נבחרת הכדורעף רשמה ניצחון גדול על קרואטיה

נבחרת הכדורעף של ישראל הפגינה אתמול (ראשון) עוצמה ואופי במשחק מרתק נגד קרואטיה שנערך בצפון מקדוניה (שם ישראל "מארחת" את משחקי הבית), וזכתה בניצחון חשוב 2:3 במערכות (22:25, 25:18, 21:25, 26:24, 10:15).

המשחק היה מלא עליות וירידות, במיוחד אחרי ההפסד במערכה הרביעית בה הוליכו השחקנים שלנו כמעט לכל אורכה אך הפסידו בשובר שוויון בסיומה. אבל השחקנים בכחול-לבן הראו נחישות ולא ויתרו וניצחו בצורה מוחצת את המערכה החמישית. הצטיינו בנבחרת הישראלית – שי ליברמן עם 24 נקודות, מארק רורה עם 23 נקודות ואופק חזן עם 10 נקודות.

שחקני נבחרת ישראל בכדורעף (CEV)

חזן אמר בסיום המשחק: "היה משחק לא קל בכלל מול יריבה מצוינת עם המון שחקנים מנוסים. פתחנו את המשחק בצורה חזקה והייתה צניחה של היכולת שלנו במערכה השנייה שהובילה להפסד שלה, למזלנו התאפסנו וידענו לעלות חזרה ולקחת את המערכה השלישית. אני גאה בכל החברים לקבוצה שידענו להראות את האופי החזק שלנו ולנצח למרות כל הקשיים. מרוצים מהניצחון אבל הפנים למשחק הבא, באים ביום שבת לסיים את העבודה ולעלות לאליפות אירופה. אנחנו מקדישים את הניצחון לכל המשפחות שלנו בארץ, מחזקים את משפחות החטופים שלנו שעדיין בעזה ומקווים לבשורות טובות בקרוב".

מאמן הנבחרת, איתמר שטיין, הוסיף ואמר: "היה משחק מאוד מאוד קשה מול נבחרת קרואטית חזקה, שבאה עם כל הכוכבים שלהם, שחקנים שמשחקים באיטליה ובאמת באו להילחם על הסיכוי האחרון שלהם לעלות לאליפות אירופה, ואחרי זה גם על הכבוד שלהם. הצלחנו לעמוד בלחץ במערכה האחרונה, ואני מאוד מאוד גאה בבחורים. זה היה ניצחון מאוד יוקרתי ומאוד חשוב, שמשאיר לנו את הדלת פתוחה לאליפות אירופה במשחק ביום שבת. אני רוצה לציין את הרוח הקבוצתית, רוח הלחימה, ובאמת כבוד לשחקנים וכבוד לישראל. וגם בימים האלה אנחנו לא שוכחים את החטופים והניצחון הזה מוקדש לכל אוהדי הספורט, לעם ישראל. אנחנו שמחים שהבאנו קצת שמחה ומקווים להמשיך את העבודה ולגמור אותה בצורה חיובית ביום שבת"

המצב בטבלה: הנבחרת הישראלית נמצאת כרגע במקום השני עם שני ניצחונות (על אחד מהם אנחנו מקבלים רק 2 נקודות) והפסד אחד. הניצחון הזה משאיר את ישראל בתמונת הסיכויים לעלייה לאליפות אירופה 2026 (7 הראשונות מהבתים עולות אוטומטי לאליפות ו-5 הסגניות עם המאזן הטוב ביותר מצטרפות אליהן).

המשחק הגורלי: ביום שבת בערב (21:00 שעון ישראל) הנבחרת תתמודד מול אסטוניה במה שיכול להיות המשחק שיקבע את העתיד שלה באליפות אירופה.