרוב.

במכבי ת”א היו מרוצים מאוד מההחתמה של בליץ’, שגם היה ברשימות של עוד קבוצה גדולה בליגת העל בקיץ הזה. הצהובים היו מעוניינים מאוד בצירופו והוא סומן כמי שהם ינסו להביא במקום יוריס ואן אובריים. לקח זמן עד שהעסקה הזו הבשילה וזה גם היה קשור באלקמאר ובהחלטות המקצועיות שלה, אך בסופו של דבר אתמול השלימו הצהובים החתמה תשיעית לקיץ הזה בו הסגל עובר מהפך רציני.

בליץ’, בניגוד אולי לדעה הרווחת בעולם כרגע נגד ישראל, דווקא רצה מאוד להגיע לשחק בארץ, בטח כאשר צוות האימון סרבי ואחרי ששמע דברים טובים על מכבי ת”א משחקנים סרבים ששיחקו בה בעבר. לקשר יש גם חיבור נוסף עם מכבי ת”א דרך סוכנו, מי שהביא בזמנו את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ למכבי ת”א.

ארז כלפון: "רוצים פה רק זרים טובים"

כל אלה גרמו לו להיות מאוד נינוח עם הבחירה בקריית שלום ובמועדון בטוחים שהוא רעב להוכיח שהוא יכול להצליח יותר מאשר בעונה האחרונה בהולנד. בליץ’ כבר היה בנבחרת סרביה בעבר וראה איך שחקני מכבי ת”א בעבר ובהווה, פרדראג ראיקוביץ’, יובאנוביץ’ ונמניה סטואיץ’, מצליחים להגיע לסגל הנבחרת דרך קריית שלום, וזה קרץ לו לא פחות.

בליץ’ נתן עונה וחצי מהסרטים בסרביה, ולכן נרכש ב-4 מיליון אירו על ידי אלקמאר אך לצערו לא השתלב יותר מדי בהולנד. מי שחיים את השוק ועוקבים אחרי שחקנים רבים, העריכו כי הוא לא לרמות של להיות שחקן מרכזי בקבוצה גדולה בליגה ההולנדית, אך כן ברמות של להיות שובר שוויון בליגת העל. לבליץ’ בסיס טכני טוב וללא ספק יש בו המון קשיחות הגנתית ופיזיות שחסרה בקבוצה מתחילת העונה.

אחד הדברים שהוא עשה בצורה מאוד מרשימה בסרביה, היו הכדורים הארוכים שלו, כאלה שהצליחו לשחרר לחץ של היריבה או עמידה הגנתית מאתגרת, והשאירו חלוצים ושחקני כנף למצבים של אחד על אחד מול מגן או מול שוער. זה משהו שאף שחקן במכבי ת”א לא הצליח לייצר העונה כמו שצריך בקישור, בשונה מיוריס ואן אובריים שידע לעשות את זה מצוין.

כריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

לאזטיץ’ אוהב לשחק לעומק ואין לו שום בעיה לדלג על מרכז המגרש לטובת כדור ארוך מדויק למהירות של דוידה או של אחד מחלוציו, ולכן יש הרבה היגיון מאחורי הצירוף של בליץ’, שזה הדבר שהוא עשה טוב מאוד בסרביה ונחשב לאחד האספקטים החזקים ביותר במשחק שלו.

בשלושת המשחקים באירופה עד כה, היה ברור לכולם איפה הבעיה של מכבי ת”א. היא הייתה במרכז המגרש. איסוף סיסוקו אינו מנהל משחק, זה לא הכוח שלו. פאפוס וגם חאמרון הבינו את זה וידעו לשמור אותו אישית ואף לייצר עליו שמירה כפולה כדי למנוע ממנו את קבלת הכדור ולהכריח את הבלמים להעיף כדורים למעלה. כשכבר קיבל את הכדור, בהרבה מקרים לא הייתה לו היכולת להשתחרר קדימה והאופציה היחידה הייתה הפס לאחור. בליץ’ על הנייר אמור לפתור את הנושא הזה.

אבל, יחד עם זאת, ובהנחה שבליץ’ יהפוך לשחקן הרכב די מהר, כל עוד השילוב שלו יהיה עם סיסוקו – יישארו מספר שאלות פתוחות. אם בליץ’ יהיה מנהל המשחק וזה שמחלק את המסירות, זה ידרוש מסיסוקו להתחיל לספק מספרים בהתקפה, ואת זה בעונה שעברה הוא לא הראה למעט מקרים בודדים מאוד כמו הבישול שלו לפטאצ’י בטרנר, או במשחק בסמי עופר מול מכבי חיפה בפלייאוף העליון.

כריסטיאן בליץ' במדי מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הבעיה היא שמול ההגנות שיצופפו בליגה, קשה לראות את סיסוקו השחקן אשר יכול לספק את הפעולה החכמה שתפתח את ההגנות או זה שיסיים מול השער כמו שידע לעשות גבי קניקובסקי. לכן, המהלך הבא של מכבי ת”א ושל לאזטיץ’ יהיה המעניין ביותר. האם הוא יכלול שילוב של בליץ’ ושחקן קישור אחד לצד דור פרץ, כמו למשל איתמר נוי, או שמכבי ת”א תלך להחלפה של זר נוסף כדי להביא קשר כזה.

זה הדבר המרכזי שיצטרכו להכריע לגביו במכבי ת”א בשבועיים הקרובים כאשר בינתיים סטואיץ’, שרצה לעזוב, עדיין לא מצליח למצוא את הקבוצה הנכונה, ובמקביל מכבי סירבה להצעות על טייריס אסאנטה, פטאצ’י ואף סיסוקו. אולם, עושה רושם שכדי לתקן לגמרי את הבעיות במרכז המגרש שלה – מכבי ת”א תצטרך לבצע עוד מהלך אחד אמיץ.

שחקן כנף? בשיטה של לאזטיץ’ זה פחות קריטי בשלב הזה, וזה יהיה מעט מוזר אם מכבי ת”א תלך דווקא על מהלך כזה, ולא על תוספת חשובה יותר לאמצע. רמז לכך אפשר היה לשאוב מהשיחות אמש עם גורמים במועדון: “הצלחנו להפתיע הקיץ כמה פעמים בתחום הרכש, ננסה לייצר עוד הפתעה”.