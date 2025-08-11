יום שני, 11.08.2025 שעה 09:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5125-4426פילדלפיה יוניון1
4932-3926סינסינטי2
4729-4326נאשוויל3
4434-5026אורלנדו סיטי4
4436-4125קולומבוס קרו5
4238-5023אינטר מיאמי6
4139-4426שארלוט7
3829-3424ניו יורק סיטי8
3642-4725שיקאגו פייר9
3637-4126ניו יורק רד בולס10
2835-3325ניו אינגלנד רבולושן11
2233-2625טורונטו12
2246-3025אטלנטה יונייטד13
1947-2426מונטריאול14
1951-2226די.סי. יונייטד15
 מערב 
4932-5026סן דייגו אפ.סי1
4528-4325ונקובר ווייטקאפס2
4430-4326מינסוטה יונייטד3
4135-4325סיאטל סאונדרס4
3730-4123FC לוס אנג'לס5
3734-3325פורטלנד טימברס6
3428-2324אוסטין7
3340-3326קולורדו ראפידס8
3245-4926סן חוזה ארת'קווייקס9
3132-2725ריאל סולט לייק10
2845-3725דאלאס11
2841-3225יוסטון דינמו12
2447-3625קנזס סיטי13
2141-2725סנט לואיס סיטי14
1652-2825לוס אנג'לס גלאקסי15

טוקלומטי בישל לזאהה, מיאמי הובסה ללא מסי

החלוץ הישראלי בישל את שער הניצחון ב-0:1 של שארלוט על סינסינטי השנייה, 78 דקות לעבדה. הקבוצה של הפרעוש נכנעה 4:1 לאורלנדו בדרבי במשחק חלש

|
עידן טוקלומטי (רויטרס)
עידן טוקלומטי (רויטרס)

שארלוט רשמה ניצחון יוקרתי 0:1 בחוץ על סינסינטי והשלימה סוויפ עונתי מול השנייה בטבלה, בזכות שער מאוחר של ווילפריד זאהה בדקה ה-85. מי שבישל את שער הניצחון היה החלוץ הישראלי עידן טוקלומטי, בעוד ליאל עבדה פתח בהרכב האורחת והוחלף במחצית השנייה, בדקה ה-78.

המארחת נותרה בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-70 בעקבות כרטיס אדום, ושארלוט ניצלה זאת כדי להכות בסיום. השוער קריסטיאן קהלינה היה מצוין עם שבע הצלות ושמר על רשת נקייה שביעית העונה, כולל שתי הצלות קריטיות בתוספת הזמן.

הניצחון היה החמישי ברציפות של שארלוט, שממשיכה במאבק על מקום בפלייאוף מהמקום השביעי במזרח, בעוד סינסינטי איבדה הזדמנות להיצמד לצמרת במאבקי הצמרת. טוקלומטי סופר כבר שישה שערים ובישול ב-10 משחקיו האחרונים.

בנוסף, אורלנדו סיטי חגגה על חשבון אינטר מיאמי כשכוכבה הקולומביאני, לואיס מוריאל, סיפק ערב מופלא עם צמד שערים ובישול והוביל את קבוצתו לניצחון 1:3 בדרבי של פלורידה, במהדורה נוספת של "קלאסיקו דל סול". המארחת ניצלה היטב את היעדרותו של ליאו מסי.

המשחק נפתח בשליטה מוחלטת של אורלנדו. מוריאל הקולומביאני המשיך את הכושר הנהדר שלו, ובסיומת מדויקת מתוך הרחבה העניק לאוסקר פארחה יתרון מוקדם. אינטר מיאמי, שנאלצה להסתדר ללא הקפטן הארגנטינאי שלה, התקשתה לייצר איום ממשי.

ברגעים האלה ציפו לראות יותר מרודריגו דה פול או לואיס סוארס, אך דווקא יאניק ברייט הפתיע עם בעיטה מהאוויר שחמקה מעבר לפדרו גאייסה והחזירה את המשחק לשוויון זמני. האווירה ביציעים הייתה חמה ושמחה למרות היעדרו של מסי, כששתי הקבוצות הציגו מאבק עיקש על כל כדור.

מוריאל, שכבר כבש את הראשון, ניצל עד תום את הבמה שניתנה לו. הוא חלף על פני ג'ורדי אלבה ובבעיטה חדה הכניע את אוסקר אוסטארי, והחזיר את היתרון לאורלנדו. שמונה דקות בלבד לאחר מכן, מרטין אוחדה הארגנטינאי הכפיל את הפער, כשהבעיטה שלו חמקלה מבין ידיו של אוסטארי, אחרי בישול נוסף של מוריאל הלוהט.

מיאמי ניסתה לחזור אך ללא הצלחה, ובסיום מתפרצת נוספת סגרה את הסיפור: מרקו פסאליץ' נותר חופשי ברחבה, אוסטארי עוד עצר את הבעיטה הראשונה אך הקרואטי עט על הריבאונד וקבע את תוצאת המשחק, ניצחון מרשים 1:3 לאורלנדו סיטי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */