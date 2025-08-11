יום שני, 11.08.2025 שעה 14:41
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

לוקה דונצ'יץ' הציג רכב עוצר נשימה ונחסם בחניה

הכוכב הסלובני, שהפסיד עם נבחרתו במשחק ההכנה מול גרמניה, הציג את רימאק נברה שלו בשווי של 2 מיליון אירו, אך חווה אירוע לא נעים בחניון של האולם

|
לוקה דונצ'יץ' חסום בחניה (צילום מסך)
לוקה דונצ'יץ' חסום בחניה (צילום מסך)

לוקה דונצ'יץ' חוגג את הארכת החוזה המפלצתית שלו בלוס אנג'לס לייקרס, עם חוזה חדש לשלוש שנים בקבוצה בצהוב-סגול (165 מיליון דולר), בדרך שמאפיינת אותו – רכישת רכב על מרשים במיוחד. הכוכב הסלובני, שנודע כחובב רכב מושבע, השקיע הפעם ביצירת מופת הנדירה בעולם הרכב – רימאק נברה.

הרימאק נברה, המיוצרת בקרואטיה, היא הייפרקאר חשמלית בעלת כמעט 2,000 כוחות סוס, ומחירה מגיע לשני מיליון יורו. רק 150 יחידות ממנה קיימות בכל העולם, ואחת מהן נמצאת כעת בבעלותו של מספר 77 של הלייקרס, שגדל במחלקת הנוער של ריאל מדריד. זהו אגב, רכב ייחודי גם בקנה מידה של אספנים עשירים.

דונצ'יץ' מחזיק בידיו את אחת ממכוניות הספורט החזקות והמהירות בעולם: היא מאיצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-1.74 שניות בלבד (כל מה שפחות מ-2 שניות בעולם הרכב הוא פשוט מפלצתי), מ-0 ל-200 ב-4.42 שניות, ומגיעה ל-300 קמ"ש בתוך 9.22 שניות. המהירות המרבית שלה עומדת על 412 קמ"ש – נתון מרשים במיוחד גם ביחס למכוניות על אחרות.

החיבה של דונצ'יץ' למכוניות יוצאות דופן אינה חדשה. בעבר הוא נראה נוהג ברכבים נדירים כמו Apocalypse Hellfire 6x6, שברולט קאמרו 1968, קוניגסג רגירה ובראבוס רוקט 1000. באופן אירוני, הרכב הראשון שהיה בבעלותו היה דווקא זסטאבה 750 צנועה…

לוקה דונצלוקה דונצ'י'ץ וה-Apocalypse Hellfire 6x6 (רויטרס והאתר הרשמי)

גרסת ה־R של הנברה, בעלת 2,104 כוחות סוס, מחזיקה בשיא עולמי ייחודי: היא משלימה את מבחן ה־0-400-0 בזמן הקצר ביותר – זינוק מעמידה, האצה ל־400 קמ"ש ובלימה מוחלטת – ב־26 שניות בלבד. השיא הקודם, אגב, הוחזק על ידי גרסת הבסיס של אותו דגם שבבעלותו של דונצ'יץ'.

הרימאק נברה היא גם המכונית החשמלית המהירה בעולם, עם שיא של 431.6 קמ"ש, והיא מחזיקה בתואר המוזר אך המרשים של "המכונית המהירה ביותר בנסיעה לאחור", עם מהירות שיא של 275 קמ"ש – נתון כמעט בלתי נתפס (מתאים לסטפ-בק של לוקה).

במקביל להרפתקאות הרכב, דונצ'יץ' מתאמן עם נבחרת סלובניה לקראת אליפות אירופה בכדורסל, היורובאסקט, שתתקיים בסוף אוגוסט בלטביה, קפריסין, פינלנד ופולין. אין ספק שהכוכב של הלייקרס הוא האטרקציה המרכזית של הנבחרת (זכה עימה כבר באליפות אירופה כשהיה צעיר יותר), ונוכחותו לבדה מציבה את הסלובנים כפייבוריטים לתואר.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' מציג את החדשה שלו (צילום מסך)

אולם, משחק ההכנה האחרון מול גרמניה לא הסתיים עבורו בצורה חיובית – לא על המגרש ולא מחוצה לו. סלובניה הפסידה לגרמנים, למרות הצגה אישית נאה של דונצ'יץ' שכללה 19 נקודות, 5 אסיסטים ו־3 ריבאונדים, במשחק שהיה עבורו חימום ראשון בלבד לקראת האליפות.

לרוע מזלו, גם לאחר המשחק מצא עצמו דונצ'יץ' במבוכה קלה. כשהגיע לחניון האולם כדי לעלות על הרימאק נברה החדשה שלו, גילה כי רכב מייבאך חנה קרוב מדי בצידה, עד שהדלתות המתרוממות לא הצליחו להיפתח במלואן. המצב מנע ממנו להיכנס לרכבו המפואר (צפו בסרטון).

בסופו של דבר, נאלץ הכוכב להשתמש בטלפון הנייד שלו כדי לאתר את בעל המייבאך – ככל הנראה חבר לקבוצה – שיזיז את רכבו. רק אז הצליח לצאת הביתה – חוויה שאולי תיזכר אצלו יותר מההפסד האמור במשחק ההכנה מול הגרמנים…

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש" נגןגריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמין
גריזמן בעננים! שלף קלף נדיר של לאמיןנגןימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדיש
ימאל נועל מגף מוזר, אראוחו לא נותר אדישנגןכשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כשנהג מירוצים פוגש כדורגלנים לאתגר פסיכי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */